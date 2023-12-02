Стало известно, кого украинцы хотят видеть на посту президента страны

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Опрос социологической группы «Рейтинг» показал, что украинцы больше доверяют главкому ВСУ Валерию Залужному, нежели президенту страны Владимиру Зеленскому. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».
Согласно полученным результатам, Залужному доверяют 82% населения, а Зеленскому – 72%.
Рейтинг украинского президента начал стремительно снижаться с июля текущего года.
Издание пишет, что, если бы Зеленский и Залужный представили свои кандидатуры на президентских выборах, никто бы из них не победил в первом туре.
Ранее сообщалось, что на Украине могут воспользоваться списками избирателей для проведения мобилизации, поскольку в таких реестрах есть полный спектр необходимых данных.
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Анастасия Чинкова