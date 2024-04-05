Sky News Arabia: Израиль приостановил работу 28 посольств из-за угроз Ирана

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Власти Израиля из-за угроз со стороны Ирана закрыли 28 дипломатических представительств в разных странах, передает Sky News Arabia.
Отмечается, что системы ПВО-ПРО в Израиле переводятся в состояние боевой готовности. По информации источника, Иран может нанести ответный удар по базе израильской базы ВВС, с которой отправлялись самолёты для нанесения удара по консульству в Сирии.
Примечательно, что посольство Израиля в Москве продолжает работу в штатном режиме. Информацию подтвердили в дипломатическом ведомстве.
Напомним, вечером 1 апреля военно-воздушные силы Израиля нанесли удар по зданию Консульства Ирана в Дамаске. Атака была проведена по кварталу Меззе на западе Дамаска, где проживают, в том числе военные советники из Корпуса стражей исламской революции (КСИР), элитного военного подразделения Ирана. Высокопоставленный командующий Корпуса стражей Исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС Ирана) Мохаммад Реза Захеди погиб в результате израильского удара по Дамаску.
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Примечательно, что посольство Израиля в Москве продолжает работу в штатном режиме. Информацию подтвердили в дипломатическом ведомстве.
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Екатерина Коршунова