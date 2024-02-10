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Украина лишилась здания своего посольства в Москве

РИА Новости: договор аренды с посольством Украины в РФ расторгнут
10 февраля 2024, 13:15
Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Договор аренды с посольством Украины в РФ уже расторгнут как ответная мера на решение Киевского горсовета от 2023 года. Об этом сообщает РИА Новости.
Примечательно, что договор уже расторгли, однако на этом не акцентировали внимание в публичном пространстве. Напомним, что в апреле прошлого года Киевский горсовет сообщил о расторжении договора аренды с посольством РФ в Киеве и угрожал процессом национализации здания.

Согласно данным источника, действующий в дипломатии принцип взаимности предполагает применение зеркального ответа на подобные действия.


Ранее сообщалось, что несколько посольств Украины, находящихся за рубежом, получили «окровавленные посылки», в которых находились глаза животных.

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Глава Минобороны Норвегии сделал заявление о войне с Россией
Министр обороны Норвегии Грам призвал подготовиться к войне с Россией
10 февраля 2024, 13:46

Фото: iStock/Derek Brumby

Министр обороны Норвегии Бьорн Арилд Грам призвал страну быть готовой к возможному противостоянию с Россией после окончания специальной военной операции. Об этом сообщает Iltalehti.
По словам Грама, Норвегия и ее союзники должны находиться в состоянии боевой готовности и обладать возможностью своевременного ответа на возникающие угрозы. Министр обороны Норвегии уверен в том, что РФ якобы желает отомстить за вступление Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс.

Грам отметил, что страна также должна быть готова к возможному размещению российских сил из-за политических событий в НАТО.

Ранее глава военного комитета НАТО Роб Бауэр заявил, что Североатлантический альянс должен быть готов к войне с Россией, которая может начаться в ближайшие двадцать лет. По его мнению, НАТО необходимо организовать структурированную систему для обучения военных.

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Захарова прокомментировала ситуацию с замороженными российскими активами
Захарова: Запад пытается создать видимость легитимности отъема активов РФ
10 февраля 2024, 13:03

Фото: Официальный сайт МИД РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Запад будет искать новые предлоги для создания видимости легитимности отъема российских активов. Комментарий Захаровой опубликован на сайте ведомства.
По словам официального представителя МИД РФ, на данный момент российское правительство рассматривает ряд вариантов влияния на тех, кто рассчитывает нажиться на воровстве активов нашей страны. Захарова отметила, что Москва жестким образом отреагирует на любые недружественные действия, которые связаны с «попытками так или иначе лишить РФ права собственности на ее суверенные резервы».

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что намерение конфисковать российские активы, которые заморожены в западных странах, принимает все более четкие очертания.

Напомним, США предлагают передать Украине замороженные активы РФ с помощью траншей Всемирного банка и Европейского банка реконструкции и развития. По данным одного из документов источника, данный шаг выступит в качестве «контрмеры» в отношении РФ, разрешенной международным правом.

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Путин поздравил сотрудников МИД РФ с Днем дипломатического работника
10 февраля 2024, 12:30

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин поздравил сотрудников и ветеранов МИД РФ. В своем поздравлении глава государства отметил, что российская дипломатия призвана способствовать объединению мирового большинства для построения справедливого многополярного миропорядка. Поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля.
По словам российского лидера, развитие отношений с государствами — членами СНГ и укрепление связей в рамках ОДКБ, ЕврАзЭС и БРИКС остается неизменным приоритетом для российских дипломатов. Путин подчеркнул, что еще одна цель дипломатии нашей страны заключается в внесении вклада в появление благоприятных внешних условий для динамичного развития государства.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров поздравил дипломатов с профессиональным праздником и отметил их вклад в достижение целей спецоперации. Лавров отметил, что Россия столкнулась с серьезными угрозами безопасности, борьба с которыми стала приоритетом для дипломатов.

Напомним, День дипломатического работника ежегодно отмечается в РФ 10 февраля.

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Захарова рассказала об истерике Белого дома после интервью Путина
Захарова: интервью Путина Карлсону вызвало истерику Белого дома и Госдепа США
10 февраля 2024, 12:09

Фото: официальный сайт МИД РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Белый дом и Госдеп США находятся в состоянии истерики из-за интервью российского президента Владимира Путина журналисту Такеру Карлсону. Об этом Захарова сообщила в интервью «Известиям».
Официальный представитель ведомства отметила, что данная реакция со стороны Вашингтона является феноменальной. По словам Захаровой, действия Белого дома и Госдепартамента США демонстрируют абсолютную лживость собственных подходов. Она также подчеркнула, что сейчас в Америке «все наперебой орут только одно: не смотрите и пусть американский журналист не берет интервью».

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц во время встречи с главой Белого дома Джозефом Байденом назвал интервью российского лидера Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону смехотворным.

Напомним, изначально интервью журналиста Такера Карлсона с российским президентом Владимиром Путиным появилось в 02:00 мск 9 февраля на сайте Карлсона, а также в его аккаунте в социальной сети X (бывший Twitter). Публикация Карлсона набрала 3,6 млн просмотров спустя всего 21 минуту после размещения в соцсети. На данный момент в соцсети X его посмотрели около 166 миллионов человек.

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Песков назвал самое главное в интервью Путина журналисту Карлсону
Песков: Главное в интервью Путина Карлсону — то, что его услышат на Западе
10 февраля 2024, 11:45

Фото: сайт Кремля

Самое главное в интервью Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону то, что речь и слова российского лидера услышат на Западе. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Понятно, что крупнейшие западные СМИ контролируются англосаксами, отметил он. Однако то, что за первые сутки интервью Путина бывшему ведущему Fox Newsнабрало больше 100 миллионов просмотров в одной только социальной сети X (бывший Twitter), говорит о большом интересе во всем мире к президенту России и тому, что он говорит и думает, передаёт ТАСС.

Песков подчеркну, что не следует ожидать общемирового одобрения и поддержки мнения главы российского государства. Однако то, что такое огромное количество людей услышит его, — само по себе является отрадным фактом. Они хотя бы задумаются о том, прав Путин или нет, а думающий человек — это всегда хорошо, заключил пресс-секретарь президента РФ.

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Илон Маск призвал Байдена остановить «мясорубку на Украине»
Илон Маск выступил против Байден по поводу украинского конфликта
10 февраля 2024, 11:12

РИА Новости/Илья Наймушин

Глава Белого дома Джозеф Байден заявил, что промедление конгрессменов в вопросе предоставления Киеву очередного пакета помощи является преступной халатностью. С этим заявлением решительно не согласился американский предприниматель и миллиардер Илон Маск.
На странице своей социальной сети X (бывший Twitter) он заявил, что «украинскую мясорубку» давно пора остановить. Эксцентричный бизнесмен также отметил, что конфликт можно было и следовало прекратить ещё год назад.

Днём ранее Маск высмеял американского президента за то, что тот, после заявления о своей исключительной памяти, перепутал Мексику и Египет. Владелец компаний Tesla и SpaceX со смехом оценил идею задать Байдену контрольный вопрос типа «в какой стране есть пирамиды» (не путать с пираньями!), на случай, если тот задумает применить ядерное оружие.

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Шольц резко отреагировал на интервью Путина американскому журналисту Карлсону
Шольц назвал интервью Путина американскому журналисту Карлсону смехотворным
10 февраля 2024, 10:50

Фото: РИА Новости/Валерий Шарифуллин

Канцлер Германии Олаф Шольц встретился в Вашингтоне с главой Белого дома Джозефом Байденом. Во время переговоров он назвал интервью президента РФ Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону смехотворным.
Немецкое издание Die Welt процитировало главу своего федерального правительства, который заявил, что на протяжении более чем двухчасовой беседы российский лидер называл совершенно абсурдные причины начала военных действий на Украине. Фактически он прямо упрекнул Путина во лжи.

Шольц также подчеркнул, что именно в свете сказанного президентом России, поддерживать Киев особенно важно. То же самое он написал на своей странице в социальной сети X. Обозреватели издания отмечают достаточно большое количество негативных комментариев немецких пользователей под постом канцлера. Они, в частности, призывают своего лидера прислушаться к Путину и не позорить Германию.

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Генконсул РФ Буравов рассказал о причинах отсутствия диалога Москвы и Киева
Консул Буравов: Западные союзники не дают Киеву идти к диалогу с Россией
10 февраля 2024, 10:27

Фото: istockphoto/Diy13

Мирные переговоры между Украиной и Россией уже давно могли бы состояться. Причина того, что этого до сих пор не произошло, заключается в противодействии западных покровителей Киева.
Такое мнение в беседе с РИА Новости высказал генеральный консул РФ в Стамбуле Андрей Буравов. Напомним, именно в Турции в 2022 году была предпринята попытка диалога между российской и украинской сторонами, которая по сути была сорвана Великобританией и её премьер-министром Борисом Джонсоном, а также их «старшими товарищами» из Вашингтона.

В интервью американскому журналисту Такеру Карлсону об этом говорил президент РФ Владимир Путин. Напоминая слова российского лидера, дипломат подчеркнул, что именно Зеленский законодательно запретил возможность какого-либо диалога с Москвой, не без подсказок западных спонсоров. Именно они отговаривают Киев от попыток договориться с Россией, надеясь максимально ослабить великую страну. Но этим надеждам сбыться не суждено, заключил генконсул Буравов.

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Российская академия наук участвует в разработке решений будущих конфликтов
Академики РАН участвуют в изучении подходов к возможным будущим конфликтам
10 февраля 2024, 08:33

Фото: istockphoto/Oleg Podlesnykh

Учёные Российской академии наук (РАН) принимают активное участие в разработке решений и сценариев относительно возможных будущих конфликтов. Об этом сообщил глава РАН Геннадий Красников.
В разговоре с РИА Новости академик также заверил, что специалисты главного научного учреждения страны пристально следят за современными тенденциями развития систем вооружений и военных технологий. Он отметил, что в ходе специальной военной операции как самого современного вооружённого конфликта, очень важно отслеживать новые методики, новое оружие и сам подход к ведению боевых действий.

Двумя днями ранее, выступая в Государственном Кремлёвском дворце на торжественном вечере, посвящённом 300-летнему юбилею РАН, президент РФ Владимир Путин поблагодарил академиков за вклад в эффективное решение вопросов по обеспечению обороноспособности и безопасности страны.

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