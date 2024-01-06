«Справедливо и законно»: Зеленский призвал передать Украине активы России

Фото: РИА Новости/Стрингер
Ранее сообщалось, что США предлагают передать Украине замороженные активы РФ с помощью траншей Всемирного банка и Европейского банка реконструкции и развития. По данным одного из документов источника, данный шаг выступит в качестве «контрмеры» в отношении РФ, разрешенной международным правом.
Читайте также:
FT: США предлагают передать Украине замороженные активы РФ через ВБ и ЕБРР
Минфин пообещал симметричный ответ при использовании замороженных активов
Россия не изымает активы иностранных инвесторов, заявил Песков