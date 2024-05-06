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Ракетные учения связаны с заявлениями Запада об Украине, заявил Песков

Песков: ракетные учения связаны с заявлениями Запада об отправке войск Украине
06 мая 2024, 12:13
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что учения с нестратегическим ядерным оружием связаны с звучащими с Запада заявлениями о готовности отправить войска на Украину. Об этом представитель Кремля сообщил журналистам.
Песков отметил, что намерения западных стран отправить военных на Украину являются новым витком эскалации. По словам пресс-секретаря, это беспрецедентный поступок, который требует особых мер.

Ранее лидер французской партии «Патриоты», кандидат на выборах в Европарламент Флориан Филиппо написал в социальной сети X, что президент Франции Эммануэль Макрон ведет страну к самоубийству, занимаясь подготовкой войск к отправке на Украину.



Напомним, Генштаб по поручению президента России Владимира Путина в целях повышения готовности нестратегических ядерных сил к выполнению боевых задач начал подготовку к проведению учений с ракетными соединениями Южного военного округа.

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В США раскрыли, что будет с Украиной после Зеленского
Дипломат Фридман: Зеленского заменит власть, готовая к диалогу с Россией
06 мая 2024, 12:27

К власти на Украине может прийти новое правительство, которое будет готово к диалогу с Россией. Об этом заявил американский дипломат Час Фриман в интервью YouTube-каналу Dialogue works.
По его словам, нынешний президент страны Владимир Зеленский, который очень категоричен в отношении переговоров с Россией, может стать жертвой собственной непримиримости. А к власти в стране может прийти такое правительство, которое будет с большей готовностью признавать реальное положение дел и пойдёт на диалог с Москвой.

Также Фридман заявил о необходимости отмены запрета на проведение переговоров, который был введён Зеленским, и указал на то, что украинская армия вряд ли продержится до ноября текущего года.

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МВД России объявило в розыск экс-главкома ВСУ Хомчака
06 мая 2024, 12:01

Фото: iStock/z1b

МВД России объявило в розыск бывшего главнокомандующего ВСУ Руслана Хомчака. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на базу ведомства.

Сообщается, что украинский военный разыскивается по уголовной статье, но по какой именно не говорится.

Бывший главнокомандующий ВСУ был отправлен в отставку Владимиром Зеленским в июле 2021 года. Причиной отставки стали конфликты между руководством ВСУ и Министерством обороны.

Ранее МВД России объявило в розыск Петра Порошенко. В базу данных российских властей также попали Владимир Зеленский, командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александр Павлюк и бывший заместитель министра обороны Украины Михаил Коваль.

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Стало известно, что трибунал над политическим руководством Украины приближается
Посол Мирошник: трибунал над политическим руководством Украины приближается
06 мая 2024, 12:00

Фото: iStock/Silent_GOS

Трибунал над украинскими властями приближается. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

По его словам, Россия планомерно и целенаправленно движется к проведению трибунала над политическим руководством Украины. Он выразил уверенность в виновности деятелей, которые были объявлены в розыск. Мирошник считает, что они виновны в большом перечне преступлений и должны понести наказание. Однако он пояснил, что перечисленных деятелей можно назвать преступниками только после решения суда.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский считает, что страна находится перед новым этапом конфликта с Россией, так как ВС РФ планируют расширить наступательные действия. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Медведев сообщил, что отправка Западом войск на Украину приведет к катастрофе
06 мая 2024, 11:59

Фото: сайт Кремля

Отправка войск западными странами на Украину станет их прямым вступлением в войну против России, пишет ТАСС.
Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, добавив, что это повлечет за собой мировую катастрофу.

По словам Медведева, в таком случае западным странам не удастся укрыться ни на Капитолийском холме (в резиденции Конгресса Штатов), ни в Елисейском дворце (резиденции Макрона), ни на Даунинг стрит (резиденции британского премьера).

Ранее Медведев заявил, что конференция по Украине в Швейцарии станет «доказательством полнейшей импотенции нынешних западных элит». Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#дмитрий медведев
#сша
#европа
#россия
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Польский судья Шмидт покинул свой пост и попросил убежища в Белоруссии
06 мая 2024, 11:47

Фото: iStock/Zolnierek

Судья второго отделения воеводского административного суда Варшавы Томаш Шмидт в ходе пресс-конференции в Минске объявил об отставке и попросил политического убежища в Белоруссии.
Он подчеркнул, что принял решение об отставке из-за несогласия с польскими властями по вопросу сотрудничества с Россией и Белоруссией.

Также Шмидт подчеркнул, что его визит в Минск связан с тем, что только здесь от может безопасно и свободно высказать своё мнение. В ходе пресс-конференции он подписал заявление об отказе от должности.

Также он попросил власти страны предоставить ему политическое убежище, но подчеркнул, что данная просьба пока официально не оформлена.

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#судья
#польша
#белоруссия
#политика
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Америка активизировала усилия по поиску альтернативы Зеленскому
06 мая 2024, 11:30

Штаты активизировали усилия по поиску альтернативы президента Украины.
Об этом сообщила Служба внешней разведки РФ. Там ищут замену Владимиру Зеленскому. По их мнению,
президент Незалежной начинает проигрывать борьбу за «умы и сердца» украинцев.

Также там считают, что легитимность Зеленского полностью утрачивается. По этой причине Вашингтон уже ведет контакты с Петром Порошенко, Виталием Кличко, Андреем Ермаком и Валерием Залужным на предмет смены украинского президента.

Ранее Зеленский заявил, что страна находится перед новым этапом конфликта с Россией, так как российская армия планирует расширить наступательные действия. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#сша
#владимир зеленский
#украина
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Путин поручил провести учения с ядерным оружием в ответ на угрозы Запада
06 мая 2024, 10:27

Фото: iStock/Anna_Anikina

Генштаб по поручению верховного главнокомандующего Вооруженными силами Российской Федерации начал подготовку к проведению военных учений с ракетными соединениями Южного военного округа и сил ВМФ. Об этом сообщается в телеграм-канале Минобороны РФ.
В ведомстве уточнили, что в ходе учений будут проведены мероприятия по практической отработке вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия. Тренировки проводятся в качестве ответа на «провокационные заявления и угрозы западных официальных лиц».

Прежде военные учения начались в Финляндии. В мероприятии задействованы силы НАТО. Отмечается, что часть тренировочных маневров проводилась вблизи российской границы. За таким боевым слаживанием, в котором задействованы военные ряда стран, призвал наблюдать военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Баранец. Подробности об этом читайте в материале «Радио 1».

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#мероприятия
#политолог
#нато
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В Белом доме осудили Трампа за сравнение администрации Байдена с нацистами
06 мая 2024, 10:16

Фото: РИА Новости/Кейтлин Оукс

Белый дом осудил экс-президента США Дональда Трампа за сравнение администрации Джо Байдена с нацистской тайной полицией гестапо.
Об этом пишет Axios. Как заявил представитель Белого дома Эндрю Бейтс, вместо того, чтобы повторять ужасающую риторику фашистов и обедать с неонацистами, президент Байден объединяет американский народ. По его словам, в США ценности строятся вокруг демократических ценностей и верховенства закона, и это привело к самому большому сокращению преступности за 50 лет.

Также Трампа раскритиковал генеральный директор Еврейского совета по связям с общественностью Эми Спиталник. По его мнению, неправильно, оскорбительно и презренно проводить сравнения, как Трамп, особенно, учитывая «долгую историю» экс-президента по нормализации антисемитизма.

По словам же одного из потенциальных кандидатов в вице-президенты Трампа, губернатора Северной Дакоты Дуга Бургам, высказывания Трампа о гестапо не были «центральными в том, о чем он говорил».

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#сша
#белый дом
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Генерал Хейсканен: Финляндии нужно быть готовой к долгосрочному кризису
06 мая 2024, 10:10

Фото: iStock/naumoid

Финляндии на фоне якобы имеющей место «возросшей агрессии РФ»‎ нужно быть готовой к «долгосрочному кризису»‎. Об этом британской газете The Financial Times (FT) рассказал заместитель начальника штаба по вооружению и логистике финских сил обороны генерал-лейтенант Микко Хейсканен.

Он отметил, что Финляндия начала наращивать производство боеприпасов после начала спецоперации на Украине. Сейчас страна производит в 10 раз больше снарядов, чем пять лет назад. По его словам, нужно быть готовыми к долгосрочному кризису. Военачальник рассказал, что Финляндия уже обновила более 1000 соглашений, которые имеет с частными компаниями о производстве оборудования или предоставлении услуг на случай полномасштабного конфликта.

Генерал Хейсканен заявил, что Финляндия находится только на третьей ступени из девяти на лестнице эскалации. Он отметил, что заводы по производству боеприпасов не работают круглосуточно.

Ранее сообщалось, что министр обороны Финляндии Антти Хяккянен заявил, что Финляндия планирует вместе со своими союзниками в Северной Европе и НАТО создать в стране завод по производству тротила. Он отметил, что планы по строительству завода уже обсуждались с предпринимателями и частными инвесторами. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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