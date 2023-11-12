Спикер конгресса США представил план предотвращения шатдауна

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Новый спикер палаты представителей США Майк Джонсон представил законопроект о двухэтапном финансировании правительственных программ менее чем за неделю до возможного шатдауна, сообщил телеканал Fox News.
Важно отметить, что в данном законопроекте не предусмотрено выделение средств на поддержку Израиля и Украины, следует из документа. Голосование по данному законопроекту в палате запланировано на вторник.
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