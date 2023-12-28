США направят 33 военнослужащих в Косово в рамках миротворческой миссии НАТО

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Вашингтон направят в пятницу, 29 декабря, 33 военных Национальной гвардии штата Айова в Косово в рамках миротворческой миссии НАТО. Об этом сообщает издание Newsweek.
Ранее сообщалось, что Агентство США по международному развитию (USAID) планирует реализовать программу, которая должна повысить устойчивость Косова к кибератакам. В рамках этого проекта планируется создать кадровый потенциал для «реагирования» на киберугрозы и укрепить критическую инфраструктуру и госорганы непризнанного Косова. По мнению научного сотрудника Центра исследования проблем безопасности РАН Константина Блохина, цель этой программы заключается в установлении контроля над киберпространством.
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