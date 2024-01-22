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Тине Канделаки запретят въезд в Казахстан

МИД Казахстана: Тине Канделаки запретят въезд на территорию страны
22 января 2024, 11:52
Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

Российской телеведущей, директору телеканала ТНТ Тине Канделаки запретят въезд в Казахстан. Об этом сообщает КазТАГ со ссылкой на заявление представителя МИД республики Айбека Смадиярова.
По словам Смадиярова, при необходимости будут приниматься меры. Он также отметил, что Казахстан никогда не простит определенного поступка.

Отмечается, что причиной данного решения мог стать пост Канделаки в ее телеграм-канале о вытеснении русского языка в Казахстане. Телеведущая сравнила решение правительства Казахстана переименовывать некоторые железнодорожные станции с запретом русского языка в Прибалтике.


Ранее МИД РФ заявлял о введении ответных санкций в отношении Австралии, в рамках которых въезд в страну будет запрещен для 48 австралийцев. Список сформирован из числа тех, кто формирует в стране антироссийскую повестку.

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ЦИК начала принимать документы на регистрацию кандидатов в президенты
22 января 2024, 12:55

Фото: РИА Новости / Евгений Биятов

Центризбирком начал приём документов на регистрацию, в том числе подписных листов кандидатов на пост президента России. По закону на проверку этих листов отводится 10 дней. О том, как будет проходить эта процедура, рассказали в Мособлизбиркоме.
Там напомнили, что самовыдвиженец обязан предоставить от 300 тыс до 315 тыс подписей, а кандидат, выдвинутый от партии, – от 100 тыс до 105 тыс. «На первом этапе специалисты ЦИК проверяют число подписей. На втором с помощью генератора случайных чисел будет отобрано 60 тыс подписей, подлежащих проверке. На третьем этапе проверяется соблюдение порядка сбора подписей, оформления подписных листов, достоверность сведений об избирателях и подписей, содержащихся в этих подписных листах», – сообщается в телеграм-канаде Мособлизбиркома.
Если в выборке обнаруживается более 5% недействительных или недостоверных подписей избирателей, ЦИК проведёт дополнительную проверку ещё 30 тыс подписей. Если же количество недействительных и недостоверных подписей вновь превысит 5%, это станет основанием для отказа в регистрации кандидата.

Выборы президента России в этом году впервые будут трёхдневными и состоятся с 15 по 17 марта.

Адресное информирование жителей Подмосковья пройдёт с 17 февраля до 7 марта. Более 15 тыс информаторов-членов избирательной комиссии займутся адресным оповещением Московской области о предстоящем голосовании.

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#выборы
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#цик
#подмосковье
#московская область
#кандидаты
#политика
#голосование
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«Ошибка»: В Германии пожалели о том, что впустили в страну украинских беженцев
Вайдель: После окончания конфликта украинские беженцы должны покинуть Германию
22 января 2024, 11:49

Фото: iStock/Victoria Kotlyarchuk

Украинские беженцы, прибывшие в Германию после начала спецоперации, должны будут покинуть страну после завершения конфликта, с таким заявлением выступила лидер правой немецкой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алиса Вайдель в интервью для Financial Times.
«Ясно, что когда война закончится, все украинцы должны будут вернуться домой. Они все равно будут нужны, чтобы помочь восстановить свою страну», — заявила Вайдель.

Она также отметила, что немецкие власти совершили ошибку, назначив украинским беженцам социальные выплаты. К тому же, у граждан Украины, укрывшихся в Германии, нет никакого будущего в стране, считает Вайдель.

Ранее издание Bild am Sonntag сообщало, что украинские беженцы требуют выплачивать им наличные деньги вместо выдачи банковских карт, а получая средства покидают Германию.

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#выплаты
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#беженцы
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Штаб Путина сдал в ЦИК подписи в его поддержку для регистрации на выборах
22 января 2024, 11:33

Фото: сайт Кремля

Штаб кандидата в президенты РФ Владимира Путина сдал в Центризбирком подписи в его поддержку для регистрации на предстоящих выборах. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что в Центризбирком доставили девяносто пять коробок с подписными листами. Владимир Путин стал первым из самовыдвиженцев, подписи в поддержку которого представлены в ЦИК.

По информации ТАСС, подавать документы и подписи в Центризбирком пришли сопредседатели его избирательного штаба Владимир Машков, Марьяна Лысенко, доверенное лицо Виктор Блажеев и волонтер штаба Захар Перцев.

Ранее сообщалось, что более 2,5 миллионов подписей собрано в поддержку кандидата на должность президента РФ Владимира Путина.

Напомним, выборы президента России впервые будут трёхдневными – они состоятся с 15 по 17 марта. Впервые Путин рассказал о своем решении выдвигаться на новый президентский срок в 2024 году герою ДНР Артёму Жоге в рамках общения после церемонии вручения медалей «Золотая звезда» Героям России.

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#рф
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RS: соглашение между Украиной и Британией приблизило Киев к краху
22 января 2024, 11:15

Фото: iStock/andriano_cz

Заключенный в середине января договор в области безопасности между Украиной и Великобританией только приблизил неминуемый крах Киева. Об этом сообщает Responsible Statecraft.
Автор Ева Оттенберг отмечает, что такой поступок со стороны Великобритании отдалил момент начала мирных переговоров по урегулированию противостояния. По мнению Оттенберг, это явная провокация.

Сообщается, что при победе в украинском конфликте РФ начнет ставить собственные условия. Автор подчеркивает, что Вашингтон это осознает, по этой причине за последнее время выражался интерес к мирным переговорам.

Напомним, Великобритания и Украина 12 января подписали двустороннее соглашение о сотрудничестве в области безопасности. По информации британского правительства, это станет шагом в развитии «непоколебимого столетнего партнерства» между Великобританией и Украиной.

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#договор
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«Бред сумасшедшего»: В Польше пришли в шок от слов Подоляка о переговорах с Россией
Польский журналист Смех: Слова Подоляка о переговорах с РФ похожи на бред
22 января 2024, 11:03

Фото: iStock/ffikretow

Условия для переговоров Москвы и Киева, которые выдвинул советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк, похожи на бред сумасшедшего, с таким заявлением выступил журналист Адам Смех в своей статье для Myśl Polska.
Напомним, ранее Подоляк заявил, что в случае, если переговоры между Москвой и Киевом состоятся, Украина хотела бы обсудить российский ядерный арсенал, а также разграничить демилитаризованные зоны, расположенные на территории России.

«Это уже не реальные, рациональные политические предложения. Это бред сумасшедших, которым стало хуже из-за отмены лекарств. Это путь к уничтожению Украины ради безумия лидеров режима», — прокомментировал заявление Подоляка Смех.

Он также призвал граждан Украины прекратить придерживаться пассивной позиции молчания. По его словам, нынешнее украинское руководство совсем скоро приведёт страну к окончательному краху.

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#украина
#переговоры
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#россия
#ядерное оружие
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«Убойное досье»: В США Зеленскому угрожают коррупционным компроматом
Нарышкин: США угрожают Зеленскому коррупционным компроматом
22 января 2024, 10:18

Фото: kremlin.ru

Соединённые Штаты требуют от президента Украины Владимира Зеленского уволить неугодных им чиновников. В противном случае – американцы угрожают слить некое досье, в котором содержится компрометирующая информация о коррупционных схемах, которые проводятся в окружении Зеленского, об этом сообщили в пресс-службе СВР.
Как рассказала глава СВР Сергей Нарышкин, американцы требуют от Зеленского убрать с высоких постов чиновников, которые утратили доверие США.

«В «черном списке» — десятки высокопоставленных украинских чиновников из команды Зеленского. До него доведено, что в противном случае Вашингтон предаст гласности «убойное» коррупционное досье в отношении представителей его окружения», — цитирует пресс-служба СВР слова Нарышкина.

Отмечается, что указанный компромат может уничтожить главу Украины как политического деятеля и президента. Именно поэтому он будет продолжать раболепно выполнять все указания, исходящие из Белого дома.

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#владимир зеленский
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#сергей нарышкин
#коррупция
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Историк рассказал о недвижимости на Западе, которая может стать российской
Историк Крушельницкий: часть объектов на побережье Ниццы может перейти к России
22 января 2024, 10:13

Фото: iStock/nevskyphoto

Возможными объектами госсобственности РФ за границей, которые подпадают под указ главы российского государства об их поиске, могут быть объекты во французской Ницце, здания в Иерусалиме, а также фабрики, заводы, судоверфи. Об этом РБК сообщили опрошенные историки.
По словам доцента кафедры истории России новейшего времени РГГУ, Александра Крушельницкого, представители императорского дома Романовых приобретали и строили дома на побережье Ниццы, в том числе собор святителя Николая Чудотворца. Примечательно, что в банках Швейцарии, Великобритании, Франции, Германии, Австро-Венгрии размещались крупные и многочисленные счета, которые открывали не только подданные Российской империи, но и представители дома Романовых.

Историк подчеркнул, что некоторую часть имущества Российской империи и СССР не перевели в собственность России. В советское время граждане и дипломатические ведомства продолжали приобретать недвижимость за границей. Стоит отметить, что часть объектов СССР и Российской империи удалось вернуть в собственность России. С 2000 года в российскую собственность перевели порядка четырех тысяч объектов имущества.

Напомним, российский лидер Владимир Путин подписал указ о выделении средств на правовую защиту за рубежом недвижимости Российской Федерации, а также имущества, принадлежавшего Российской империи и СССР.

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СВР обвинила США в формировании на Украине колониальной администрации
СВР: США перешли к формированию колониальной администрации на Украине
22 января 2024, 10:03

Фото: istock / Yaraslau Mikheyeu

Соединенные Штаты перешли к формированию на Украине колониальной администрации. Об этом информирует пресс-бюро СВР, ссылаясь на директора службы Сергея Нарышкина.

«В рамках линии на тотальную вассализацию Украины Соединенные Штаты перешли к формированию в этой стране по сути колониальной администрации», — сказано в сообщении.
В СВР добавили, что данная администрация будет состоять из украинцев, прошедших обучение на Западе, которые присягнули американским интересам.

До этого Нарышкин сообщил, что по поступающей в СВР информации, руководители Штатов усиливают вассальную зависимость Киева от Вашингтона. Это связано с тем, что американские советники представлены во всех основных ведомствах Украины.

Ранее депутат Верховной рады Александр Дубински заявил, что на Украине проводится масштабная операция по удалению политических противников. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#обучение
#администрация
#сша
#украина
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Депутат Рады Дубинский: Зеленский начал масштабную политическую зачистку
22 января 2024, 08:37

Фото: istockphoto/JARAMA

На Украине проводится масштабная операция по удалению политических противников. Об этом заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский.
Парламентарий подозревается в государственной измене и в настоящее время содержится в украинском следственном изоляторе, время от времени выступая с помощью адвокатов с публикациями в своём телеграм-канале. На этот раз он сообщил, что в стране началась политическая «охота на ведьм».

Таким образом депутат отреагировал на задержание известного бизнесмена Игоря Мазепы, который является близким другом соратника Порошенко Бориса Ложкина. Бывшего президента Украины Дубинский считает основным оппонентом действующей власти. Пятилетние полномочия Зеленского истекают в марте, и тогда по конституции он должен будет передать власть парламенту. Поэтому действующий президент расчищает политическое поле, чтобы не допустить участия оппозиции в коалиционном правительстве, которое, по всей вероятности, придётся создавать, заключил депутат.

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Депутат Рады Дубинский заявил, что Зеленский попал в ловушку из-за мобилизации
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