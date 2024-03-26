Суд позволил Ассанжу оспорить решение об экстрадиции в США

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Высокий суд Лондона решил не экстрадировать немедленно основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США, а дать ему три недели оспаривание решения об экстрадиции в британских судах. Передает ТАСС.
«Ассанж не будет экстрадирован немедленно. Суд дал правительству Соединенных Штатов три недели, чтобы предоставить гарантии, что Ассанж имеет право ссылаться на первую поправку к Конституции США (которая защищает свободу слова), что суд не будет предвзят к нему по причине его гражданства», — говорится в решении суда.
Также суд потребовал от США предоставить Ассанжу защиту, как гражданину Америки и гарантировать, что ему не будет вынесен смертный приговор.
За это Ассанжу предъявлены 18 уголовных обвинений. А общей сложности ему грозит 175 лет лишения свободы. С 2012 года он скрывался в Лондоне, в 2019 году его арестовали и поместили в лондонскую тюрьму строго режима.
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Элина Позднякова