США заявили об уничтожении над Красным морем пяти беспилотников

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Центральное командование вооруженных сил США заявило, что американские военные сбили в воскресенье, 28 апреля, пять беспилотников над Красным морем. Данные об этом появились в социальной сети X СЕНТКОМ.
В заявлении ведомства говорится, что беспилотные летательные аппараты были сбиты в промежутке между 1:48 и 2:27 (совпадает с мск). По словам СЕНТКОМ, дроны представляли непосредственную угрозу Штатам, [морской] коалиции и торговым судам в регионе.
Ранее сообщалось, что йеменские повстанцы-хуситы вновь нанесли удары по военным и коммерческим кораблям в Красном море и Индийском океане. Атакам подверглись суда Великобритании, Израиля и США.
Напомним, США вместе с не менее чем пятью союзниками намерены создать безопасный коридор для коммерческих судов в Красном море. Корабли Североатлантического альянса будут защищать коммерческие суда от дронов и ракет йеменских хуситов вместо сопровождения судов с конвоями.
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Ранее сообщалось, что йеменские повстанцы-хуситы вновь нанесли удары по военным и коммерческим кораблям в Красном море и Индийском океане. Атакам подверглись суда Великобритании, Израиля и США.
Напомним, США вместе с не менее чем пятью союзниками намерены создать безопасный коридор для коммерческих судов в Красном море. Корабли Североатлантического альянса будут защищать коммерческие суда от дронов и ракет йеменских хуситов вместо сопровождения судов с конвоями.
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Екатерина Коршунова