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Украина внесла производителя морепродуктов Vici в список «спонсоров войны»

04 января 2024, 17:53
Фото: iStock/alzay

Фото: iStock/alzay

Украина пополнила список «международных спонсоров войны» компанией-производителем товаров из морепродуктов Vici. Об этом сообщается на сайте Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК).

Холдинг Viciunai Group, как пояснили в агентстве, был внесён в перечень в связи с продолжением работы на российском рынке. Там объяснили, что мир якобы получает «неправильный сигнал» от сохранения статуса России как части международных экономических процессов. А россияне, тем временем, считают, что «всё делают правильно».

Ранее агентство Reuters сообщало, что в результате кибератаки на оператора связи из Украины «Киевстар» было уничтожено практически всё, включая тысячи виртуальных серверов и ПК.

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#ограничения
#украина
#санкции
#производители
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Премьер-министр Италии Мелони рассказала о пути к переговорам по Украине
Премьер Италии Мелони: равновесие на поле боя – путь к переговорам РФ и Украины
04 января 2024, 18:13

Фото: iStock/Diy13

Урегулирование конфликта на Украине возможно только при сохранении равновесия противостоящих сторон на поле боя. Об этом заявила премьер-министр Италии Джорджа Мелони в ходе пресс-конференции.
В связи с этим, она подчеркнула, что западные страны должны продолжать оказывать военную помощь Украине, чтобы она смогла улучшить позиции своей армии в противостоянии с ВС РФ.

По словам Мелони, такая стратегия позволит приблизить мирные переговоры и окончание конфликта.

Она также подчеркнула, что не согласна с теми, кто утверждает, что снабжение Украины оружием лишь усугубит ситуацию и приведёт к эскалации конфликта. Мелони придерживается ровно противоположного мнения.

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#украина
#россия
#переговоры
#конфликт
#италия
#политика
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Хинштейн: Указ Путина решит проблему с выдачей иностранцев за участие в СВО
04 января 2024, 17:56

Фото: istockphoto/Aleksandr Golubev

Граждан иностранных государств в некоторых странах подвергают уголовному преследованию за то, что они заключили контракт с Вооружёнными силами Российской Федерации и участвовали в специальной военной операции. Благодаря новому указу президента РФ Владимира Путина эта проблема будет решена.
Об этом заявил председатель комитета Государственной думы по информационной политике Александр Хинштейн. Напомним, ранее глава государства подписал указ, согласно которому иностранцы, заключившие контракт с Вооружёнными силами РФ, смогут стать гражданами России. Таким образом, вопрос с их выдачей и уголовным преследованием на родине будет решён.

В своём телеграм-канале парламентарий выразил полное одобрение и поддержку такому решению российского лидера. Отмечается, что данный законодательный акт также предоставляет право на получение российского гражданства иностранным гражданам, ранее уволившимся из рядов ВС РФ.

«Своих граждан Россия не выдаёт!», — подчеркнул Хинштейн.

Кроме военнослужащих, ставших гражданами РФ, такое же право получают и члены их семей. Прежде контрактников из некоторых иностранных государств на родине могло ждать уголовное наказание за «наёмничество».

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#вс рф
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Инструкторам автошкол позволят сидеть на пассажирском месте на экзамене на права
04 января 2024, 14:51

Фото: Istockphoto / Antonio_Diaz

Инструкторам автошкол могут разрешить сидеть на пассажирском сидении за дублирующими педалями во время практического экзамена на водительские права. Как сообщает ТАСС, это предложили в российском МВД.
Ведомство подготовило проект административного регламента по проведению экзаменов на право управления транспортными средствами и выдачи водительских удостоверений.

Сейчас занимать пассажирское сидение за дублирующими педалями во время экзамена может экзаменатор Госавтоинспекции. Новый регламент хотят дополнить возможностью находиться на этом месте представителям автошкол.

Ограничение возможности преподавателю автошколы садиться рядом с кандидатом в водители было утверждено в 2021 году, когда вступил в силу ныне действующий регламент. Это вызвало споры, которые рассматривал Верховный суд. Вопрос касался того, кто будет нести ответственность в случае аварии во время экзамена на права.

Планируется, что новый регламент вступит в силу с 1 апреля наступившего года.

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#водители
#права
#гибдд
#экзамены
#безопасность
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Лукашенко подписал закон о гарантиях неприкосновенности для уходящего президента
04 января 2024, 14:41

Фото: сайт Кремля

Белорусский президент Александр Лукашенко подписал закон о поправках, включающих в себя гарантии для президента, покидающего пост.
Поправки включают в себя неприкосновенность для главы государства и его семьи, выделение государственной недвижимости с охраной. Закон о поправках разместили на сайте президента.

Согласно документу президентом может быть избран гражданин по рождению, не моложе 40 лет, который проживает на территории Белоруссии не меньше 20 лет перед выборами президента.

Ранее сообщалось, что президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил всем подразделениям МВД нести службу в усиленном режиме. Об этом пишет агентство БелТА.

Отмечается, что поручение от главы государства получили все подразделения МВД, в том числе внутренние войска и центральный аппарат ведомства. По сообщениям агентства, решение о службе в усиленном режиме Лукашенко дал для того, чтобы обеспечить безопасность граждан в предпраздничные и праздничные дни.

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Десятки брошенных паспортов Украины и Китая обнаружили на границе США

Лавров рассказал о возможности запрета английского языка
#белоруссия
#александр лукашенко
#новости
#политика
#президент
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Десятки брошенных паспортов Украины и Китая обнаружили на границе США
04 января 2024, 12:22

Фото: iStock/Daria_Serdtseva

Десятки брошенных украинских и китайских паспортов были обнаружены на южной границе США. Об этом в соцсети X сообщил республиканец из штата Флорида Мэтт Гетц.
По его словам, президент США Джо Байден и министр внутренней безопасности Алехандро Майоркаса утверждают, что граница абсолютно безопасна. В связи с этим, Гетц задал политикам вопрос, с целью выяснить их мнение касаемо находки.

Ранее сообщалось, что значительно выросло число незаконных пересечений мексиканско-американской границы, достигнув рекордных показателей. В связи с этой миграционной проблемой, разгорелись конфликты между демократами и республиканцами при рассмотрении проекта очередной поддержки Украины, которая должны быть согласована обеими палатами Конгресса.

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#сша
#украина
#китай
#паспорт
#граница
#безопасность
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Лавров рассказал о возможности запрета английского языка
Глава МИД Лавров назвал глупостью возможный отказ от английского языка
04 января 2024, 11:23

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Министр иностранных дел России Сергей Лавров высказался о возможности запрета английского языка в стране. Об этом он рассказал в ходе беседы с девочкой из Луганска в рамках акции «Ёлка желаний».
Разговаривая с ребёнком, Лавров спросил, какой язык она изучает. Девочка рассказала, что занимается английским, на что министр похвалил её, назвав этот язык полезным.

Лавров подчеркнул, что не разделяет позицию тех, кто предлагает запретить английский язык в России под предлогом того, что Великобритания натравляет на страну весь мир. Глава МИД заявил, что это было бы глупо, поскольку «язык здесь не причём».

В пример Лавров привёл запрет русского языка на Украине. Он подчеркнул, что не следует впадать в крайности в этом вопросе.

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#сергей лавров
#язык
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#великобритания
#мид рф
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В Московской области зафиксировали 32-градусные ночные морозы
04 января 2024, 11:01

Фото: Istockphoto / BrianAJackson

Морозы в Московском регионе окрепли почти до -32°С, сообщили в Гидрометцентре России. Самой холодной ночь на 4 января оказалась в подмосковном Клину, где метеостанция зафиксировала -31,9°С.
«В 9 часов утра столбики термометров показывали в городе -31,5°С. До -31,1°С воздух остыл в Дмитрове. А на главной метеостанции столицы в ВДНХ ночью фиксировалось -26,4°С», – говорится в сообщении.
По прогнозам синоптиков, аномальные морозы продлятся в течение всего четверга. В Москве обещают -22°С, в Подмосковье – до -25°С. Осадков не ожидается. Ветер северный и северо-восточный, 4-9 м/с, на дорогах гололедица.

В ночь на 5 января столбики термометров в столице могут опуститься до -23°С, в Московской области – до -26°С.

До полуночи 6 января в регионе действует оранжевый уровень погодной опасности в связи с сильной стужей.

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#синоптики
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#метеобюро
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Путин изменил порядок исполнения обязательств перед кредиторами-иностранцами
Путин наложил запрет на арест счета за долги перед еврокредиторами
04 января 2024, 09:56

Фото: сайт Кремля

С 3 января средства не будет возможности взыскать по исполнительным документам, если речь идет о выплате долга иностранным кредиторам.
Данный указ подписан президентом России Владимиром Путиным. Документ опубликовали на официальном портале правовой информации.

«Не может быть обращено взыскание по исполнительным документам, наложен арест и в отношении их не могут быть приняты иные обеспечительные меры»,— сказано в дополнении к закону.
Изменения вступают в силу с момента опубликования указа. «Интерфакс» сообщает о запрете на аресты средств и активов на счетах типа «С» и «И».

Ранее арест по ним был произведён один раз в рамках дела Euroclear Bank. При этом суд следующей инстанции признал арест избыточной мерой. Всего в производстве по Euroclear Bank числится 90 дел.

Указ об изменении работы с иностранными кредиторами подписан в марте 2022 года, после начала СВО. Центробанк и Министерство финансов РФ наделили полномочиями определять порядок исполнения обязательств по выплате прибыли кредиторам-иностранцам.

Кроме того, внесены изменения в указ о временном порядке исполнения государственных долговых обязательств России перед резидентами и иностранными кредиторами. Согласно им, деньги на счетах типа «И» тоже будут защищены от ареста, взыскания и обеспечительных мер.

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#экономика
#владимир путин
#новости
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Из Латвии могут депортировать более 1000 россиян
04 января 2024, 09:34

Фото: iStock/william87

Депортация из Латвии может грозить 1167 россиянам, 800 из них люди старше 60 лет.
Об этом сообщает агентство LETA, ссылаясь на Управление по делам гражданства и миграции Латвии (УДГМ).

Претенденты на депортацию не выполнили требования поправок к Закону об иммиграции. Они не подали документы, чтобы получить ВНЖ для проживания в стране, пишет РИА Новости.

В декабре 2023 года сообщали, что депортировать могут 1213 российских граждан. Чуть позже выяснилось, что 46 человек уже уехали из страны.

По словам председателя УГДМ Майры Розе, процесс депортации россиян из Латвии окажется очень сложным и обременительным.

На первом этапе у россиян потребуют объяснить, почему они не уезжают. В феврале объяснения будут рассмотрены и оценены. Если граждане России не покинут Латвию в течение 30 дней после приказа о депортации, их вышлют из страны принудительно.

Кабмин Латвии в августе прошлого года решил продлевать временные ВНЖ в Латвии россиянам только в исключительных случаях, а постоянный ВНЖ выдавать при условии пройденного экзамена по государственному языку на уровень не ниже А2 к сентябрю 2023 года. От экзамена были освобождены лица моложе 15 и пенсионеры старше 75 лет.

Также сейм Латвии принял законопроект, касающийся перехода образования на латышский язык в течение 3 лет. Русский язык будет изучаться только в качестве «языка меньшинства».

В данный момент в Латвии проживают около 1,8 млн человек, из них примерно 40% — русскоязычные.

В октябре более 3200 проживающих в Латвии россиян получили письма. В письмах сказано, что из-за новых требований закона об иммиграции россиян могут обязать покинуть Латвию. В качестве альтернативы предложена подача заявки на какой-либо из видов на жительство в стране.

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#латвия
#политика
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