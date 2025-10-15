Достижения.рф

Трамп рассказал, как относится к Путину

Трамп назвал отношения с Путиным «очень хорошими»
Дональд Трамп (Фото: www.whitehouse.gov)

Президент США Дональд Трамп сказал, что его отношения с российским лидером Владимиром Путиным остаются хорошими. Такое заявление он сделал на встрече с главой Аргентины Хавьером Милеем в Белом доме.



Некоторые выступления американского президента могли создать впечатление, что ситуация после встречи на Аляске изменилась. В своем обращении на саммите с Милеем он утверждал, что кризис на Украине продолжается из-за действий Москвы. Он также пригрозил России экономическими последствиями в случае продолжения боевых действий и заявил, что разочарован.

По словам Трампа, несмотря на это, отношения с Путиным он считал очень хорошими.

«Вероятно, они остаются таковыми», — резюмировал глава Белого дома.

Ранее Дональд Трамп заявил, что страны-участницы БРИКС якобы решили покинуть экономический союз. По мнению американского лидера, это происходит из-за угрозы введения пошлин в отношении них.
Александр Огарёв

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0