Трамп рассказал, как относится к Путину
Трамп назвал отношения с Путиным «очень хорошими»
Президент США Дональд Трамп сказал, что его отношения с российским лидером Владимиром Путиным остаются хорошими. Такое заявление он сделал на встрече с главой Аргентины Хавьером Милеем в Белом доме.
Некоторые выступления американского президента могли создать впечатление, что ситуация после встречи на Аляске изменилась. В своем обращении на саммите с Милеем он утверждал, что кризис на Украине продолжается из-за действий Москвы. Он также пригрозил России экономическими последствиями в случае продолжения боевых действий и заявил, что разочарован.
По словам Трампа, несмотря на это, отношения с Путиным он считал очень хорошими.
«Вероятно, они остаются таковыми», — резюмировал глава Белого дома.
Ранее Дональд Трамп заявил, что страны-участницы БРИКС якобы решили покинуть экономический союз. По мнению американского лидера, это происходит из-за угрозы введения пошлин в отношении них.