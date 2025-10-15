Трамп рассказал, как относится к Путину

15 октября 2025, 05:40

Трамп назвал отношения с Путиным «очень хорошими»

Дональд Трамп (Фото: www.whitehouse.gov)

Президент США Дональд Трамп сказал, что его отношения с российским лидером Владимиром Путиным остаются хорошими. Такое заявление он сделал на встрече с главой Аргентины Хавьером Милеем в Белом доме.





Некоторые выступления американского президента могли создать впечатление, что ситуация после встречи на Аляске изменилась. В своем обращении на саммите с Милеем он утверждал, что кризис на Украине продолжается из-за действий Москвы. Он также пригрозил России экономическими последствиями в случае продолжения боевых действий и заявил, что разочарован.



По словам Трампа, несмотря на это, отношения с Путиным он считал очень хорошими.



«Вероятно, они остаются таковыми», — резюмировал глава Белого дома.