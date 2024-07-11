Фото: сайт Кремля
Служба внешней разведки России рассекретила шифрограмму от своего резидента в Киеве, по данным которого Вашингтон начал поиски альтернативы президенту Украины Владимиру Зеленскому. Об этом информирует журнал «Разведчик».
Отмечается, что на Западе серьезно обеспокоены динамикой общественных настроений на Украине, среди украинцев нарастает недовольство из-за затянувшегося конфликта с Россией, а также усиливается недоверие к властям.
На данный момент США и Европа хотели бы, чтобы нынешний украинский лидер продолжил занимать свою должность, «так как на него завязаны схемы финансирования войны», приносящие прибыль не только Киеву, но и западным производителям оружия.
Однако Вашингтон все же ищет альтернативу Зеленскому и уже установил контакты с бывшим президентом Украины Петром Порошенко и мэром Киева Виталием Кличко. Также работа ведется с главой офиса Зеленского Андреем Ермаком и иными лицами.
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На данный момент США и Европа хотели бы, чтобы нынешний украинский лидер продолжил занимать свою должность, «так как на него завязаны схемы финансирования войны», приносящие прибыль не только Киеву, но и западным производителям оружия.
Однако Вашингтон все же ищет альтернативу Зеленскому и уже установил контакты с бывшим президентом Украины Петром Порошенко и мэром Киева Виталием Кличко. Также работа ведется с главой офиса Зеленского Андреем Ермаком и иными лицами.
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Екатерина Коршунова