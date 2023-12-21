Украинский парламент принял законопроект о легализации медицинской марихуаны

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Верховная Рада во втором чтении приняла законопроект о легализации медицинской марихуаны. Об этом пишет «Страна.ua».
Отмечается, что за принятие законопроекта проголосовали 248 парламентариев. В соответствии с законом производство медицинского каннабиса и препаратов на его основе будет находится на строгом контроле.
Каждое выращенное растение будет обладать индивидуальной кодировкой для отслеживания транспортировки. Препараты с содержанием медицинского каннабиса будут выдаваться строго по электронному рецепту врачей.
Ранее сообщалось, что украинский Владимир Зеленский озвучил намерение легализовать медицинский каннабис, чтобы помочь гражданам преодолевать психологический проблемы. Он пояснил, что намерен развивать на Украине ментальную и физическую реабилитацию, поэтому считает необходимым легализовать лекарства на основе каннабиса.
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Каждое выращенное растение будет обладать индивидуальной кодировкой для отслеживания транспортировки. Препараты с содержанием медицинского каннабиса будут выдаваться строго по электронному рецепту врачей.
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Екатерина Коршунова