Сенатор Цеков: Европа никогда не сможет обойтись без российского газа

Фото: РИА Новости/Пресс-служба Совета Федерации РФ
Сенатор от Крымского региона, член международного комитета Совета Федерации Сергей Цеков высказался по поводу заявления еврокомиссара по энергетике Кадри Симсон о том, что Евросоюз стремится отказаться от российского газа. Сенатора цитирует РИА Новости.
Цеков, комментируя планы ЕС жить без российского газа, охарактеризовал их как полную чушь и ерунду. По его словам, такие выступления делают люди, которые все переворачивают с ног на голову. Цеков добавил, что Европа точно так же может сказать, что научилась “жить без воздуха, который дует со стороны России”.
“Европа никогда не сможет обойтись без российского газа и вообще российских энергоресурсов. Я в этом абсолютно убежден, и все понимают, что это абсолютно так”, — подчеркнул политик.
“Европа никогда не сможет обойтись без российского газа и вообще российских энергоресурсов. Я в этом абсолютно убежден, и все понимают, что это абсолютно так”, — подчеркнул политик.
Александр Климов