Telegraph: Мэр Лондона Хан отказался передать Кличко подлежащие утилизации авто

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Мэр Лондона Садик Хан отказал cвоему киевскому коллеге Виталию Кличко в его просьбе отдать машины, которые готовят к утилизации. Об этом пишет издание Daily Telegraph.
Садик Хан объяснил решение тем, что не может нарушить правило Закона об администрации Большого Лондона от 1999 года, согласно которому любая утилизация авто должна принести лондонцам пользу с экономической, социальной и экологической точки зрения. Поэтому, несмотря на солидарность лондонских властей с Украиной, изменить условия программы по утилизации авто ради экспорта невозможно.
Напомним, что в августе 2023 года площадь зоны сверхнизких выбросов была увеличена втрое, охватив весь Большой Лондон. Владельцы устаревших авто стали обязаны платить 12,5 фунта в сутки за проезд в зоне сверхнизких выбросов. Для поощрения утилизации таких машин власти придумали разовую выплату автомобилистам в размере двух тысяч фунтов.
Мэр Киева Кличко, узнав об этой инициативе, предложил отправить на Украину часть предназначенных для утилизации машин, в особенности внедорожников и грузовиков, которые могли бы пригодиться в зоне боевых действий.
При этом многие представители британской консервативной партии и организаций, которые помогают Украине, также остались не удовлетворены ответом мэра Лондона. В частности, в окружении политика Сьюзан Холл, которая хочет стать кандидатом на выборах мэра Большого Лондона в 2024 году, уже заявили о готовности изменить закон ради помощи Киеву.
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Напомним, что в августе 2023 года площадь зоны сверхнизких выбросов была увеличена втрое, охватив весь Большой Лондон. Владельцы устаревших авто стали обязаны платить 12,5 фунта в сутки за проезд в зоне сверхнизких выбросов. Для поощрения утилизации таких машин власти придумали разовую выплату автомобилистам в размере двух тысяч фунтов.
При этом многие представители британской консервативной партии и организаций, которые помогают Украине, также остались не удовлетворены ответом мэра Лондона. В частности, в окружении политика Сьюзан Холл, которая хочет стать кандидатом на выборах мэра Большого Лондона в 2024 году, уже заявили о готовности изменить закон ради помощи Киеву.
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Артем Путинцев