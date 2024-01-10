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Украина внесла Subway в список «спонсоров войны» за работу в РФ

10 января 2024, 17:44
Фото: iStock/Wirestock

Фото: iStock/Wirestock

Национальное агентство по противодействию коррупции (НАПК) Украины заявило о внесении американской сети ресторанов быстрого питания Subway в список «международных спонсоров войны».
«НАПК внесло американскую Subway в перечень международных спонсоров войны. Более 500 ресторанов компании продолжают работать на рынке агрессора, уплачивая сотни тысяч долларов налогов в бюджет РФ», — говорится в сообщении НАПК.

Ранее в агентстве поясняли, что целью внесения компаний в данный список является уход международного бизнеса из России.


4 января Украина также пополнила список «международных спонсоров войны» компанией-производителем товаров из морепродуктов Vici. Холдинг Viciunai Group, как пояснили в агентстве, был внесён в перечень в связи с продолжением работы на российском рынке. Там объяснили, что мир якобы получает «неправильный сигнал» от сохранения статуса России как части международных экономических процессов.

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Хуситы атаковали в Красном море корабль ВМС США, поддерживающий Израиль
10 января 2024, 18:14

Фото: istockphoto/bpawesome

Йеменские хуситы впервые напали на корабль Военно-морских сил США. Это произошло в ответ на атаку со стороны американцев на военно-морские силы группировки «Ансар Аллах».
Об этом в эфире подконтрольного хуситам телеканала Al Masirah рассказал военного командования движения Яхья Сариа. По его словам, атака стала совместной операцией Военно-морских сил, ракетных войск и беспилотной авиации движения «Ансар Аллах». Было использовано большое количество беспилотников, баллистических и противокорабельных ракет. По данным хуситов, американский корабль, подвергшийся атаке, оказывал поддержку Израилю.

Ранее американские телеканалы со ссылкой на Пентагон сообщали, что в южной части акватории Красного моря ВМС США сбили 24 ракеты и беспилотника, выпущенные йеменскими хуситами во время одной массированной атаки. Американское командование утверждает, что ни один корабль либо кто-либо из членов экипажей в результате нападения не пострадали.

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#пентагон
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Песков раскрыл перспективы мирного решения конфликта на Украине
Песков: Украина отказывается от переговоров, а РФ продолжает СВО
10 января 2024, 18:09

Фото: сайт Кремля

Украина по-прежнему отказывается проводить мирные переговоры с Россией, руководствуясь «мирным планом Зеленского», который фактически закрепил отказ Киева от каких-либо переговоров. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Ничего серьезного в этом плане нет. В этом плане де-факто существует по-прежнему юридически закрепленный отказ Киева от каких-либо переговоров. Мы продолжаем нашу специальную военную операцию», - отметил Песков.

Ранее Daily Express писал, что американские политики осознают, что ради достижения мира на Украине страну придется разделить. Авторы материала сообщают, что такой шаг позволит оставить главе российского государства Владимиру Путину подконтрольную РФ часть территорий. Отмечается, что Вашингтон способен осуществить данные действия наперекор желанию Владимира Зеленского попытаться захватить освобожденные территории.

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#переговоры
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Подмосковных избирателей проинформируют о голосовании на президентских выборах
10 января 2024, 17:57

Фото: телеграм-канал Мособлизбиркома

В Подмосковье с 17 февраля по 7 марта будут проводить адресное информирование избирателей о предстоящих выборах президента России. Об этом сообщили в Мособлизбиркоме.
«Более 15 тыс специально подготовленных членов участковых избирательных комиссий региона в ходе поквартирного обхода расскажут избирателям о месте нахождения, времени работы и контактах УИК, о сроках и порядке избирательных действий, о днях и времени голосования, о возможных формах голосования на выборах президента», – говорится в телеграм-канале Мособлизбиркома.
Во время адресного информирования жителей региона обходчики будут использовать мобильное приложение «ИнформУИК».

Выборы главы государства впервые будут проходить в течение трёх дней – с 15 по 17 марта.

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#московская область
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Путин передвигался по Анадырю на тюменском снегоболотоходе «Хищник»
10 января 2024, 17:36

Фото: сайт Кремля

Российский лидер Владимир Путин передвигался по городу Анадырю на тюменском снегоболотоходе «Хищник», об этом сообщает информационный центр правительства региона в своём Telegram-канале.
«Владимир Путин выбрал тобольский «Хищник» для поездки по Анадырю. Производство снегоболотоходов расположено в Тобольском районе Тюменской области. Внедорожники собирают на двух площадках», — прокомментировали ситуацию представители правительства региона.

Напомним, 10 января Владимир Путин совершил свою первую в жизни поездку на Чукотку. Сам он заявил, что давно хотел посетить регион. При этом, в рамках рабочей поездки, российский лидер также встретился с жителями города Анадырь и ответил на их впоросы.

Так, отвечая на вопрос о том, как он восстанавливается после такого количества задач на работе, Путин ответил, что он «не напрягается».

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#транспорт
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Зеленский призвал союзников «закончить Путина»
Зеленский: Путин не закончит войну с соседями, пока мы вместе не закончим его
10 января 2024, 17:21

Президент Украины Владимир Зеленский во время своего визита в Литву на пресс-конференции призвал союзников «закончить» российского лидера Владимира Путина.
«Мы недавно с вами уже слышали, они начали говорить о Финляндии, о "независимости" Узбекистана и т.д. Он не закончит это, пока мы все вместе не закончим его», - заявил Зеленский.

Он также выразил мнение, что после победы над Украиной Россия предпримет попытки напасть на страны Прибалтики, а также Молдавию. Также Зеленский уверенно заявил, что Путин не успокоится, пока окончательно не разрушит Украину. Украинский лидер также попытался напугать союзников тем, что некоторые из них станут новыми целями для российского лидера.

Также Зеленский выдвинул к НАТО два конкретных требования во время пресс-конференции. Он заявил, что хотел бы получить усиление ПВО и хотя бы один конкретный шаг навстречу НАТО.

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«Две конкретные вещи»: Зеленский выдвинул НАТО жёсткие требования
Зеленский потребовал от НАТО решение по поставке ПВО и вступлению в альянс
10 января 2024, 17:01

Фото: РИА Новости/Стрингер

Украинский лидер Владимир Зеленский выдвинул к НАТО два конкретных требования, во время пресс-конференции в Вильнюсе с президентом Литвы Гитанасом Науседой.
«Хотелось бы получить две конкретные вещи. Оборонное решение и политическое. Я хотел бы получить усиление ПВО, которое так нам нужно. Что касается политических решений, то хочется получить хотя бы один конкретный шаг навстречу НАТО», — потребовал Зеленский.

При этом, ранее словацкий премьер-министр Роберт Фицо заявил, что стратегия, которую члены Североатлантического альянса и Евросоюза спланировали против России, оказалась провальной. Он напомнил, что Запад упорно пытался сломить российскую экономику санкциями, в чём потерпел поражение, снабжал украинские войска оружием, однако, на линии боевого соприкосновения Россия продолжает удерживать лидирующие позиции.

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Науседа прокомментировал возможные итоги саммита НАТО в Вашингтоне для Украины
Президент Литвы Науседа: Итоги саммита НАТО могут стать неудачей для Киева
10 января 2024, 17:00

Фото: istockphoto/Racide

Если итоги саммита НАТО в Вашингтоне в 2024 году для Украины будут такими же, как в Вильнюсе, то это нужно будет воспринять как топтание на месте. Разумеется, это будет означать несомненную неудачу для Киева.
Такое мнение высказал президент Литвы Гитанас Науседа на пресс-конференции по итогам встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским. Трансляцию беседы главы Литвы с журналистами вёл телеканал LRT. Он заявил, что Запад должен сделать ещё один «шаг вперёд» в сторону членства Украины в НАТО.

Науседа подчеркнул, что итоги саммита Североатлантического альянса должны отличаться от тех, что были в Вильнюсе. Любой другой результат станет явной неудачей для Киева, заключил литовский лидер.

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Конфликт на Украине привел к гонке вооружений в ряде стран
Эрдоган: ситуация на Украине привела к гонке вооружений в ряде стран
10 января 2024, 16:40

Фото: сайт Кремля

Украинский конфликт спровоцировал в ряде стран гонку вооружений. Об этом рассказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в рамках своего выступления в Анкаре на мероприятии, посвященном 97-летию создания Национальной разведывательной организации.
«После российско-украинской войны "камни в мире сдвинулись". Произошли радикальные изменения в концепциях безопасности. Страны, которые еще 5-10 лет назад рассматривали оборонный бюджет как бремя, вступили в гонку вооружений», - заявил Эрдоган.

При этом он отметил, что Турция довольно рано начала вкладывать средства в оборонную промышленность. Таким образом, турецкий лидер подчеркнул, что успехи страны в оборонной стратегии не являются случайностями.

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СМИ рассказали, когда ЕС предоставит Украине финансовую помощь
Euractive: ЕС пообещал Украине предоставить финансирование не позднее марта
10 января 2024, 16:20

Фото: iStock/Stadtratte

Евросоюз пообещал Киеву предоставить финансирование не позднее марта. Об этом сообщает Euractive.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в своих заявлениях неоднократно высказывалась по поводу поддержки Киева. Недавно она сообщила, что неудачи Украины на поле боя «не повод прекращать поддержку Киева, а, напротив, повод ее нарастить». Фон дер Ляйен также пообещала выделить альтернативные варианты оказания финансовой помощи Украине со стороны Европейского союза, если переговоры по выделению таких средств из общеевропейского бюджета не увенчаются успехом.

При этом Венгрия также заявила о возможности снять вето на выделение денег ЕС Украине при условии пересмотра финансирования раз в год. Отметим, что на Западе все чаще стали говорить о том, что Киев не сможет одержать победу в этом противостоянии, несмотря на колоссальные финансовые вливания.

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#венгрия
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