Украине вновь напомнили о предстоящей катастрофической зиме

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Украине предстоит пережить очень сложную зиму, заявил помощник американского госсекретаря по вопросам энергетики Джеффри Пайатт, выступая в комитете по иностранным делам Сената США.
«Предстоящая зима обещает быть для Украины еще более трудной, нежели предыдущая», — сказал он.Как отметил представитель Госдепа, Соединённые Штаты вместе со своими партнёрами по «Большой семёрке» работают над тем, чтобы помочь Украине в вопросе поддержания энергобезопасности. Этот вопрос становится крайне актуальным, подчеркнул Пайатт, поскольку со времени начала военного конфликта с Москвой генерирующие мощности на Украине сократились примерно вдвое.
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