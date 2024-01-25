Сенатор США раскрыл истинное лицо американских конгрессменов

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Сенатор-республиканец от штата Кентукки Рэнд Пол обвинил Конгресс США в нежелании наладить отношения с Россией, давая интервью известному американскому журналисту Такеру Карлсону. Об этом пишет ТАСС.
«Думаю, кто-то из этих людей [членов Конгресса США] <...> застрял в мышлении времен Холодной войны <...>, они не понимали никогда, что будущее могло быть иным, если бы мы попытались наладить какие-то отношения [с Россией]», — сказал сенатор.По его словам, американские элиты не хотят совершать шаги в сторону хороших отношений Вашингтона и Москвы.
Кроме того, Рэнд Пол обвинил действующего президента США Джо Байдена в сокрытии масштабов коррупции на Украине. Как считает Пол, администрация президента Штатов владеет секретной информацией о растратах и коррупции на Украине, но документы еще не обнародованы. Сенатор потребовал от главы США создать инспекцию для контроля за растрачиванием финансовой помощи Штатов. При этом он обратил внимание на работу подобной комиссии в Афганистане, где были обнаружены растраты в десятки миллиардов долларов.
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