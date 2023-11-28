США выделят средства на восстановление энергетической инфраструктуры Украины

Фото: iStock/Andrii Atanov
Украина ждёт от США выделения 25 миллионов долларов на восстановление энергетической инфраструктуры, повреждённой в ходе конфликта. Об этом сообщили в украинском Минэнерго.
Отмечается, что агентство США по международному развитию и секретариат энергетического сообщества уже подписали соглашение о грантовом взносе государства в фонд поддержки энергетической отрасли Украины.
Общая сумма взносов в фонд со стороны нескольких государств составила порядка 330 миллионов евро. Отмечается, что из них около 192 миллионов евро уже внесены 15 спонсорами, а остальная часть суммы – это анонсированные взносы, которые ожидаются на счёте в скором времени.
В ведомстве добавили, что эти средства используются для закупки оборудования, с помощью которого будут проводиться работы по восстановлению энергетики в стране.
Фонд поддержки энергетики Украины создали весной 2022 года, пояснили в Минэнерго.
Читайте также:
Южная Корея намерена выделить Украине средства на восстановление после конфликта
Министр энергетики Украины Галущенко призвал жителей закупиться генераторами
«Укрэнерго» вновь запросило аварийную помощь из энергосистем Польши и Румынии
Общая сумма взносов в фонд со стороны нескольких государств составила порядка 330 миллионов евро. Отмечается, что из них около 192 миллионов евро уже внесены 15 спонсорами, а остальная часть суммы – это анонсированные взносы, которые ожидаются на счёте в скором времени.
Фонд поддержки энергетики Украины создали весной 2022 года, пояснили в Минэнерго.
Читайте также:
Южная Корея намерена выделить Украине средства на восстановление после конфликта
Министр энергетики Украины Галущенко призвал жителей закупиться генераторами
«Укрэнерго» вновь запросило аварийную помощь из энергосистем Польши и Румынии
Анастасия Чинкова