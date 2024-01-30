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СМИ: Зеленский не предлагал Залужному занять другой значимый пост

«Зеркало недели»: Зеленский предложил Залужному отставку без другой должности
30 января 2024, 08:27

Президент Украины Владимир Зеленский 29 января предложил главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному уйти с должности без назначения на другую. Об этом информирует издание «Зеркало недели», ссылаясь на источники в офисе президента и окружении Залужного.

«Да, такое предложение было. Со своей стороны Залужный ответил, что это право верховного главнокомандующего решать, с кем ему работать», — заявил собеседник агентства в ответ на вопрос, предлагал ли Зеленский Залужному отставку.
По словам источника, сам Залужный не писал рапорт об отставке и не планирует. Отмечается, что для снятия с поста главкома ВСУ указом Зеленского необходимо представление главы Минобороны Украины Рустема Умерова.


Кроме того, источник уточняет, что ничего существенного Залужному не проложили.

«Речь шла только о статусе помощника или советника», — уточнили собеседники агентства.
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#минобороны
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CNN: В Белом доме допустили гораздо более мощный ответ на атаку базы в Иордании
30 января 2024, 08:40

Фото: istockphoto/Serhej Calka

Ответная реакция США на атаку беспилотников в районе американской военной базе в Иордании может оказаться гораздо более мощной, чем предыдущие ответные удары в Ираке и Сирии. В частности, рассматривается прямой удар по военнослужащим Ирана.
По сообщению CNN, президент Джо Байден оказался под всё возрастающим давлением. Некоторые представители Республиканской партии требуют нанесения прямого удара по иранским военнослужащим в Ираке и Сирии. Они отмечают, что с октября 2023 года поддерживаемые Тегераном боевики нанесли более 160 ударов по военным объектам США, в результате которых пострадали около 120 американских военнослужащих.

От Байдена требуют отреагировать таким образом, чтобы прекратить подобные нападения навсегда. В качестве ещё одной ответной меры предлагается «наступательная кибератака». При этом телеканал отмечает, что США за последние месяцы неоднократно атаковали склады и военные объекты иранских группировок в Ираке и Сирии, но это не остановило боевиков.

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Посол Келин: Лиз Трасс выбежала из кабинета после начала разговора об СВО
30 января 2024, 07:58

Фото: istockphoto/nevenmn

Глава МИД Великобритании внезапно покинула свой кабинет во время разговором с послом России в Лондоне, состоявшимся 24 февраля 2022 года. О подробностях своего разговора с Лиз Трасс, на тот момент британским министром иностранных дел, рассказал сам российский дипломат.
Об этом Келин рассказал в интервью BBC, отрывки из которого вошли в документальный фильм, снятый вещательной корпорацией. Глава российской дипломатической миссии уточнил, что в тот момент, когда он попытался объяснит причины начала спецоперации, Трасс выслушала всего несколько фраз, а затем вскочила с места и исчезла. По словам посла, она не готова была выслушивать аргументы и вникнуть в суть ситуации, а только повторяла свои короткие заявления.

Сама Лиз Трасс излагает в фильме другую версию происшедшего. по его словам, когда вызванный в МИД Великобритании российский посол в ответ на заявленный ему протест по поводу спецоперации на Украине начал что-то объяснять, она в резкой форме потребовала от него покинуть её кабинет. Объяснения же Келина Трасс называет «российской пропагандой».

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Госсекретарь США заявил о видимости последствий прекращения помощи Украине
Блинкен заявил о заметных последствиях приостановки помощи Украине от США
30 января 2024, 07:27

Фото: istock / Yaraslau Mikheyeu

Отсутствие американской помощи Украине влияет на ситуацию на поле боя. Такое заявление сделал государственный секретарь США Энтони Блинкен в ходе пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Вашингтоне, передают РИА Новости.

Блинкен заявил, что свидетельства изменения ситуации на фронте уже заметны. О каких именно изменениях идет речь, он не уточняет.

Как утверждает американский госсекретарь, Украина может утратить все свои достижения, которые удалось достичь, в том числе при помощи Соединенных Штатов. По мнению Блинкена, если Вашингтон не выполнит свои обязательства, то Европе и другим «станет сложнее продолжать делать то, что они делали».

Он также заверил, что Украина вступит в НАТО. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#нато
#блинкен
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Блинкен выразил уверенность во вступлении Украины в НАТО
Блинкен заявил, что Украина станет членом НАТО, но не обозначил сроки вступления
30 января 2024, 06:31

Фото: iStock/Dmitry Andreev

Госсекретарь США Энтони Блинкен выразил уверенность в том, что Украина станет членом НАТО, сообщает РИА Новости.
Глава Госдепа подчеркнул, что двери альянса «остаются открытыми для Украины», хотя конкретные сроки вступления не были определены.

Ранее бывший посол США на Украине Уильям Тейлор заявил, что членство Киева в НАТО может быть актуальным после успешного разрешения конфликта с Россией. Он отметил, что в настоящее время рассматривается возможность предоставления Украине приглашения для начала переговоров о вступлении в альянс.

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#сша
#посол
#саммит
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SN: Байден готовится принять важнейшее решение за время президентства
30 января 2024, 05:44

Фото: istock / rarrarorro

После удара по американской военной базе на границе Сирии и Иордании президенту США Джо Байдену предстоит принять сложное решение. Согласно информации из Белого дома, за атаку отвечают группировки, находящиеся в Сирии и Ираке, поддерживаемые Ираном.
«Для Джо Байдена наступил момент принятия, возможно, одного из самых важных решений за весь период его президентства. Столкновение ситуации слишком жестко может разжечь напряженность на Ближнем Востоке и привести к региональной войне, тогда как слишком мягкое решение может подорвать поддержку избирателей, так как "марионетки" Ирана продолжат свои атаки», — отмечает издание Sky News.
Атака на американскую военную базу на севере Иордании, осуществленная беспилотниками, привела к гибели троих военнослужащих и ранению 25 человек. В Белом доме заявили о намерении ответить на атаку, но подчеркнули, что не стремятся к войне с Ираном и не хотят эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

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#столкновение
#человек
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Обнародовавшему налоговую отчетность Трампа дали пять лет тюрьмы
WSJ: передавшему в СМИ налоговую отчетность Трампа человеку дали пять лет тюрьмы
30 января 2024, 02:50

Фото: istock / gorodenkoff

Бывший сотрудник налоговой службы США (IRS), передавший в 2020 году журналистам налоговую отчетность бывшего президента США Дональда Трампа, был приговорен к пяти годам тюремного заключения, сообщает Wall Street Journal.
По информации издания, Чарльз Литтлджон, бывший работник IRS, признал свою вину в передаче налоговых документов газете New York Times и неправительственной организации ProPublica. Литтлджон заявил, что осознавал, что его действия могут привести к судебному разбирательству.

Судья Ана Рейес отметила, что Литтлджон систематически нарушал законы в течение двух-трех лет, работая в IRS, и отметила, что удивительно, как он смог устроиться на эту должность с целью получения доступа к документам, касающимся Трампа.

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#законы
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Блинкен анонсировал «самый амбициозный» саммит НАТО со времен холодной войны
Блинкен: июльский саммит НАТО будет самым амбициозным со времен холодной войны
30 января 2024, 02:04

Фото: iStock/VanderWolf-Images

Согласно заявлению госсекретаря США Энтони Блинкена, предстоящий июльский саммит НАТО в Вашингтоне станет самым масштабным с времен холодной войны.
В ходе совместной пресс-конференции с генсеком альянса Йенсом Столтенбергом, он отметил, что в ходе встречи планируется обсуждение проблем и вызовов, стоящих перед НАТО, включая угрозы со стороны России и Китая, а также противодействие терроризму в киберпространстве.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал о встрече с генсеком НАТО в Давосе, где обсудили подготовку к предстоящему саммиту. Зеленский выразил надежду на шаги, приближающие Украину к членству в альянсе.

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#президент
#нато
#иран
#владимир зеленский
#минобороны
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Столтенберг обвинил Иран в дестабилизации региона
Генсек НАТО Столтенберг: Иран продолжает дестабилизировать регион
30 января 2024, 00:47

Фото: iStock/Oleksii_Liskonih

Генсек НАТО Йенс Столтенберг высказался об атаке на американскую военную базу в Иордании, подчеркнув, что Иран - это источник «дестабилизации региона».
«Иран продолжает дестабилизировать регион и несет ответственность за поддержку террористов, которые атакуют суда в Красном море. Поведение Ирана показывает нам, что мир, не основанный на правилах, может быть непредсказуемым и опасным. Это может привести к тому, что обеспечение нашей безопасности будет стоить нам еще дороже», — отметил он.
В воскресенье вечером Центральное командование ВС США объявило, что трое американских военнослужащих погибли, а 25 получили ранения в результате атаки с беспилотника на военную базу США на границе Сирии и Иордании. Координатор стратегических коммуникаций в совете национальной безопасности Джон Кирби заявил, что США обязательно ответят на эту атаку в отношении своих военных на Ближнем Востоке, выбрав для этого подходящее время и средства.

Согласно информации издания Wall Street Journal, американские военные не смогли предотвратить атаку на базу, так как ошибочно приняли вражеский беспилотник за свой собственный. Согласно отчету, вражеский беспилотник приближался к базе в то же время, когда американский беспилотник возвращался на базу.

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#мир
#иран
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В ЕС предварительно согласовали предложение по использованию активов РФ
29 января 2024, 22:43

Фото: iStock/sinonimas

Постоянные представители стран-членов Европейского союза предварительно согласовали предложение по использованию замороженных активов России в пользу Украины, об этом сообщает председательство Бельгии при Совете ЕС на своей странице в социальной сети X.
«Постпреды ЕС только что достигли принципиального согласия по предложению использования чрезвычайных доходов от иммобилизованных в ЕС активов для поддержки восстановления Украины», — говорится в сообщении представительства.

При этом, на прошлой неделе украинский премьер Денис Шмыгаль заявил, что Соединённые Штаты Америки дали Киеву все гарантии, включая конфискацию российских активов для восстановления Украины. При этом, на вопрос журналиста о том, как Киев намерен действовать при избрании на пост президента США Дональда Трампа, Шмыгаль однозначно ответить не смог.

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#россия
#евросоюз
#украина
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