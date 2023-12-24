СМИ: Испания снимет вето на участие ЕС в операции США в Красном море

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Испания снимет вето на участие Европейского союза в возглавляемой США операции по защите коммерческих судов от нападений йеменских повстанцев-хуситов в Красном море. Об этом сообщает газета Mundo.
Ранее сообщалось, что США вместе с не менее чем пятью союзниками намерены создать безопасный коридор для коммерческих судов в Красном море. Корабли Североатлантического альянса будут защищать коммерческие суда от дронов и ракет йеменских хуситов вместо сопровождения судов с конвоями. При этом изначально Испания добивалась включения Евросоюза в операцию Вашингтона Atalanta по обеспечению безопасности судоходства в Красном море, но в дальнейшем Мадрид изменил свою позицию без объяснения причин.
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Екатерина Коршунова