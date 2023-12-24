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СМИ: Испания снимет вето на участие ЕС в операции США в Красном море

Mundo: Испания снимет вето на участие ЕС в операции США в Красном море
24 декабря 2023, 10:08
Фото: iStock/Alberto Masnovo

Фото: iStock/Alberto Masnovo

Испания снимет вето на участие Европейского союза в возглавляемой США операции по защите коммерческих судов от нападений йеменских повстанцев-хуситов в Красном море. Об этом сообщает газета Mundo.

Отмечается, что при этом испанское государство не будет принимать участие в данной операции.

Ранее сообщалось, что США вместе с не менее чем пятью союзниками намерены создать безопасный коридор для коммерческих судов в Красном море. Корабли Североатлантического альянса будут защищать коммерческие суда от дронов и ракет йеменских хуситов вместо сопровождения судов с конвоями. При этом изначально Испания добивалась включения Евросоюза в операцию Вашингтона Atalanta по обеспечению безопасности судоходства в Красном море, но в дальнейшем Мадрид изменил свою позицию без объяснения причин.

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#сша
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#операции
#государство
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Президент Аргентины Милей рассказал, кому отдаёт всю зарплату
Президент Аргентины Милей заявил, что все деньги отдаёт сестре
24 декабря 2023, 09:46

Фото: istockphoto/rarrarorro

Президент Аргентины Хавьер Милей рассказал, что не знает, сколько он зарабатывает, потому что отдаёт все деньги сестре Карине.
Об этом аргентинский президент рассказал в эфире Canal 13.

«Я не знаю. Я никогда не смотрел размер зарплаты, моими деньгами управляет моя сестра», —ответил Милей на вопрос о своей президентской зарплате, пишет ТАСС.
До того, как стать президентом, Милей будучи депутатом разыгрывал свою зарплату на специальном портале. Принять участие мог любой желающий. Но сейчас он таким не занимается, так как больше не может зарабатывать чтением лекций.

Карина Милей является правой рукой нового президента Аргентины. Она была рядом с братом в день инаугурации 10 декабря. В этот же день Хавьер Милей назначил сестру генсекретарем президентской канцелярии, изменив норму, запрещающую назначать родственников на госдолжности.

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#аргентина
#новости
#политика
#зарплата
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Байден заявил, что не просил Нетаньяху прекратить огонь в Газе
24 декабря 2023, 09:25

Фото: сайт Кремля

Президент США Джо Байден рассказал, что во время телефонного разговора с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, который состоялся в субботу, он не призывал Израиль прекратить огонь в зоне палестино-израильского конфликта.
«Я не просил о прекращении огня», - заявил американский лидер журналистам на Южной лужайке Белого дома перед тем, как вылететь в загородную резиденцию Кэмп-Дэвид (штат Мэриленд), пишет ТАСС.
Байден отметил, что телефонный разговор с Нетаньяху был долгим и его характер походил на частную беседу.

Пресс-служба Белого дома заявила, что президент США говорил о необходимости защиты гражданского населения. Лидеры двух стран обсуждали необходимость освобождения заложников. Лидеры договорились и дальше продолжать регулярные двусторонние консультации.

Сообщалось, что Нетаньяху заявил во время телефонного разговора с Байденом, что Израиль будет вести войну в секторе Газа до тех пор, пока не будут выполнены все поставленные задачи.

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Президент Польши Дуда наложил вето на закон о финансировании СМИ

Хуситы направили две ракеты в Красное море
#политика
#джозеф байден
#сша
#израиль
#палестина
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Президент Польши Дуда наложил вето на закон о финансировании СМИ
24 декабря 2023, 09:12

Фото: istockphoto/macky_ch

Президент Польши Анджей Дуда наложил вето на бюджетный закон, который предусматривает финансирование государственных СМИ, которые новая власть делает попытки взять под контроль.
РИА Новости сообщает, что в среду министр культуры и национального наследия подписал заявления на увольнения председателей правлений Польского телевидения, Польского радио, а также Польского информационного агентства.

Вместе с этим министр назначил новые наблюдательные советы. Их будет формировать новые правления общественных СМИ.

«Я решил наложить вето на околобюджетный закон на 2024 год, куда вошли 3 млрд злотых на государственные СМИ. Нельзя допускать грубого нарушения Конституции и принципов демократического правового государства. Общественные СМИ сначала надо честно и в соответствии с законом исправить», - сообщил Дуда в социальной сети X.
В данный момент вместо новостного канала Польского телевидения работает канал tvp1, где показывают в основном художественные фильмы. Нет доступа и к новостному сайту Польского телевидения www.tvp.info.

Ранее сообщалось, что новое правительство Польши под руководством премьер-министра Дональда Туска предложило отставку руководителям пяти ведущих спецслужб страны. Парламентская комиссия поддержала это решение.

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#польша
#политика
#новости
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Хуситы направили две ракеты в Красное море
24 декабря 2023, 08:52

Фото: istockphoto./Mltz

Йеменские мятежники-хуситы из движения «Ансар Аллах» выпустили две ракеты в Красное море.
Об этом сообщает Центральное командование Вооруженных сил США (СЕНТКОМ). Данная информация появилась на странице ведомства в социальной сети X. Сообщается, что баллистические ракеты не задели корабли.

Известно, что 23 декабря американский эсминец USS Laboon ликвидировал четыре дрона, которые были запущены хуситами. Никто не пострадал.

Ранее йеменские хуситы сообщал, что планируют препятствовать судам, которые следуют в Израиль. Яхья Сариа из движения «Ансар Аллах» сказал, что, если сектору Газа не передадут необходимые медикаменты и продукты, то данные суда станут законной целью для хуситов.

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#конфликт
#море
#политика
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Французский политик Филиппо призвал к уничтожению Евросоюза
X: Лидер партии «Патриоты» Филиппо призвал уничтожить ЕС из-за торговой политики
24 декабря 2023, 06:34

Фото: iStock/Ole_Schwander

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо призвал уничтожить Европейский союз из-за политики главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. В соцсети X (бывший Twitter) он написал, , что новое соглашение о свободной торговле ЕС с Кенией является катастрофой для Франции.
По словам политика, французский сельскохозяйственный сектор находится под угрозой из-за роста экспорта цветов из Кении, которые будут дешевле местных растений. Такая ситуация может поставить сельское хозяйство Пятой республики на колени.

«ЕС нас убивает! Давайте быстро уничтожим его и освободим себя!» — заявил лидер «Патриотов».

Филиппо ранее выразил мнение, что Франция должна выйти из ЕС для сохранения суверенитета, при этом осудив намерение создать военную структуру под оперативным командованием Евросоюза. Он также напомнил о высоком уровне коррупции в стране, отмечая, что при этом правительство президента Франции Эммануэля Макрона объявило о планируемом сокращении бюджета на медицинские учреждения Франции на 600 миллионов евро к 2024 году.

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#франция
#ес
#торговля
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Лондон планирует сохранить в 2024 году помощь Киеву на прежнем уровне
The Sunday Telegraph: Великобритания в 2024 году сохранит объём помощи Украине
24 декабря 2023, 06:18

Фото: iStock/andriano_cz

Правительство Великобритании рассчитывает в 2024 году как минимум сохранить на прежнем уровне оказываемую Украине помощь. Об этом в интервью газете The Sunday Telegraph заявил глава британского МИДа Дэвид Кэмерон.
​По словам главы британского внешнеполитического ведомства, сейчас изучается вопрос о том, какие из расходов Соединенного Королевства, направленные на помощь Украине, «могут быть поставлены на многолетнюю основу».

В 2022 году Лондон оказал Киеву военную помощь на сумму в £2,3 млрд ($2,92 млрд) и взял на себя обязательства направить на эти цели не меньшую сумму в 2023 году. Однако об аналогичных обязательствах на 2024 год до сих пор не сообщалось.

Среди прочего британское правительство поставило на Украину дальнобойные ракеты Storm Shadow, танки Challenger 2, самоходные гаубицы AS90 и реактивные системы залпового огня M270.

Ранее стало известно, что лондонский градоначальник Садик Хан изменил свою позицию касаемо предоставления Украине автомобилей, подлежащих утилизации. Он поддержал идею об отправке на Украину внедорожников, которые планируется списать.


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#великобритания
#украина
#мид
#помощь
#финансирование
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В США назвали настоящих виновников провала контрнаступления ВСУ
24 декабря 2023, 05:34

Фото: iStock/Ivan_Neru

Вина за провал украинского контрнаступления лежит на Западе, поскольку тот не обеспечил войска всем необходимым для проведения операции, считает бывший главнокомандующий армией США в Европе генерал в отставке Бен Ходжес. Об этом он заявил в эфире YouTube-канала Silicon Curtain.
«Я был разочарован тем, что контрнаступление Украины не привело к таким результатам, на которые мы все надеялись. Мы, Запад, потерпели неудачу, а не Украина потерпела неудачу», — сказал Ходжес.

Экс-генерал пояснил, что украинским военнослужащим не хватило западной военной помощи для успешного контрнаступления. В частности, они нуждались в военно-воздушной мощи и высокоточном оружии большой дальности, указал он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский озвучил одну из причин неудачи контрнаступления ВСУ на южном направлении. Так, отсутствие успеха в летнем контрнаступлении связано с отсутствием контроля над небом. Зеленский подчеркнул, что украинская армия не обладает достаточным количеством вооружения, предназначенного для этих целей.

ВСУ пришлось сократить масштаб ряда операций из-за снижения помощи от союзников Украины. Кроме того, украинская армия испытывает сложности с личным составом, который несет службу на передовой. Командование вынуждено заниматься перепланировкой задач, которые ставятся перед бойцами, так как их нечем обеспечивать, в связи с нехваткой ресурсов, например, боеприпасов с постсоветскими снарядами.

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#всу
#сша
#армия
#контрнаступление
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Украинским беженцам в Чехии заплатят, чтобы они вернулись на родину
«Известия»: Президент Чехии разрешил платить беженцам с Украины за возврат домой
24 декабря 2023, 04:36

Фото: iStock/Anastasiia_Guseva

Президент Чехии Пётр Павел подписал закон о финансовой помощи тем находящимся в стране украинским беженцам, которые пожелают вернуться на родину. Об этом 24 декабря пишет газета «Известия».
Размер предоставляемой для этого суммы, частично покрываемой чешским правительством, будет зависеть от многих факторов, а воспользоваться ею можно будет лишь однократно.

Ранее сообщалось, что правительство Норвегии будет выплачивать беженцам из Украины 1500 евро, в случае их добровольного возвращения на родину. При этом уточняется, если украинский беженец вновь решит приехать в Норвегию, он должен будет вернуть часть полученных за свой отъезд денег. Сумма будет зависеть от времени, которую человек проведет на Украине.

Украинские беженцы, которые сейчас живут в Дании, должны будут вернуться на родину после окончания военного конфликта.
По словам министра иммиграции и интеграции страны Кааре Дибвада, Дания рассматривает приём беженцев как временное явление и не изменит своего мнения по этому поводу. Дибвад отметил, что украинская сторона ждёт своих граждан домой и Дания должна это уважать.

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#деньги
#беженцы
#украина
#чехия
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Министр обороны Италии призвал к дипломатическим переговорам по Украине
24 декабря 2023, 03:03

Фото: iStock/okfoto

Министр обороны Италии Гвидо Крозетто призывает к мирным переговорам по Украине, считая необходимым направлять Киеву военную помощь и искать политические пути разрешения конфликта. Об этом сообщает агентство ANSA.
«То, чего нельзя достичь военным путем, может быть достигнуто путем открытия дипломатического и политического фронта, чтобы попытаться достичь того же результата путем мирных переговоров», — заметил глава итальянского оборонного ведомства.

Гвидо Крозетто утверждает, что все, что не может быть решено с помощью оружия, должно быть сделано другим способом, и призывает восстановить «то, что существовало» до начала специальной военной операции на Украине 24 февраля 2022 года.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский назвал вопрос переговоров с РФ неактуальным. Он отметил, что в настоящее время идёт работа над единой позицией Украины и 50 стран по «формуле мира». После того как её окончательно сформулируют, «формулу мира» передадут Москве, подчеркнул президент.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова Зеленского о неактуальности мирных переговоров, отметил, что для них, действительно, нет никаких предпосылок. По его мнению, шаги, предпринимаемые Киевом для завершения конфликта, в действительности не могут привести к его завершению.

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#переговоры
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