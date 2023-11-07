Страны Европы указали на риски использования активов РФ для Украины

Фото: istock / ffikretow
Некоторые страны Европейского союза выразили беспокойство связи с возможными рисками использования замороженных активов Российской Федерации для Украины. Опасения могут осложнить инициативу главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен, сообщает Politico.
«Мы вместе со странами «Большой семерки» и Европейской комиссией пытаемся выработать такое структурное решение по замороженным активам, которое не дестабилизирует международную финансовую систему», — рассказал премьер-министр Бельгии Александр де Кро.Политик также заявил, что для изъятия необходима новая правовая основа, а Брюссель не сможет обеспечить ее самостоятельно.
Читайте также:
Нетаньяху: Израиль возьмет на себя обеспечение безопасности в секторе Газа
МИД РФ: заявление Израиля о ядерном оружии вызвало вопрос о его наличии у страны
Алина Юрчак