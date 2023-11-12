Шоумен Кушанашвили попал в реанимацию после сердечного приступа

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Телеведущий и шоумен Отар Кушанашвили попал в реанимацию Боткинской больницы после того, как ему стало плохо с сердцем в ресторане Sabor de la Vida на улице 1905 года в центре Москвы. По данным Telegram-канала SHOT, у него подозревают инфаркт миокарда.
Известно, что перед госпитализацией журналист жаловался на затруднённое дыхание и боль в груди. Однако, когда за ним приехали врачи, он находился в сознании. По данным SHOT, как минимум на эту ночь Кушанашвили останется в палате интенсивной терапии, дальнейшее же зависит от результатов исследований.
Продюсер Отара Виктор Ладненко объясняет сердечный приступ у телеведущего стрессовой нагрузкой на работе.
«Сегодня смотрели с Отаром вместе футбол – «Спартак» – «Ростов» в Сабор де ла Вида после рабочего мероприятия. Разъехались после первого тайма, попрощались и сами узнали обо всем из новостей. Слишком много работы было в последнее время. И даже у такого с виду железного человека просто не выдержало сердце. Сложнейшее расписание и минимум окон для отдыха», — говорит он.
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Продюсер Отара Виктор Ладненко объясняет сердечный приступ у телеведущего стрессовой нагрузкой на работе.
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