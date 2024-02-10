Украина лишилась здания своего посольства в Москве

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков
Договор аренды с посольством Украины в РФ уже расторгнут как ответная мера на решение Киевского горсовета от 2023 года. Об этом сообщает РИА Новости.
Примечательно, что договор уже расторгли, однако на этом не акцентировали внимание в публичном пространстве. Напомним, что в апреле прошлого года Киевский горсовет сообщил о расторжении договора аренды с посольством РФ в Киеве и угрожал процессом национализации здания.
Согласно данным источника, действующий в дипломатии принцип взаимности предполагает применение зеркального ответа на подобные действия.
Ранее сообщалось, что несколько посольств Украины, находящихся за рубежом, получили «окровавленные посылки», в которых находились глаза животных.
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Екатерина Коршунова