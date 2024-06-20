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Стало известно, когда могут начать переговоры Эрдоган и Байден

Habertürk: переговоры Эрдогана и Байдена могут состояться на полях саммита НАТО
20 июня 2024, 08:13
Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Отложенные ранее переговоры турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана и его американского коллеги Джо Байдена могут состояться на полях саммита НАТО в Вашингтоне 9-11 июля. Об этом информирует Habertürk.
Примечательно, что в мае встреча президентов была перенесена по причине несовпадающих графиков. Визит Эрдогана в Вашингтон был запланирован на 9 мая.

В начале апреля глава турецкого МИД Хакан Фидан анонсировал, что президент Турции во время визита в Штаты намерен обсудить с главой США Джо Байденом риски из-за конфликта на Украине.



Согласно информации источника, во время предстоящего саммита Эрдоган может обратить внимание лидеров НАТО на конфликт Израиля и Палестины.

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Путин и президент Вьетнама То Лам начали двусторонние переговоры
20 июня 2024, 08:54

Фото: iStock/Viacheslav Chernobrovin

Президент РФ Владимир Путин и президент Социалистической Республики Вьетнам То Лам начали двусторонние переговоры. Об этом сообщает ТАСС.
Уточняется, что встреча лидеров государств проходит в Ханое в Большом зале президентского дворца. Перед началом переговоров Путин и То Лам по традиции сфотографировались, пожимая руки на фоне национальных флагов.

Ранее сообщалось, что руководство Вьетнама не испугалось критики США и приняло президента России Владимира Путина. Отмечается, что Вьетнам считает РФ «стратегическим защитником» и видит в нем поддержку по различным направлениям.

Напомним, во Вьетнаме глава российского государства Владимир Путин проведет переговоры с президентом Вьетнама, премьер-министром правительства, председателем Национального собрания и генсеком Центрального комитета Коммунистической партии страны. Со стороны российского лидера во время переговоров будут присутствовать: глава российского МИД, вице-премьер, пресс-секретарь президента и иные политические деятели.

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Стало известно, когда могут начать переговоры Эрдоган и Байден

Ким Чен Ын подарил Путину двух собак северокорейской породы пхунсан
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Ким Чен Ын подарил Путину двух собак северокорейской породы пхунсан
20 июня 2024, 08:15

Фото: сайт Кремля

Лидер КНДР Ким Чен Ын подарил своему коллеге Владимиру Путину двух собак национальной северокорейской породы пхунсан. Об этом сообщает северокорейское радио «Голос Кореи».
«Товарищ Ким Чен Ын в саду Резиденции для почетных гостей "Кымсусан" подарил президенту Путину пару собак национальной породы Северной Кореи пхунсан. Президент Путин выразил свою благодарность за этот подарок», — говорится в сообщении.

Кроме того, сообщается, что Владимир Путин и Ким Чен Ын прогулялись по саду и провели искреннюю беседу, обсудив планы по дальнейшему укреплению стратегических партнерских и союзных отношений между странами и по защите их общих ключевых интересов.

Также Путина наградили орденом Ким Ир Сена, который является высшей госнаградой в КНДР. Главу российского государства отметили за заслуги в развитии российско-корейских отношений. Орден ему вручил лично Ким Чен Ын.


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#переговоры
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Путин оценил переговоры с Ким Чен Ыном
Путин: переговоры с Ким Чен Ыном были обстоятельными
20 июня 2024, 07:11

Фото: сайт Кремля

Президент РФ Владимир Путин рассказал, что его переговоры с председателем КНДР Ким Чен Ыном были обстоятельными и коснулись целого комплекса вопросов. Об этом пишет РИА Новости.
«Сегодня мы провели обстоятельные переговоры по всему комплексу вопросов практического взаимодействия», — сказал Путин по итогу прошедших встреч.

Он также подчеркнул, что Москва и Пхеньян подписали новый межгосударственный Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг отреагировал на подписание Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР. Как считает генсек, заключенный договор демонстрирует взаимную поддержку России и Северной Кореи. По мнению Столтенберга, это должно подтолкнуть Запад «еще больше сплотиться».

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В МИД прокомментировали неучастие Армении в заседании СМИД ОДКБ
Галузин: РФ рассчитывает на понимание Армении возможностей ОДКБ
20 июня 2024, 07:00

Фото: istock / Wirestock

Россия рассчитывает, что в Армении поймут, что площадка ОДКБ предоставляет все возможности для сотрудничества по вопросам обеспечения региональной безопасности. Об этом высказался замглавы МИД РФ Михаил Галузин в разговоре с РИА Новости.
«Мы рассчитываем, что наши армянские партнеры, а мы остаемся союзниками, все-таки придут к пониманию того, что наиболее эффективным методом обеспечения региональной безопасности является сотрудничество между региональными государствами, и площадка ОДКБ дает для этого все возможности», — заявил Галузин.
Так прокомментировал отказ от участия Еревана в заседании совета министров иностранных дел (СМИД) организации в Алма-Ате 21 июня.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что страна планирует выйти из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Политик пояснил, что Армения хочет покинуть организацию из-за того, что предыдущие власти вступили в «союз-пузырь», который, как оказалось, не обеспечивает защиту государства.

В свою очередь Дмитрий Песков сообщил, что РФ будет и дальше работать с Арменией для прояснения позиции Еревана по ОДКБ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#новости
#армения
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Генсек НАТО отреагировал на договор России и Северной Кореи
Столтенберг: договор России и КНДР должен подтолкнуть Запад сплотиться
20 июня 2024, 06:43

Фото: сайт НАТО

Генсек НАТО Йенс Столтенберг отреагировал на подписание Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР. Об этом пишет РИА Новости.
Как считает генсек, заключенный Договор о партнерстве демонстрирует взаимную поддержку России и Северной Кореи. По мнению Столтенберга, это должно подтолкнуть Запад «еще больше сплотиться».

«Ответом на то, что они становятся более сплоченными — Россия, КНДР, Китай и Иран, — должно стать наше большее сплочение. Это сейчас важно, как никогда ранее», — отметил генсек Североатлантического альянса.
До этого Дмитрий Песков заявил, что сотрудничество России и КНДР не направлено против других стран.

Ранее сообщалось, что президента России Владимира Путина наградили орденом Ким Ир Сена, который является высшей госнаградой в КНДР. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#россия
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#новости
#нато
#иран
#кндр
#запад
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В США заявили о заинтересованности Байдена в конфликте на Украине
Профессор Миршаймер: Байдену нужно продолжать конфликт на Украине до выборов
20 июня 2024, 06:00

Фото: РИА Новости / Стрингер

Президент США Джо Байден заинтересован в продолжении конфликта на Украине в преддверии ноябрьских президентских выборов в стране. Однако РФ в результате одержит победу, заявил профессор Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
«Байден хочет поддерживать нынешнее положение вещей», — отметил профессор.
Как считает Миршаймер, в отличие от украинского конфликта, Байден хочет завершить ближневосточный и активно продавливает прекращение боевых действий. Американский лидер уверен, что это поможет ему переизбраться на второй срок.

Однако Миршаймер выразил уверенность в том, что российская сторона победит и «займет еще больше территорий», а Украина столкнется с крахом.

Ранее аналитик Карен Квятковски заявила, что переговоры по Украине начнутся после смены западных лидеров. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#рф
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Владимира Путина наградили высшей наградой КНДР
Владимира Путина наградили орденом Ким Ир Сена – высшей наградой КНДР
20 июня 2024, 05:34

Фото: РИА Новости/POOL

Президента России Владимира Путина наградили орденом Ким Ир Сена, который является высшей госнаградой в КНДР. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи.
Главу российского государства отметили за заслуги в развитии российско-корейских отношений. Орден ему вручил лично председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын.

«Он (Ким Чен Ын) зачитал совместное решение Центрального комитета Трудовой партии Кореи (ТПК), Госсовета КНДР и президиума Верховного народного собрания о присуждении ордена и лично вручил ему награду», – сказано в сообщении агентства.

Орден Ким Ир Сена был учрежден в 1972 году. Этой награды удостоились около 600 человек.

Напомним, президент России посетил КНДР с государственным визитом. Лидеры стран подписали соглашение, предусматривающее всеобъемлющее стратегическое партнерство.

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#кндр
#владимир путин
#сотрудничество
#россия
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Турция запросила объяснения у организаторов саммита в Швейцарии
Турция потребовала объяснений из-за греческого патриарха на саммите по Украине
20 июня 2024, 04:43

Фото: istock / naumoid

Турция запросила объяснения у организаторов швейцарского саммита по Украине из-за присутствия греческого патриархата в Стамбуле в числе подписантов совместной декларации. Об этом проинформировал официальный представитель МИД страны Онджю Кечели в соцсети Х.
Константинопольский патриарх Варфоломей принял участие в конференции по Украине, состоявшейся 15-16 июня в швейцарском городе Бюргеншток. Патриархат сказал, что выступает за совместное коммюнике, принятое по результатам конференции.

«Сообщения о том, что Греческий Патриархат в Стамбуле участвовал в саммите мира по Украине, проходившем в Швейцарии 15-16 июня 2024 года, с государственным статусом и что наш министр провёл официальную двустороннюю встречу с греческим Патриархом Варфоломеем на полях саммита, не соответствуют действительности», — сказано в заявлении Кечели.
Также указано, что в государственной политике Турции не было никаких изменений касаемо позиции Греческого Патриархата.

Турция не признает статус Константинопольской церкви. Согласно Лозаннскому мирному договору 1923-го, он ограничен отправлением богослужений для греков, проживающих в Турции. Там Варфоломея считают главой православной греческой общины района Фенер. Отмечается, что патриархату запрещено заниматься политической деятельностью.

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#соцсети
#мид
#страны
#министр
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Bloomberg: Вьетнам проигнорировал критику США и принял Путина
20 июня 2024, 04:25

Фото: РИА Новости / Пресс-служба президента РФ

Руководство Вьетнама не испугалось критики США и приняло президента России Владимира Путина. Об этом сообщает Bloomberg.
В американском СМИ подчеркнули, что Вьетнам считает Россию «стратегическим защитником» и видим в нем поддержку по многим направлениям, в том числе по вопросам вооружений. Ранее против визита президента РФ выступило американское посольство, но власти азиатской страны не придали значения этим заявлениям.

«Вьетнам подчеркивает отношения с Москвой длиною в десятки лет перед лицом негативной реакции Соединенных Штатов», – сообщает Bloomberg.

В издании также отметили, что Вьетнам не критикует Россию после начала специальной военной операции на Украине и призывает к дипломатическому решению конфликта.

Напомним, во Вьетнаме Владимир Путин проведет переговоры со всей четверкой руководителей Вьетнама: президентом, премьер-министром правительства, председателем Национального собрания и генсеком Центрального комитета Коммунистической партии страны. Затем глава РФ встретится с выпускниками советских и российских вузов.

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#владимир путин
#сша
#вьетнам
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