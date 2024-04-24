Шойгу проверил ход модернизации инфраструктуры космодрома Плесецк

Видео: Telegram-канал Минобороны России
Министр обороны РФ Сергей Шойгу в рамках визита на космодром Плесецк проинспектировал ход строительства и модернизации инфраструктуры космодрома. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Уточняется, что Шойгу проверил комплекс подготовки к пуску модулей ракет-носителей космического ракетного комплекса «Ангара». В военном ведомстве добавили, что министр обороны РФ также проинспектировал залы сборки тяжелых и легких ракет-носителей.
Замглавкома ВКС РФ генерал-полковник Александр Головко доложил Шойгу, что в строй был введен новый технический комплекс подготовки космических аппаратов военного и социально-экономического назначений.
Ранее сообщалось, что первый запуск тяжелой ракеты «Ангара-А5» с космодрома Восточный состоялся 11 апреля. Старт произошел по расписанию в 12:00 мск.
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Замглавкома ВКС РФ генерал-полковник Александр Головко доложил Шойгу, что в строй был введен новый технический комплекс подготовки космических аппаратов военного и социально-экономического назначений.
Ранее сообщалось, что первый запуск тяжелой ракеты «Ангара-А5» с космодрома Восточный состоялся 11 апреля. Старт произошел по расписанию в 12:00 мск.
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Екатерина Коршунова