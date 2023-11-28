Украина отправит в США депутатский десант

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В ближайшее время группа народных депутатов от партии «Слуга народа» собирается отправиться из Украины в США.
По информации, основная цель поездки заключается в тесном взаимодействии депутатов партии с американскими конгрессменами, с целью убедить их продолжать поддерживать Украину.
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