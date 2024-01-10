Украина внесла Subway в список «спонсоров войны» за работу в РФ

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Национальное агентство по противодействию коррупции (НАПК) Украины заявило о внесении американской сети ресторанов быстрого питания Subway в список «международных спонсоров войны».
«НАПК внесло американскую Subway в перечень международных спонсоров войны. Более 500 ресторанов компании продолжают работать на рынке агрессора, уплачивая сотни тысяч долларов налогов в бюджет РФ», — говорится в сообщении НАПК.
Ранее в агентстве поясняли, что целью внесения компаний в данный список является уход международного бизнеса из России.
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