ЦТАК: Владимир Путин подарил Ким Чен Ыну автомобиль российского производства

Фото: РИА Новости/Владимир Смирнов
Президент России Владимир Путин подарил лидеру КНДР Ким Чен Ыну автомобиль российского производства. Об этом сообщили в Центральном телеграфном агентстве Северной Кореи (ЦТАК).
Как заявила сестра главы Северной Кореи Ким Ё Чжон, подарок российского президента служит свидетельством особых дружеских отношений между лидерами обеих стран.
Российский и северокорейский лидеры уже обменивались карабинами производства своих стран в качестве подарков после переговоров на космодроме Восточный (Амурская область) во время визита Ким Чен Ына в Россию в минувшем году. Владимир Путин также подарил своему корейскому коллеге перчатку от космического скафандра, которая несколько раз была в космосе.
Ранее Владимир Путин поздравил северокорейского лидера с 75-летием установления дипломатических отношений между странами. Глава России отметил, что СССР первым признал Корейскую Народно-Демократическую Республику в 1948 году, и с этого момента между Москвой и Пхеньяном установилось прочное сотрудничество, которое продолжает развиваться до сих пор.
Напомним, что осенью 2023 года председатель Государственного совета КНДР в ходе своего визита в Приморье Ким Чен Ын получил подарки от министра обороны России Сергея Шойгу и от командующего дальней авиацией Военно-космических сил РФ Сергея Кобылаша. В свою очередь, корейский лидер передал подарок Тихоокеанскому флоту России. Что именно подарил лидер Северной Кореи российским морякам, не сообщается, равно как и то, какие подарки получил он сам. Однако на снимках, сделанных во время торжественного обеда, который российские военные в честь лидера КНДР, можно увидеть его в шапке-ушанке. Также на заднем плане виден кейс, в котором лежит меч с богато украшенной рукояткой. Можно предположить, что подарками для Ким Чен Ына стали традиционный русский зимний головной убор и старинное холодное оружие.
До этого свои подарки вручил северокорейскому лидеру губернатор Приморского края Олег Кожемяко. Он подарил Ким Чен Ыну бронежилет и шесть беспилотников, произведенных в регионе для спецоперации.
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Путин и Ким Чен Ын обменялись подарками
Российский и северокорейский лидеры уже обменивались карабинами производства своих стран в качестве подарков после переговоров на космодроме Восточный (Амурская область) во время визита Ким Чен Ына в Россию в минувшем году. Владимир Путин также подарил своему корейскому коллеге перчатку от космического скафандра, которая несколько раз была в космосе.
Напомним, что осенью 2023 года председатель Государственного совета КНДР в ходе своего визита в Приморье Ким Чен Ын получил подарки от министра обороны России Сергея Шойгу и от командующего дальней авиацией Военно-космических сил РФ Сергея Кобылаша. В свою очередь, корейский лидер передал подарок Тихоокеанскому флоту России. Что именно подарил лидер Северной Кореи российским морякам, не сообщается, равно как и то, какие подарки получил он сам. Однако на снимках, сделанных во время торжественного обеда, который российские военные в честь лидера КНДР, можно увидеть его в шапке-ушанке. Также на заднем плане виден кейс, в котором лежит меч с богато украшенной рукояткой. Можно предположить, что подарками для Ким Чен Ына стали традиционный русский зимний головной убор и старинное холодное оружие.
До этого свои подарки вручил северокорейскому лидеру губернатор Приморского края Олег Кожемяко. Он подарил Ким Чен Ыну бронежилет и шесть беспилотников, произведенных в регионе для спецоперации.
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Артем Путинцев