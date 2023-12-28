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США направят 33 военнослужащих в Косово в рамках миротворческой миссии НАТО

Newsweek: США направят десятки солдат Национальной гвардии Айовы в Косово
28 декабря 2023, 21:05
Фото: iStock/lucky-photographer

Фото: iStock/lucky-photographer

Вашингтон направят в пятницу, 29 декабря, 33 военных Национальной гвардии штата Айова в Косово в рамках миротворческой миссии НАТО. Об этом сообщает издание Newsweek.

По информации источника, военнослужащие пробудут в Косово в течение 9 месяцев.

Ранее сообщалось, что Агентство США по международному развитию (USAID) планирует реализовать программу, которая должна повысить устойчивость Косова к кибератакам. В рамках этого проекта планируется создать кадровый потенциал для «реагирования» на киберугрозы и укрепить критическую инфраструктуру и госорганы непризнанного Косова. По мнению научного сотрудника Центра исследования проблем безопасности РАН Константина Блохина, цель этой программы заключается в установлении контроля над киберпространством.

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MWM: России есть чем ответить на территориальные претензии США в Арктике
28 декабря 2023, 21:01

Фото: iStock/Biletskiy_Evgeniy

У России есть ресурсы, чтобы ответить на территориальные претензии Соединённых Штатов в Арктике, об этом пишет Military Watch Magazine.
«США не просто обозначили претензии на Арктику через самый северный из своих штатов (Аляску), а расширяют военную деятельность в регионе уже почти десять лет. Пожалуй, один из самых заметных признаков приоритетного внимания региону, — это переброска свыше 100 истребителей пятого поколения F-22 и F-35 на Аляску», — прокомментировал ситуацию автор статьи.

Однако, как отметили в MWM, Россия также обладает мощным военным потенциалом в регионе. Помимо расположенной там группировки Вооружённых сил РФ, на архипелаге Новая земля и в порту Тикси установлены российские системы противовоздушной обороны.

Помимо этого, испытанная в 2021 году система ПВО С-500, вероятнее всего, также будет расположена в Арктике.

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#сша
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#военные
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Постпред: в ООН в Женеве все больше осознают, что Россию и ее дух нельзя сломить
28 декабря 2023, 20:40

Фото: iStock/Viktor Sidorov

Постоянный представитель РФ при ООН в Женеве Геннадий Гатилов заявил, что в Европе и на Женевском международном уровне всё больше осознают, что Россию и ее дух сломить невозможно. Об этом говорится в заявлении Гатилова, опубликованном в телеграм-канале постпредства.
По словам дипломата, с данным фактом недоброжелателям нашей страны придётся смириться. Он также добавил, что Россия «с трибун ооновских площадок будет им об этом напоминать».

Гатилов отметил, что поддержка единомышленников России в ООН увеличивается. Они разделяют ​позицию российского государства по ​созданию многополярного мира, который будет основан на равенстве.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Вашингтон назвал Россию врагом. Лавров подчеркнул, что если это является действительностью, в таком случае «Москва готова к любому развитию событий», так как Россию не раз пытались покорить или подчинить.

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В Крыму назвали сроки восстановления Феодосии после атаки ВСУ
Константинов: Феодосия быстро справится с последствиями атаки ВСУ
28 декабря 2023, 19:59

Фото: iStock/Vladimir Zapletin

Феодосия не сильно пострадала от украинской атаки, об этом заявил глава крымского парламента Владимир Константинов в интервью для «Спутник в Крыму».
«Повреждения минимальные. В этом смысле со всеми этими вопросами Феодосия справится достаточно быстро», — прокомментировал ситуацию Константинов.

По мнению парламентария, Вооружённые силы Украины нанесли удар по Феодосии, чтобы создать видимость неких побед для новостной повестки. При этом, победа всё равно остаётся за Россией, убеждён Константинов.

Напомним, как сообщили в Министерстве обороны РФ, ВСУ нанесли удар по крымскому городу Феодосия 26 декабря. В результате атаки погиб один человек, ещё четверо получили ранения.

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#рф
#крым
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Офис Зеленского сообщил о телефонном разговоре с главой МИД Венгрии
Ермак заявил, что провел продуктивный телефонный разговор с главой МИД Венгрии
28 декабря 2023, 19:02

Фото: iStock/rarrarorro

Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак в своем телеграм-канале написал, что провел «продуктивный» телефонный разговор с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто.
По словам Ермака, в рамках разговора сторонами обсужалась возможность организации встречи Зеленского и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Отметим, что Ермак множество раз рассказывал о том, что проводит переговоры с Сийярто с целью налаживания коммуникации по организации встречи двух лидеров.

Ранее Венгрия заявила о готовности снять вето на финансирование Украины в обмен на средства, которые из-за отступления Будапешта от демократии удерживает Европейский союз. Напомним, Венгрия задерживает четырехлетний пакет увеличения долгосрочного бюджета Европейского союза на 2024–2027 годы, который предусматривает поддержку Киева на 50 миллиардов евро.

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#евро
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«Это конец»: В США раскрыли, какой регион хочет выйти из состава Украины
Разведчик Риттер: Закарпатье хочет выйти из состава Украины
28 декабря 2023, 19:01

Фото: iStock/Silent_GOS

Закарпатская область хочет выйти из состава Украины, которой правит нацистский режим Зеленского, об этом сообщил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью журналисту Гарланду Никсону.
«Это конец Украины. Венгры в Закарпатье уже говорят: «Нам не нравится жить под руководством бандеровского нацистского правительства. Мы не рады тут жить». Как только все начнет разваливаться, венгры придут и заберут кусочек. То же самое сделают и поляки», — прокомментировал ситуацию Риттер.

По мнению бывшего разведчика, Украина, в том виде, в котором мы знаем её сегодня, перестанет существовать. От неё останется только небольшое государство со слабой экономикой и нулевым политическим потенциалом, которое на постоянной основе будет выпрашивать финансовую помощь у стран Европейского союза.

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#сво
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Посол Японии прокомментировал передачу США ракет для ЗРК Patriot
Посол Японии: передаваемые США ракеты Patriot не будут использовать на Украине
28 декабря 2023, 18:06

Фото: iStock/NKTN

Посол Японии в Москве Акира Муто заявил, что передаваемые США ракеты для ЗРК Patriot не будут использованы в Украине. Об этом Муто сообщил в рамках встречи с замглавы МИД России Андреем Руденко.
Отмечается, что данное решение было принято только ради безопасности Японии, а также установлении мира и стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе. По словам посла, Япония и далее будет стремиться к диалогу и взаимосвязи в отношениях с РФ.

Ранее сообщалось, что появление на фронте новой версии российского самоходного зенитно-ракетного комплекса «Панцирь» станет проблемой для украинский войск. С помощью модернизированной зенитная система «Панцирь-СМ» российским войскам удастся перехватывать мини-дроны, управляемые артиллерийские снаряды и быстрые баллистические цели.

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#рф
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В ГУР назвали информационной борьбой заявления Буданова об атаке на Крым
ГУР МО Украины назвало слова Буданова о вторжении в Крым информационной борьбой
28 декабря 2023, 17:33

Фото: iStock/Tomas Ragina

В Главном управлении разведки (ГУР) Минобороны Украины заявили, что слова Кирилла Буданова о вторжении Украины в Крым являются частью информационной борьбы. Об этом сообщил представитель ведомства Андрей Юсов.
Напомним, речь идет о заявлении главы ГУР Кирилла Буданова, которое он сделал летом текущего года. Он призывал киевское руководство к тому, чтобы боевые действия были перенесены на территорию России. При этом президент Украины Владимир Зеленский стремление Буданова не поддержал.

Юсов заявил, что военно-политическое руководство выступает как инструмент влияния, поэтому иногда допускает подобные заявления. Представитель украинской разведки также добавил, что для нанесения ударов по полуострову, ВСУ использовали вооружения западных партнеров.

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В Верховной раде Украины предупредили о потере городов без помощи США
Депутат Рады Чернев: Без помощи Запада Украина начнет терять города
28 декабря 2023, 17:15

Фото: iStock/alzay

Киев начнет терять города без поддержки союзников в лице американцев. Об этом заявил народный депутат Рады Егор Чернев, приводит его слова The New York Times.
Украинский чиновник заявил, что в настоящее время Киев теряет месторождения, но если помощь Вашингтона будет задерживаться, то страна начнет терять земли.
«Сейчас мы теряем некоторые месторождения, но если помощь США задержится, мы начнем терять города», — подчеркнул украинский чиновник.

Чернев пояснил, что Украина уже потеряла большое количество территорий на фоне неудавшегося контрнаступления. Он призвал Киев решить проблему со снабжением украинской армии, так как сохранение текущей ситуации на фронте приведет к еще большему утрату территорий.

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#всу
#киев
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В Латвии закрыли доступ к связанным с «Яндексом» сайтам
Совет по электронным СМИ Латвии закрыл доступ к сайтам, связанным с «Яндексом»
28 декабря 2023, 17:01

Фото: iStock/ANGHI

Национальный совет по электронным СМИ Латвии закрыл в стране доступ ко всем сайтам, связанным с компанией «Яндекс». Об этом говорится на портале Delfi.
По информации источника, латвийские власти намерены в дальнейшем закрыть доступ к «Яндекс Музыке», где можно послушать контент, который якобы создается подсанкционными в Латвии лицами.

Ранее сообщалось, что Латвия намерена принудительно выселить из страны более 1,2 тысячи граждан России, которые якобы не урегулировали свой правовой статус. Точное количество человек, которые не подали документы на вид на жительство, по информации источника, составляет 1213. 904 гражданина из данной категории пересекли границу Латвии и покинули страну.

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