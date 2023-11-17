США намерены повысить уровень доверия к себе в Индии

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Отдел общественной дипломатии посольства США в Нью-Дели объявил программу по улучшению понимания политики Штатов устоявшимися лидерами мнений в Индии.
Уточняется, что программа на правлена на повышения доверия населения Индии к США.
Так, в Индии должно быть проведено 12 мероприятий в течение года, на которых СМИ и лидерам общественного мнения будет рассказано о том, сколько «всего позитивного и хорошего сделали Штаты для Индии». Отмечается, что целевой аудиторией будут журналисты разных уровней из всех регионов страны.
Тем временем ведущий научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Станислав Иванов в статье для argumenti.ru заявил, что минувшие переговоры глав КНР и США Си Цзиньпина и Джо Байдена в Сан-Франциско можно воспринять как попытку Китая нивелировать итоги визита премьер-министра Индии Нарендры Моди в США в июне этого года, когда Дели и Вашингтон заявили об открывающейся новой эре в двусторонних отношениях и подтвердили взаимную заинтересованность развивать связи и контакты в различных сферах.
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«В интересах США и Индии — быть вместе, поэтому эта инициатива направлена на то, чтобы помогать устоявшимся лидерам общественного мнения в Индии лучше понимать государственную политику США, укреплять их мнение о Соединённых Штатах как о надёжном партнёре и поощрять будущее сотрудничество», — приводит RT текст соответствующего документа.
Тем временем ведущий научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Станислав Иванов в статье для argumenti.ru заявил, что минувшие переговоры глав КНР и США Си Цзиньпина и Джо Байдена в Сан-Франциско можно воспринять как попытку Китая нивелировать итоги визита премьер-министра Индии Нарендры Моди в США в июне этого года, когда Дели и Вашингтон заявили об открывающейся новой эре в двусторонних отношениях и подтвердили взаимную заинтересованность развивать связи и контакты в различных сферах.
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Мелисса Тимофеева