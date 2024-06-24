Си Цзиньпин выступил против очернения Китая из-за торгового сотрудничества с РФ

Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе переговоров с президентом Польши Анджеем Дудой заявил, что Пекин выступает против того, чтобы некоторые люди использовали тему нормального торгового сотрудничества РФ и КНР в качестве предлога для очернения Китая. Об этом сообщает РИА Новости.