Си Цзиньпин выступил против очернения Китая из-за торгового сотрудничества с РФ

Фото: сайт Кремля
Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе переговоров с президентом Польши Анджеем Дудой заявил, что Пекин выступает против того, чтобы некоторые люди использовали тему нормального торгового сотрудничества РФ и КНР в качестве предлога для очернения Китая. Об этом сообщает РИА Новости.
Глава КНР также отметил, что создание условий для мирных переговоров по украинскому противостоянию находится в интересах международного сообщества, в том числе и Европы. Си Цзиньпин подчеркнул, что Пекин поддерживает инициативы, которые влияют на мирное разрешению конфликта.
Польский лидер будет находиться в Китае с государственным визитом в период с 22 по 26 июня.
Напомним, после введения санкций против китайских компаний, предположительно, за сотрудничество с Россией, КНР обвинила США в использовании методов «экономического принуждения, односторонности и запугивания».
Читайте также:
В посольстве Китая назвали санкции за связи с Россией запугиванием
WP: США могут ввести санкции против КНР за помощь России
Столтенберг пригрозил Китаю последствиями за поставку вооружений РФ
Польский лидер будет находиться в Китае с государственным визитом в период с 22 по 26 июня.
Напомним, после введения санкций против китайских компаний, предположительно, за сотрудничество с Россией, КНР обвинила США в использовании методов «экономического принуждения, односторонности и запугивания».
Читайте также:
В посольстве Китая назвали санкции за связи с Россией запугиванием
WP: США могут ввести санкции против КНР за помощь России
Столтенберг пригрозил Китаю последствиями за поставку вооружений РФ
Екатерина Коршунова