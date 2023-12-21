Украинский парламент принял законопроект о легализации медицинской марихуаны

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что у Еврокомиссии нет причин начинать процесс о лишении Венгрии права голоса по 7 статье договора ЕС, так как она только что признала, что юридическая система страны в порядке. Об этом Орбан сообщил на пресс-конференции, посвященной итогам 2023 года.