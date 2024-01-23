Турецкий парламент одобрил вступление Швеции в НАТО

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Пленарное заседание парламента Турции в Анкаре поддержало заявку Швеции о вступлении в НАТО, отправив документ для окончательного подписания президенту Реджепу Тайипу Эрдогану. Об этом сообщает ТАСС.
Этот шаг приблизит Швецию к тому, чтобы стать 32-м членом Североатлантического альянса — спустя год и восемь месяцев после подачи заявки. В мае 2022 года власти страны сообщили, что вступление в НАТО Швеции и соседней Финляндии будет лучшим способом сдержать любую агрессию со стороны России. Финляндия 4 апреля 2023 года стала членом НАТО.
Ранее официальная Анкара настаивала на том, что Стокгольм должен делать больше для преследования группировок, объявленных вне закона в Турции, включая Рабочую партию Курдистана (РПК). Швеция в итоге пошла на часть уступок, а также сняла ограничения на экспорт оружия в Турцию.
Теперь единственным противником расширения альянса осталась Венгрия. Премьер-министр страны Виктор Орбан ранее заявил, что пригласил своего шведского коллегу Ульфа Кристерссона в Будапешт для переговоров. Власти Венгрии заявляли, что критика Швецией венгерского политического устройства является одной из причин отказа от ратификации её заявки в парламенте.
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Ранее официальная Анкара настаивала на том, что Стокгольм должен делать больше для преследования группировок, объявленных вне закона в Турции, включая Рабочую партию Курдистана (РПК). Швеция в итоге пошла на часть уступок, а также сняла ограничения на экспорт оружия в Турцию.
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Артем Путинцев