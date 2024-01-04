Украина внесла производителя морепродуктов Vici в список «спонсоров войны»

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Украина пополнила список «международных спонсоров войны» компанией-производителем товаров из морепродуктов Vici. Об этом сообщается на сайте Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК).
Ранее агентство Reuters сообщало, что в результате кибератаки на оператора связи из Украины «Киевстар» было уничтожено практически всё, включая тысячи виртуальных серверов и ПК.
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Анастасия Чинкова