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Шойгу проверил ход модернизации инфраструктуры космодрома Плесецк

24 апреля 2024, 16:41

Видео: Telegram-канал Минобороны России

Министр обороны РФ Сергей Шойгу в рамках визита на космодром Плесецк проинспектировал ход строительства и модернизации инфраструктуры космодрома. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Уточняется, что Шойгу проверил комплекс подготовки к пуску модулей ракет-носителей космического ракетного комплекса «Ангара». В военном ведомстве добавили, что министр обороны РФ также проинспектировал залы сборки тяжелых и легких ракет-носителей.

Замглавкома ВКС РФ генерал-полковник Александр Головко доложил Шойгу, что в строй был введен новый технический комплекс подготовки космических аппаратов военного и социально-экономического назначений.



Ранее сообщалось, что первый запуск тяжелой ракеты «Ангара-А5» с космодрома Восточный состоялся 11 апреля. Старт произошел по расписанию в 12:00 мск.

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«Чё так мало-то?»: Путин отчитал чиновников за помощь пострадавшим от паводков
Путин отчитал чиновников за недостаточную помощь пострадавшим от паводков
24 апреля 2024, 17:16

Фото: Официальный сайт Кремля

Российский лидер Владимир Путин упрекнул чиновников в низком проценте удовлетворённых заявок на получение материальной помощи от жителей, пострадавших от паводков в российских регионах.
«В Оренбургской области, как вы написали, принято более 400 тыс. заявлений пострадавших граждан на оказание помощи, а выдано 46 тысяч, чуть больше процентов. Что так мало-то?», — поразился глава российского государства в ходе совещания, посвящённого ликвидации последствий паводка.

По словам президента, с остальных пострадавших регионах сложилась аналогичная ситуация.

При этом Владимир Путин отметил, что сил для ликвидации последствий стихийного бедствия в регионах достаточно. Он заявил, что на местах происшествия слаженно действуют силовики, правоохранители, а также добровольцы и волонтёры.

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#владимир путин
#оренбургская область
#паводок
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Стали известны преимущества ЗРК «Панцирь»
Военный эксперт Александров рассказал о преимуществах ЗРК «Панцирь»
24 апреля 2024, 16:49

Фото: iStock/vadimrysev

Основным достоинством ЗПРК «Панцирь» оказалась высокая эффективность в уничтожении боевых дронов. Об этом пишет издание «Правда.Ру» со ссылкой на эксперта в области вооружений Михаила Александрова.
По информации издания, они уничтожают комплексы как своими ракетами, так и пушечным огнём.

«Но по опыту серии можно сказать, что, да, они эффективно борются с такими небольшими дронами кустарного производства. Ракеты там недорогие используются. И иногда просто сбиваются эти дроны пушечным огнём. И, таким образом, вообще экономятся средства», — сообщил он.

Отмечается, что у него невысокая стоимость использования боекомплекта. Работает он по малым целям.

В ходе спецоперации и активного применения БПЛА встал вопрос об экономической эффективности ПВО. Оказалось, что средства поражения в сотни раз дешевле, чем средства их уничтожения. Он отметил, что комплексы «Панцирь» показали свою эффективность ещё в Сирии.

Российским бойцам, действующим в зоне специальной военной операции (СВО), постоянно приходится учитывать применение FPV-дронов. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#бпла
#сво
#вс рф
#ракеты
#пво
#дроны
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FT: уход войск США из Нигера стал еще одной победой России
24 апреля 2024, 15:58

Фото: iStock/Im Yeongsik

Череда побед Росиии — приход к власти в нескольких странах Африки недружественных Западу хунт, пишет FT.
Как отмечают аналитики, руководство стран, часто являющееся военными хунтами, все чаще дистанцируются от своих союзников среди западных стран и сближаются с РФ.

По данным издания, смена курса происходит из-за волны террора и нестабильности в регионе. Военные захватили власть в Нигере, Буркина-Фасо и Мали после роста недовольства неспособностью правительства обуздать проблему исламистских повстанцев.

По словам старшего аналитика Международной кризисной группы по Сахелю Ибрагима Яхайя Ибрагимова, Россия «защищает режим» Нигера. Поэтому между ними установлена тесная связь.

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Политолог Жарихин: помощь США для Украины не закроет пробел в живой силе ВСУ

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#африка
#россия
#сша
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Стало известно, как новая помощь США повлияет на ход спецоперации
Политолог Жарихин: помощь США для Украины не закроет пробел в живой силе ВСУ
24 апреля 2024, 15:51

Фото: iStock/Andrii Atanov

Новая финансовая помощь США для Украины только лишь оттянет поражение ВСУ в противостоянии с Россией, однако предотвратить его не получится. В этом уверен заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин.
По его словам, дополнительная помощь для Украины создаст проблемы, однако они решаемые.

«Уже ясно, что никакая дополнительная военно-техническая помощь Украине не сможет заменить солдат, которых становится всё меньше на Украине, и, может быть, сможет несколько оттянуть, но тем не менее не предотвратить поражение ВСУ», — заявил политолог в интервью «Известиям».

По словам эксперта, значительная часть выделенных денег останется в США, а на Украину попадёт лишь небольшая часть. При этом на оставшиеся в Америке деньги будут потрачены «не на масло, а пушки», заключил Жарихин.

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#сша
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#интервью
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#всу
#солдат
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Генпрокуратура ФРГ выдвинула обвинения в отношении семи выходцев из Средней Азии
24 апреля 2024, 15:17

Фото: istockphoto/photosvit

Генеральная прокуратура Германии выдвинула обвинения семи исламистам из Средней Азии. Речь идет о выходцах из Таджикистана, Туркменистана и Киргизии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.

В 2022 году они въехали в ФПГ через Украину. Обвинения против пятерых выходцев из Таджикистана и двух граждан Кыргызстана и Туркменистана были выдвинуты 28 марта. После въезда в страну они вместе с обвиняемым, который был привлечен к ответственности в Нидерландах, создали террористическое объединение. Для того чтобы совершить теракты в Германии или других странах Западной Европы.

Генпрокуратура после задержания заявляла, что подозреваемые поддерживали контакты с представителями ИГИЛ*, а также то, что у них отсутствовал план для совершения противоправных действий к настоящему времени.

Ранее Германия сорвала поставку 400 бронемашин MRAP для ВСУ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#германия
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«Че так мало-то?»: Путин поручил скорректировать размер выплат пострадавшим от паводков
Путин поручил пересмотреть размер выплат пострадавшим от паводков
24 апреля 2024, 15:14

Фото: istockphoto/photosvit

Президент России Владимир Путин во время совещания по ликвидации последствий паводков поинтересовался, почему так мало пострадавших от паводков в российских регионах получили материальную помощь.
Российский лидер призвал справедливо оценивать ущерб и выплачивать пострадавшим россиянам компенсации вне зависимости от бюджетной обеспеченности региона. Путин отметил, что размер компенсаций может быть скорректирован.

Глава российского государства обратил внимание на то, что жителям пострадавших регионов неважно, какой уровень власти за что отвечает, главное, чтобы все силы направлялись на решение проблемы.

Напомним, из-за весеннего половодья в РФ подтопило более 15,6 тысячи домов. Паводок также затронул порядка 27 тыс. приусадебных участков.

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#рф
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Песков: роль Ельцина в становлении современной России трудно переоценить
24 апреля 2024, 14:53

Фото: iStock/TomasSereda

Роль первого президента страны Бориса Ельцина в становлении современной России трудно переоценить. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
По словам Пескова, рассказать «в двух словах» о такой исторической фигуре, как Борис Ельцин, было бы неправильно.

Он пообещал позднее уточнить, звонил ли Путин по случаю годовщины вдове первого президента РФ Наине Ельциной.

Борис Ельцин был первым всенародно избранным президентом РФ. Пробыл на посту главы государства с 1991 по 1999 год. Ушел в отставку по собственному желанию. 23 апреля 2007 года у него остановилось сердце.

Ранее из рассекреченной Архивом национальной безопасности США стенограмме стало известно, что Ельцин, встречаясь с американским лидером Биллом Клинтоном в 1994 году в Ново-Огарево заявлял, что именно РФ должна первой присоединиться к НАТО в случае его расширения. По его мнению, за Москвой должны были последовать другие страны из Центральной и Восточной Европы.

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Додик надеется на встречу с Путиным

Песков: Кремль не может вмешиваться в ситуацию с задержанием главы МЧС Чечни
#кремль
#борис ельцин
#рф
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Додик надеется на встречу с Путиным
ТАСС: Президент Республики Сербской Додик хочет встретиться с Путиным на ПМЭФ
24 апреля 2024, 14:48

Фото: сайт Кремля

Президент Республики Сербской Милорад Додик хочет встретиться с президентом России Владимиром Путиным в июне в Петербурге.
Об этом сообщает ТАСС. По данным агентства, с таким заявлением Додик выступил в Санкт-Петербурге, где проходит XII международная встреча высоких представителей, которые курируют вопросы безопасности.

По его словам, на данном мероприятии президента России не было. Однако он выразил надежду, что встретимся с ним на ПМЭФ в июне.

Ранее Додик заявил о своём визите в Санкт-Петербург для участия в форуме по вопросам безопасности. Он подчеркнул дружескую атмосферу в отношениях с главой России и добавил, что будет рад видеться с ним чаще.

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#россия
#пмэф
#владимир путин
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«Их ненавидел народ»: Лукашенко сделал громкое заявление об украинских президентах
Лукашенко: все украинские президенты делили, грабили и воровали
24 апреля 2024, 14:37

Фото: сайт Кремля

Все президенты Украины делили, грабили и воровали. Такое заявление сделал глава Белоруссии Александр Лукашенко.
По его словам, народ ненавидел всех украинских лидеров.

Также белорусский лидер подчеркнул, что ненависть к России и Белоруссии у украинцев выработал Запад. А в настоящее время Украина является полигоном, где в какой-то степени решается судьба будущего мирового порядка.

Ранее Лукашенко предупредил Украину о том, что в случае продолжения обстрелов территории России беспилотниками, ей прилетит в десятикратном размере. Он призвал киевских властей задуматься над тем, что атаки, особенно в отношении объектов критической инфраструктуры, приведут к серьёзным проблемам для Украины.

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