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The Telegraph: для разгрома хуситов ВМС Британии не достаёт огневой мощи

28 января 2024, 08:10
Фото: istockphoto/Arseniy45

Фото: istockphoto/Arseniy45

Чтобы разгромить хуситов, ВМС Великобритании не хватает огневой мощи.
The Telegraph пишет, что цели на суше в Йемене Великобритания поразить с кораблей не может. Для нанесения удара по контролируемым хуситами территориям, приходится применять авиацию.

Британский контр-адмирал в отставке Крис Пэрри считает, что из-за отсутствия нужных для поражений удаленных целей с моря орудий, ВМС Британии не могут конкурировать с российскими и китайскими, потому что разница в вооружениях та же разница, которая существует между ножом и пистолетом.


Ранее сообщалось, что Россия превосходит западные страны в объёмах и скорости производства вооружений, что вызывает беспокойство украинских генералов. Об этом сообщает британская газета Telegraph. Отмечается, что президент России Владимир Путин убеждён, что мобилизация оборонной промышленности позволит переломить ход военных действий. При этом западные и украинские генералы обеспокоены такой перспективой.

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#армия
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В Германии тысячи людей вышли на демонстрации
28 января 2024, 08:19

Фото: istockphoto/creisinger

В Дюссельдорфе примерно 100 тысяч человек вышли на акцию против правого экстремизма.
На митинг против правого экстремизма и партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) в Дюссельдорфе вышли 100 тысяч человек.
DPA пишет, что акции состоялись в Зигмарингене, Ахене, Оснабрюке. На митинги отправились известные немецкие политики. Руководитель Минобороны Германии Борис Писториус выступил в Оснабрюке. По его словам, АдГ пытается изменить политическую систему в стране.

Накануне в ФРГ организовали массовые митинги против ультраправой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), которые протестующие обвиняют в фашизации страны. Причиной демонстраций явилась опубликованная в СМИ информация о том, что в ноябре представители АдГ тайно встретились с руководителями ряда ультраправых и неонацистских организаций.

На встрече был предложен план реэмиграции, то есть предлагалось выдворить из Германии всех соискателей статуса беженца, иностранцев с «правом нахождения» и «не ассимилировавшихся граждан».

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#германия
#политика
#новости
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«Россия нам не враг»: В Великобритании начали раздаваться здравые голоса
Лидер британской партии «Наследие» призвал к прекращению вражды Москвы и Лондона
28 января 2024, 06:44

Фото: iStock/ffikretow

Лидер британской партии «Наследие» Дэвид Кертен заявил, что изображение России как врага Великобритании не соответствует действительности. Об этом он написал в соцсети X (бывший Twitter, заблокированный на территории России».
«Что за бредятина. Россия нам не враг», — написал Кертен, прокомментировав таким образом сообщение GB News о возможной войне с Россией в ближайшие шесть лет.

До этого начальник генерального штаба сухопутных войск Великобритании генерал Патрик Сандерс призвал к мобилизации населения и убеждению граждан вступить в армию страны в том случае, если странам Североатлантического альянса придется в итоге напрямую вмешаться в конфликт на Украине.

Ранее французский историк Эммануэль Тодд заявил, что поражение НАТО на Украине сблизит Россию и Германию. По словам Тодда, с 2004 года Штаты пытаются отдалить Германию от России, однако все их попытки будут провальными.

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#россия
#великобритания
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Yonhap: КНДР запустила несколько крылатых ракет в акватории Японского моря
28 января 2024, 05:36

Фото: istockphoto/DedMityay

Северная Корея запустила несколько крылатых ракет со своего восточного побережья в сторону Японского моря, сообщило южнокорейское новостное агентство Yonhap со ссылкой на соответствующее заявление военных.
Как заявили в Объединённом комитете начальников штабов Южной Кореи, военные также зафиксировали пуск ракет в сторону Жёлтого моря. Сообщается, что ракеты были выпущены около 8.00 по местному времени (2.00 мск) с моря около города Синпхо в северокорейской провинции Хамгён-Намдо.

Детали инцидента сейчас анализируют разведслужбы Южной Кореи и США, а военные в Сеуле намерены тщательно наблюдать за деятельностью Пхеньяна, при этом тесно сотрудничая с американской стороной.

Как ранее сообщало Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), американский атомный авианосец Carl Vinson, крейсер Princeton, вооружённый многофункциональной боевой системой Aegis в сопровождении кораблей отрядов Сил самообороны Японии и судов Военно-морского флота Южной Кореи с 15 января проводили совместные военно-морские манёвры в окрестностях острова Чеджу.

В качестве ответных мер Институт систем подводных вооружений при Академии национальной обороны КНДР провёл в акватории Восточного (Японского) моря внеплановое испытание системы подводного ядерного оружия «Хэиль-5-23», которая в настоящее время находится в стадии разработки.

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#кндр
#ракета
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WSJ сообщает о разработке новой сделки по сектору Газа между Израилем и ХАМАС
28 января 2024, 04:07

Фото: iStock/timyee

Международные посредники разрабатывают новую сделку между Израилем и палестинским движением ХАМАС по освобождению удерживаемых в Газе заложников, в обмен на четырехмесячное прекращение огня. Об этом сообщила в субботу газета The Wall Street Journal со ссылкой на чиновников из руководства Египта.
По данным WSJ, новое соглашение включает в себя несколько этапов: сначала бои прекратятся на шесть недель с тем, чтобы дать возможность освободить детей, женщин и пожилых людей, нуждающихся в срочной медицинской помощи. В ответ на это Израиль освободит значительное число палестинских заключенных и увеличит поток гуманитарной помощи в Газу.

Затем ХАМАС, по словам египетских чиновников начнет освобождать израильских женщин-военнослужащих, а на третьем, финальном этапе — и солдат-мужчин. Взамен радикальное палестинское движение получит международные гарантии (в том числе и от Соединённых Штатов), что во время указанной паузы в боевых действиях будет достигнуто всеобъемлющее соглашение, которое приведет к окончательному прекращению войны.

Ранее агентство Reuters cо ссылкой на неназванные источники сообщило о том, что Израиль и ХАМАС согласились на месячное перемирие, во время которого они могут с двух сторон обменяться военнопленными.

Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».

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#сделки
#израиль
#хамас
#палестина
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В Верховной раде заявили, что женщины Украины не будут подлежать мобилизации
28 января 2024, 03:09

Фото: iStock/A.Greeg

Заместитель председателя комитета Верховной рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев считает, что Киев обладает достаточным мобилизационным ресурсом среди мужчин в возрасте от 27 до 60 лет, поэтому необходимости в мобилизации женщин сейчас не имеется. Слова парламентария приводит «24 канал».
Чернев пояснил, что это консолидированная позиция президента Украины Владимира Зеленского, комитета по нацбезопасности и в принципе большинства украинских парламентариев.

Ранее депутат Верховной рады Инна Совсун заявила о том, что женщин также необходимо мобилизовать в ВСУ, если это будет нужно для безопасности Украины, поскольку по конституции, страну должны защищать не одни лишь мужчины, а все граждане вообще.

Напомним, что 1 октября 2023 года вступили в силу требования о постановке на воинский учет женщин с медицинским или фармацевтическим образованием, причем их специальность подлежит учёту на основании как фактического места работы, так и полученного диплома. Остальные женщины могут поступить на воинский учет по собственному желанию.


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#украина
#женщины
#мобилизация
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Трамп назвал ситуацию на южной границе США «оружием массового разрушения»
28 января 2024, 02:55

Фото: Сайт Кремля

Бывший президент США Дональд Трамп назвал ситуацию на границе с Мексикой худшей за всю историю страны, подчеркнув, что она стала «оружием массового разрушения». Об этом политик на своей странице в социальной сети Truth Social.
За последнее время экс-президент усилил свою предвыборную риторику в адрес нелегальных мигрантов. Трамп сосредоточил усилия на предложениях по ужесточению иммиграционных мер и пообещал провести крупнейшую депортацию мексиканцев-нелегалов в истории США.

Администрация Белого дома делает всё возможное для того, чтобы помешать нормальной охране границ страны. Об этом заявил представитель профсоюза агентов и пограничников американской пограничной службы.

Ранее сотрудники офиса губернатора Техаса Грега Эббота рассказали, что с 2022 года они переправили в другие районы США более 102 тысяч нелегальных мигрантов. Ещё около полумиллиона нелегалов были задержаны на границе маршалами и рейнджерами штата. Сам техасский губернатор назвал свой штат форпостом в миграционной войне. Эббот также обвинил президента Соединённых Штатов Джо Байдена в том, что его неумелая миграционная политика привела к кризису в этой сфере.

12 января Минюст США обращался в Верховный суд в связи с ситуацией на границе. Ведомство утверждало, что власти Техаса пытаются заблокировать доступ пограничникам и федеральной нацгвардии к примерно 4 км границы. Согласно американскому законодательству, погранслужба ответственна за оформление мигрантов на территории США.


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#дональд трамп
#сша
#граница
#мигранты
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NYT: Махмуд Аббас может потерять пост лидера Палестины
28 января 2024, 01:25

Фото: сайт Кремля

США, Иордания, Египет и ряд других стран обсуждают возможность передачи власти в Палестине новому лидеру от нынешнего президента Махмуда Аббаса, чтобы тот осуществлял управление в секторе Газа после завершения конфликта. Об этом сообщила газета The New York Times.
По данным газеты, среди кандидатов рассматриваются бывший премьер-министр Палестины Салям Файяд и Насер аль-Кидва, племянник предыдущего палестинского лидера Ясира Арафата. При этом сам Аббас настаивает на человеке, на которого будет иметь большое влияние он сам — например, его советнике по вопросам экономики Мухаммеде Мустафе.

В декабре минувшего года президент Палестины Махмуд Аббас призвал прокурора Международного уголовного суда возбудить дела против «израильских военных преступников». Во время встречи с прокурором МУС Каримом Ханом Аббас проинформировал последнего о ситуации в зоне ближневосточного конфликта, указав на «акты геноцида и этнические чистки» в секторе Газа.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш отметил, что палестинскому руководству будет крайне трудно взять под свой контроль сектор Газа, пока на его территории находится израильская армия. Но генсек ООН заявил, что есть одна страна, которая способна решить эти трудности – это США, которые обладают особым потенциалом и ответственностью.

Напомним, что 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».

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#палестина
#хамас
#израиль
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Правительство на 20 лет передало военным часть акватории Азовского моря в Крыму
27 января 2024, 23:54

Правительство РФ на 20 лет передало часть акватории Азовского моря войсковой части в Керчи для обеспечения обороны России и безопасности государства. Соответствующее распоряжение, как пишет ТАСС, уже подписано российским премьером Михаилом Мишустиным.
«Предоставить войсковой части 6942 на 20 лет в обособленное водопользование часть акватории Азовского моря <...> для обеспечения обороны страны и безопасности государства», — говорится в документе.

Уточняется, что войсковая часть обязана будет содержать в исправности гидротехнические объекты в выделенной части акватории. Также исключается возможность использования этих вод юридическими и физическими лицами, в том числе и для рыболовства.

Напомним, что в декабре 2023 года глава Министерства обороны России Сергей Шойгу объявил о создании в Азовском море военно-морского района — также с целью «обеспечения безопасности государства».

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#военные
#правительство
#керчь
#михаил мишустин
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Партия Сары Вагенкнехт предложила ввести мораторий на расширение ЕС
27 января 2024, 21:57

Фото: istockphoto/photosvit

В Берлине прошёл съезд новой левой популистской партии «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» (ССВ). Одним из решений собрания политической организации стало предложение о введении моратория на расширение Евросоюза.
Лидер партии Сара Вагенкнехт также призвала к немедленному прекращению военных действий на Украине и к разрядке вместо гонки вооружений, сообщает The Financial Times.

Программа новой партии, о создании которой её лидер и идейный вдохновитель объявила только в начале января, включает в себя элементы политики левых, например, введение повышенного налога для богатых. Также ССВ придерживается антииммиграционных принципов. Сара Вагенкнехт надеется, что на этом поле её партии удастся конкурировать с крайне правой политической организацией «Альтернатива для Германии» и в конечном итоге лишить её голосов избирателей.

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#гонки
#программа
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#германия
#партия
#евросоюз
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