Фото: сайт Кремля
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что учения с нестратегическим ядерным оружием связаны с звучащими с Запада заявлениями о готовности отправить войска на Украину. Об этом представитель Кремля сообщил журналистам.
Песков отметил, что намерения западных стран отправить военных на Украину являются новым витком эскалации. По словам пресс-секретаря, это беспрецедентный поступок, который требует особых мер.
Ранее лидер французской партии «Патриоты», кандидат на выборах в Европарламент Флориан Филиппо написал в социальной сети X, что президент Франции Эммануэль Макрон ведет страну к самоубийству, занимаясь подготовкой войск к отправке на Украину.
Напомним, Генштаб по поручению президента России Владимира Путина в целях повышения готовности нестратегических ядерных сил к выполнению боевых задач начал подготовку к проведению учений с ракетными соединениями Южного военного округа.
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Ранее лидер французской партии «Патриоты», кандидат на выборах в Европарламент Флориан Филиппо написал в социальной сети X, что президент Франции Эммануэль Макрон ведет страну к самоубийству, занимаясь подготовкой войск к отправке на Украину.
Напомним, Генштаб по поручению президента России Владимира Путина в целях повышения готовности нестратегических ядерных сил к выполнению боевых задач начал подготовку к проведению учений с ракетными соединениями Южного военного округа.
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Екатерина Коршунова