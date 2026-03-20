Трамп выставил на продажу золотые кроссовки за 180 тысяч долларов

20 марта 2026, 17:52

Фото: iStock/Lilit Amirkhanian

Президент США Дональд Трамп объявил о продаже лимитированной пары золотых кроссовок собственного бренда Trump Sneakers. Об этом он сообщил в соцсети Truth Social.





По словам политика, модель является редкой и ранее демонстрировалась на выставке Cool Arena в Саудовской Аравии. Стоимость пары составляет 180 тысяч долларов (около 15 миллионов рублей).



Бренд Trump Sneakers был представлен в феврале 2024 года в Филадельфии. Тогда запуск линии обуви совпал по времени с судебным разбирательством, в рамках которого Трамп был признан виновным по делу о мошенничестве.