Стало известно о попытке сооснователя «Яндекса» добиться снятия санкций

Фото: сайт Кремля
Один из основателей и бывший генеральный директор «Яндекса» Аркадий Волож предпринимает попытки устранить персональные санкции в Европейском суде общей юрисдикции. Об этом сообщили адвокаты Воложа агентству Bloomberg.
По словам одного из его адвокатов, на данный момент Волож не является значительным акционером «Яндекса», так как не обладает правом собственности или контроля над компанией. Он также ранее передал свою долю в размере 8,6 процента независимому доверительному управляющему.
Однако в европейском суде эти аргументы были отклонены, поскольку Волож, как утверждают, продолжает оставаться ведущим предпринимателем, участвующим в российской экономике.
В конце 2022 года Аркадий Волож объявил о своем уходе из «Яндекса», заявив сотрудникам, что уже давно не управляет компанией и покидает все свои должности. Однако он обещал оказывать консультации четырем международным стартапам, развивающимся вне структуры холдинга.
С 2014 года Волож проживает в Израиле, но свое публичное заявление относительно военного конфликта на Украине сделал лишь 10 августа 2023 года. Предварительно Волож убрал всю информацию о своих связях с Россией на своем веб-сайте и теперь характеризует себя как «израильского технологического предпринимателя, родившегося в Казахстане».
Согласно РБК, Волож отметил, что выступает «категорически против» спецоперации на Украине, где проживают его «друзья и родственники».
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Однако в европейском суде эти аргументы были отклонены, поскольку Волож, как утверждают, продолжает оставаться ведущим предпринимателем, участвующим в российской экономике.
С 2014 года Волож проживает в Израиле, но свое публичное заявление относительно военного конфликта на Украине сделал лишь 10 августа 2023 года. Предварительно Волож убрал всю информацию о своих связях с Россией на своем веб-сайте и теперь характеризует себя как «израильского технологического предпринимателя, родившегося в Казахстане».
Согласно РБК, Волож отметил, что выступает «категорически против» спецоперации на Украине, где проживают его «друзья и родственники».
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Артем Кузьмин