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Украина пригласила Си Цзиньпина принять участие в «саммите мира» в Швейцарии

26 января 2024, 16:26
Фото: iStock/designer491

Фото: iStock/designer491

Замглавы офиса Владимира Зеленского Игорь Жовква заявил, что Украина приглашает председателя КНР Си Цзиньпина принять участие в «саммите мира», который планируется провести в Швейцарии. Об этом сообщает Reuters.
По словам Жовквы, для Киева крайне важно участие КНР в этом саммите. Он отметил, что работа с китайской стороной продолжается.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не хотел встречаться с китайской делегацией на форуме в Давосе, так как ее представители не соответствуют его уровню. По словам украинского лидера, ему не нужны любые диалоги, Зеленскому необходимы исключительно «важные решения от лидеров».


Напомним, Китай отказал Украине в проведении встречи на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе президента Владимира Зеленского и премьера КНР Ли Цяна.

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#встреча
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Медведев предрёк образование Техасской Народной Республики
26 января 2024, 16:25

Фото: kremlin.ru

Американские власти, которые активно вмешиваются в конфликты по всему миру, не могут справиться с собственной внутренней политикой, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своём Telegram-канале.
Напомним, 24 января губернатор Техаса Грег Эбботт заявил, что штат имеет конституционное право на самооборону. Он намерен бороться с миграционным кризисом, который устроил президент Джо Байден, открыв американские границы. К его заявлению присоединились губернаторы других приграничных американских штатов.

«Официальный Вашингтон, с таким упоением поддерживающий киевских неонацистов и, кажется, уже ничего кроме этого не замечающий, показал себя полным импотентом в вопросах внутренней политики», — прокомментировал ситуацию Медведев.

По словам российского политика, уже совсем скоро мы сможет понаблюдать за образованием Техасской Народной Республики. Однако, тут Медведев напомнил, чем ранее в Соединённых Штатах заканчивались истории, когда субъекты Америки пытались отстаивать свои права и бороться за независимость.

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#джо дмитрий медведев
#сша
#мигранты
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«Чревато последствиями»: Захарова предупредила НАТО об учениях Steadfast Defender
Захарова: Учения Steadfast Defender носят провокационный характер
26 января 2024, 16:12

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Учения Steadfast Defender, которые НАТО проводят прямо у российских границ, носят откровенно провокационный характер, с таким заявлением выступила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга.
«Маневры носят откровенно провокационный характер. В течение нескольких месяцев вблизи российских рубежей на территории от Норвегии до Румынии будет активно действовать 90-тысячная группировка сил из 31 страны-члена НАТО и Швеции», — прокомментировала ситуацию Захарова.

По её словам, подобные действия Североатлантического альянса направлены на обострение и без того напряжённой ситуации. К тому же, они могут привести к новым вооружённым инцидентом, а, в результате, закончиться очень ​печально для европейских стран.

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#мария захарова
#нато
#европа
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Суд ООН постановил, что Израиль должен принять меры для предотвращения геноцида
26 января 2024, 16:07

Фото: iStock/butenkow

Председатель Международного суда Джоан Донохью постановила, что Израиль обязан немедленно принять меры для предотвращения геноцида в секторе Газа. Об этом сообщает The New York Times.
Согласно постановлению суда, Израиль также должен позволить ввозить в сектор Газа больше гуманитарной помощи. Во время заседания Донохью огласила некоторые «подстрекательские заявления израильских лидеров», касающихся военной операции ЦАХАЛ в Газе.

Ранее сообщалось, что МИД Израиля обратился к другим государствам с просьбой выступить против инициированного ЮАР процесса в Международном суде ООН по обвинению в геноциде в секторе Газа.

Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

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#юар
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Филиппо призвал уничтожить ЕС для спасения сельского хозяйства Франции
26 января 2024, 16:01

Фото: iStock/Ole Schwander

Парижу необходимо выйти из Евросоюза для спасения сельского хозяйства. Такое заявление сделал лидер французского движения «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети Х.
«Невероятно! В разгар протестов фермеров Европейская комиссия только что совершила огромную провокацию, объявив, что хочет ускорить принятие соглашения о свободной торговле между ЕС и Меркосур, которое убьет наше сельское хозяйство! - написал он.

Он выразил уверенность в том, что Еврокомиссия действительно может пойти на такой шаг. Таким образом, политик считает видит необходимость в уничтожении Евросоюза, прежде чем данное объединение «разрушит» Францию.

Ранее сообщалось, что профсоюзы фермеров региона Иль-де-Франс в столичном Париже объявили о блокаде дорог города в пятницу в рамках национального протестного движения против политики властей. В это время президент Франции Эммануэль Макрон отправился в Дели на торжественную церемонию в честь Национального дня Индии.

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#протесты
#макрон
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Путин посетил российский город и напугал Европу
Telegraph: Визит Путина в Калининград напугал соседние страны Евросоюза
26 января 2024, 16:00

Фото: Сайт Кремля

Российский лидер Владимир Путин посетил Калининград и перепугал соседствующие с ним страны Евросоюза, об этом пишет Telegraph.
«Владимир Путин усилил опасения по поводу возможной войны с НАТО, вызвав панику неожиданной поездкой в Калининград среди стран ЕС, граничащих с российским анклавом», — прокомментировал ситуацию в издании.

В The Telegraph отметили, что российский президент решил предпринять эту поездку в тот момент, когда в странах Европейского союза стали возрастать опасения насчёт того, что Калининград может превратиться в очаг конфликта между НАТО и Россией.

Автор статьи посчитал, что Владимир Путин просто насмехался над странами Балтии, когда пролетал рядом с ними на своём президентском самолёте.

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#владимир путин
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#калининград
#нато
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Захарова: без поддержки Киева из-за рубежа атака на Ил-76 была бы невозможна
26 января 2024, 15:47

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва решительно осуждает зарубежные страны, которые, поставляя Киеву оружие, сделали возможной атаку на военный самолет Ил-76. Об этом Захарова сообщила во время брифинга.
По словам официального представителя МИД РФ, без внешней поддержки Киева подобные теракты не смогли бы осуществиться. Захарова подчеркнула, что, совершая жуткие преступления, киевский режим пытается сохранить и увеличить помощь от западных союзников.

Напомним, 24 января ВСУ сбили военно-транспортный самолет Ил-76 над Белгородской областью. На борту судна находилось 65 украинских пленных на обмен. Все находившиеся на борту, в том числе 6 членов экипажа и 3 сопровождающих погибли – всего 74 человека. Украинские издания начали писать, что Ил-76 сбили именно ВСУ, но затем удалили информацию с сайтов.

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#захарова
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США повысят «гражданскую вовлечённость» киргизской молодёжи из сёл
26 января 2024, 14:47

Фото: istockphoto.com/HStocks

Госдепартамент США намерен профинансировать программу по развитию демократических институтов и гражданского общества в Киргизии среди молодёжи.
На этот проект планируется выделить до $50 тыс.

«Эта программа способствует развитию демократических институтов и гражданского общества в стране путём предоставления на конкурсной основе малых грантов неправительственным организациям и ассоциациям, некоммерческим организациям гражданского общества, а также независимым местным СМИ в Кыргызской Республике», — передаёт RT текст соответствующего документа.

Ранее помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О’Брайен высоко оценил талантливость экономического руководства России и его способность эффективно справляться с санкциями со стороны Запада.

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#сша
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#сми
#программа
#киргизия
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Гендиректор МАГАТЭ Гросси сообщил о реальности ядерной аварии на ЗАЭС
26 января 2024, 14:45

Фото: istockphoto/Volodymyr Kondratiev

Потенциальная опасность крупной ядерной аварии на Запорожской атомной электростанции до сих пор сохраняется. Об этом заявил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.
Во время своего брифинга по ситуации на ЗАЭС в Совете безопасности Организации объединенных наций он указал, что тенденцию на улучшение обстановки вокруг и внутри ядерного объекта трудно увидеть даже при всём старании.

«Иногда неделя проходит спокойно, а потом вдруг отключается электричество. Новый период затишья сменяется попыткой атаки дрона в направлении станции», — сказал Гросси.

По словам руководителя агентства, если оценивать уровень риска атомной катастрофы в районе ЗАЭС по 10-тибалльной шкале, то иногда он близок к нулю, но есть моменты, когда можно говорить о страшных 10-ти баллах.

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#авария
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Reuters: Китай попросил Иран о сдерживании атак хуситов в Красном море
26 января 2024, 14:09

Фото: iStock/andriano_cz

Китай попросил Иран оказать давление на йеменских хуситов для сдерживания нападений в Красном море, передает Reuters.
По информации источника, такая просьба со стороны КНР последовала по причине того, что атаки хуситов также влияют на судоходные маршруты из Китая. Отмечается, что если Китай получит какой-либо ущерб, в таком случае торговые отношения Пекина и Тегерана изменятся.

Уточняется, что на данный момент Китай не давал конкретных комментариев относительно влияния атак в Красном море на отношения Ирана и КНР.

Напомним, за последнее время США развернули в Красном море наибольшее количество вооружений за многие десятилетия. Вашингтон рассматривает частые атаки хуситов при помощи беспилотников и крылатых ракет как попытку провоцировать ответные действия со стороны США.

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