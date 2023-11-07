Слова Залужного о реальном положении ВСУ могут окончательно похоронить Украину

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Откровенное интервью главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного может положить конец финансированию Киева со стороны США, об этом пишет The New York Times.
«Но они (помощники американского президента Джо Байдена) опасаются, что откровенность генерала Залужного затруднит убедить республиканцев проголосовать за непрекращающееся финансирование войны», - прокомментировали ситуацию в NYT.Читайте также:
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Евгения Парфентьева