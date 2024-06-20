Стало известно, когда могут начать переговоры Эрдоган и Байден

Фото: iStock/Oleksii Liskonih
Отложенные ранее переговоры турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана и его американского коллеги Джо Байдена могут состояться на полях саммита НАТО в Вашингтоне 9-11 июля. Об этом информирует Habertürk.
Примечательно, что в мае встреча президентов была перенесена по причине несовпадающих графиков. Визит Эрдогана в Вашингтон был запланирован на 9 мая.
В начале апреля глава турецкого МИД Хакан Фидан анонсировал, что президент Турции во время визита в Штаты намерен обсудить с главой США Джо Байденом риски из-за конфликта на Украине.
Согласно информации источника, во время предстоящего саммита Эрдоган может обратить внимание лидеров НАТО на конфликт Израиля и Палестины.
Читайте также:
В Турции обсуждают неудачную попытку Блинкена обнять главу МИД Фидана
Глава МИД Турции обсудил с Блинкеном ситуацию в Газе и членство Швеции в НАТО
Турция завершила переговоры, касающиеся покупки американских истребителей
В начале апреля глава турецкого МИД Хакан Фидан анонсировал, что президент Турции во время визита в Штаты намерен обсудить с главой США Джо Байденом риски из-за конфликта на Украине.
Согласно информации источника, во время предстоящего саммита Эрдоган может обратить внимание лидеров НАТО на конфликт Израиля и Палестины.
Читайте также:
В Турции обсуждают неудачную попытку Блинкена обнять главу МИД Фидана
Глава МИД Турции обсудил с Блинкеном ситуацию в Газе и членство Швеции в НАТО
Турция завершила переговоры, касающиеся покупки американских истребителей
Екатерина Коршунова