Таможня Литвы конфисковала два пикапа Tesla из-за антироссийских санкций

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В Литве задержали, а впоследствии конфисковали два автомобиля Tesla Cybertruck, направлявшиеся в Белоруссию. Таможенники прибалтийского государства посчитали, что конечным покупателем может быть гражданин или компания из России.
Как сообщает портал Delfi, сотрудники литовской таможни перехватили два редких и дорогих автомобиля во вторник, 7 мая, на посту Шальчининкай, не разрешив вывезти их из страны. Они заподозрили, что пикапы Tesla предназначались для России, хотя было заявлено, что их везут в Белоруссию. Стоимость каждого автомобиля составляет не менее 200 тысяч долларов.
Криминальная служба таможни начала расследование по факту контрабанды и нарушения санкционного режима. Обе машины конфискованы. Водителей после допроса отпустили.
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Александр Бойцов