Трамп намерен отсудить у минюста США $100 млн из-за обысков в его доме

Фото: РИА Новости/ Кейтлин Оукс
Бывший американский лидер и кандидат в президенты Дональд Трамп планирует через суд потребовать от Минюста США возмещения ущерба на 100 миллионов долларов за обыск ФБР в его поместье Мар-а-Лаго в 2022 году. Об этом информирует телеканал Fox News.
Юристы Трампа утверждают, что «очевидной целью обыска являлось политическое преследование», а действия правоохранителей нарушали ряд протоколов. Они уже направили Минюсту уведомление о намерении подать иск в суд.
У ведомства будет 180 дней с момента получения уведомления, чтобы разрешить ситуацию в досудебном порядке. Уточняется, что сотрудники Федерального бюро расследований США в рамках обыска изъяли в общей сложности 102 документа. На 17 из них стоял гриф «совершенно секретно».
Ранее сообщалось, что новые статьи обвинения Дональду Трампу по делу о хранении секретных документов в его поместье предусматривают наказание в виде штрафа 250 тысяч долларов или заключения от пяти до двадцати лет. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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У ведомства будет 180 дней с момента получения уведомления, чтобы разрешить ситуацию в досудебном порядке. Уточняется, что сотрудники Федерального бюро расследований США в рамках обыска изъяли в общей сложности 102 документа. На 17 из них стоял гриф «совершенно секретно».
Ранее сообщалось, что новые статьи обвинения Дональду Трампу по делу о хранении секретных документов в его поместье предусматривают наказание в виде штрафа 250 тысяч долларов или заключения от пяти до двадцати лет. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова