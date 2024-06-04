США испытали межконтинентальную баллистическую ракету Minuteman III

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Во вторник Соединенные Штаты провели очередной учебный запуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III с базы Ванденберг Космических сил США.
«В ночь на вторник, 4 июня, в 00:56 (10:56 по московскому времени) Командование глобальных ударов ВВС США осуществило тестовый пуск невооруженной межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III», — говорится в заявлении, размещенном на сайте базы.Ранее радио Sputnik сообщило, что Россия запросила у США объяснения по поводу размещения ядерного оружия в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
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Артем Кузьмин