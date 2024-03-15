TNI: гипотетический ядерный удар России по США не останется без ответа

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Заявления президента России Владимира Путина о возможности использования ядерного оружия необходимо воспринимать со всей серьезностью. Об этом пишет обозреватель американского журнала The National Interest Ставрос Атламазоглу.
Журналист отметил, что, если бы Москва атаковала Вашингтон с помощью межконтинентальных баллистических ракет с ядерными боеголовками, в таком случае Штаты смогли бы ответить ядерным ударом со своих подводных лодок, патрулирующих по всему миру. Атламазоглу подчеркнул, что в настоящее время РФ обладает крупнейшим в мире ядерным арсеналом, который насчитывает порядка 5600 ядерных боеголовок.
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