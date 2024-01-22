Фото: РИА Новости/Алексей Даничев
Российской телеведущей, директору телеканала ТНТ Тине Канделаки запретят въезд в Казахстан. Об этом сообщает КазТАГ со ссылкой на заявление представителя МИД республики Айбека Смадиярова.
По словам Смадиярова, при необходимости будут приниматься меры. Он также отметил, что Казахстан никогда не простит определенного поступка.
Отмечается, что причиной данного решения мог стать пост Канделаки в ее телеграм-канале о вытеснении русского языка в Казахстане. Телеведущая сравнила решение правительства Казахстана переименовывать некоторые железнодорожные станции с запретом русского языка в Прибалтике.
Ранее МИД РФ заявлял о введении ответных санкций в отношении Австралии, в рамках которых въезд в страну будет запрещен для 48 австралийцев. Список сформирован из числа тех, кто формирует в стране антироссийскую повестку.
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Отмечается, что причиной данного решения мог стать пост Канделаки в ее телеграм-канале о вытеснении русского языка в Казахстане. Телеведущая сравнила решение правительства Казахстана переименовывать некоторые железнодорожные станции с запретом русского языка в Прибалтике.
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Екатерина Коршунова