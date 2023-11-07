Страны НАТО объявили о намерении бессрочно приостановить свое участие в ДОВСЕ

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Североатлантический альянс поддерживает решение союзников приостановить участие в договоре об обычных вооруженных силах в Европе после выхода из него РФ. Об этом говорится в заявлении организации.
Напомним, ДОВСЕ был подписан в ноябре 1990 года представителями двадцати двух государств. Согласно этому договору, действовало ограничение количества боевых танков, боевых бронированных машин, артиллерии, боевых самолетов и вертолетов, имеющихся в их распоряжении на территории от Атлантического океана до Уральских гор.
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