Стало известно, за что румынский бизнесмен платил миллионы долларов сыну Байдена

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Сын действующего президента США Хантер Байден получал миллионы долларов от румынского бизнесмена с целью оказывать влияние на американское правительство в период, когда его отец Джо Байден занимал пост вице-президента. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные документы прокуратуры.
Уточняется, что сын главы американского государства получал от иностранных компаний и стран значительный доход в качестве лоббиста, консультанта и юриста. Согласно информации прокуратуры, Байден-младший работал на румынского бизнесмена Габриэля Поповичу, который находится под уголовным преследованием в своей стране.
В документе указывается, что власти Соединенных Штатов представят доказательство того, что Байден-младший и его деловой партнер получали компенсацию от «иностранного принципала».
Ранее сообщалось, что следователи подозревают сына действующего американского президента в связи с «восточноевропейской сетью секс-торговли людьми», а также фальсификации чеков для выплат проституткам. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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В документе указывается, что власти Соединенных Штатов представят доказательство того, что Байден-младший и его деловой партнер получали компенсацию от «иностранного принципала».
Ранее сообщалось, что следователи подозревают сына действующего американского президента в связи с «восточноевропейской сетью секс-торговли людьми», а также фальсификации чеков для выплат проституткам. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова