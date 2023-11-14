В Словакии официально заявили о прекращении отправки вооружения на Украину

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Словакия перестанет отправлять на Украину военную помощь со своих складов. Такое заявление сделал новый министр обороны страны Роберт Калиняк и сообщил об этом генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу.
«Мы предлагаем Украине достаточно широкий спектр гуманитарной, гражданской и технической несмертельной помощи и в будущем больше не будем оказывать военную помощь со словацких складов», - говорится в сообщении словацкого министерства.
Накануне Париж также заявил, что хочет отказаться передавать Киеву вооружение из своих арсеналов, и рассчитывает заставить Украину покупать его у французских предприятий за счет специально выделяемых на это средств.
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Элина Позднякова