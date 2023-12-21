Радио1
Главная / Новости / Политика/ Украинский парламент принял законопроект о легализации медицинской марихуаны

Украинский парламент принял законопроект о легализации медицинской марихуаны

Рада во втором чтении приняла законопроект о легализации медицинской марихуаны
21 декабря 2023, 15:16
Фото: iStock/Kanjana Jorruang

Фото: iStock/Kanjana Jorruang

Верховная Рада во втором чтении приняла законопроект о легализации медицинской марихуаны. Об этом пишет «Страна.ua».
Отмечается, что за принятие законопроекта проголосовали 248 парламентариев. В соответствии с законом производство медицинского каннабиса и препаратов на его основе будет находится на строгом контроле.

Каждое выращенное растение будет обладать индивидуальной кодировкой для отслеживания транспортировки. Препараты с содержанием медицинского каннабиса будут выдаваться строго по электронному рецепту ​врачей.


Ранее сообщалось, что украинский Владимир Зеленский озвучил намерение легализовать медицинский каннабис, чтобы помочь гражданам преодолевать психологический проблемы. Он пояснил, что намерен развивать на Украине ментальную и физическую реабилитацию, поэтому считает необходимым легализовать лекарства на основе каннабиса.

Читайте также:

Зеленский призвал легализовать медицинский каннабис

В Киеве отреагировали на новое «наркотическое» решение Зеленского

Украинский наркокартель «Химпром» имеет поддержку в Верховной раде
#лекарства
#производство
#препараты
#владимир зеленский
#наркотики
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Отменяй и договаривайся»: В Киеве Зеленскому вынесли последнее предупреждение
Соскин: Зеленскому пора начать договариваться, США потеряли интерес в конфликте
21 декабря 2023, 15:09

Фото: Сайт Кремля

Украинскому главе Владимиру Зеленскому пора начать подыскивать варианты выхода из конфликта, поскольку США уже потеряли в нём интерес, об этом заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.
«Зеленский, отменяй военное положение и договаривайся о временном прекращении огня», — посоветовал президенту Соскин.

По мнению Соскина, главный союзник Украины, Соединённые Штаты, начал терять интерес в финансировании уже практически проигравшей стороны. К тому же, Вашингтон стал концентрировать своё внимание на других конфликтах, таких как палестино-израильских, а также на своих внутренних проблемах.

В следующем году денежные транши на Украину из Европы и США могут оборваться окончательно, считает Соскин. Именно поэтому Зеленскому пора начать думать рационально и попытаться договориться с Россией.

Читайте также:

Рогов заявил о бессмысленности переговоров с Зеленским

Киевский политолог: Зеленский вел себя надменно на пресс-конференции

Зеленский: Украина будет оценивать поддержку Германии по реальным действиям
#сша
#сво
#владимир зеленский
#всу
#конфликт
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Инициативная группа: С Владимиром Путиным Россия идёт к стабильности
21 декабря 2023, 15:07

Фото: Сайт Кремля

После публичного объявления Владимиром Путиным о своём согласии участвовать в выборах президента РФ состоялось организационное собрание, а 16 декабря прошло заседание инициативной группы по выдвижению действующего лидера в кандидаты на должность президента России.
Главный редактор телеканала «Радуга» Анна Суница в эфире «Радио 1» рассказала, что в инициативной группе собрались те, кто желает России лучшего будущего. В числе участников были известные деятели искусства, культуры, представители разных сфер общества.
«Мне кажется, что весь мир понимает, что Владимир Путин – это Россия, а Россия – это наш Владимир Путин. Мы помним “романтику” лихих 90-х. И я помню, когда было страшно, когда были провалы в нашей оборонной способности, и вижу, какая стала Россия сейчас. Те, кто с нами остались – это истинные патриоты, это люди, которые понимают этот вектор развития. Потому что Россия уже не та, которой она была 20-30 лет назад. Это великая Россия, которая идёт к кульминации своего развития – к стабильности», — заметила Анна Суница.
Читайте также:

«Движение первых»: с Путиным мы выбираем будущее и определяем своё «завтра»

В России раскрыли возможных кандидатов в президенты помимо Путина

Политолог Журавлёв: Путин не будет суетиться на выборах 2024
#россия
#владимир путин
#будущее
#поддержка
#выборы
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Лавров заявил, что России есть чем ответить на конфискацию активов Германией
21 декабря 2023, 14:28

Фото: kremlin.ru

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ответил на намерение Германии конфисковать российские активы.
Напомним, ранее стало известно, что в Германии приняли решение изъять российские активы на сумму более 720 миллионов евро. С таким требованием генеральный прокурор Германии Петер Франк обратился в Высший земельный суд во Франкфурте-на-Майне.

Как отметили в немецком издании Der Spiegel, речь идёт о Национальном расчетном депозитарии (НРД), который находится в санкционном списке. Сообщается, что ​арестованные средства пытались вывести со счёта.

Сергей Лавров заявил, что России есть, что конфисковать у Германии в ответ.

Читайте также:

Генпрокуратура ФРГ намерена изъять российские активы на €720 млн

Лавров: Связи главы ГУР Буданова США говорят о том, что Киевом манипулируют

Лавров: Запад пытается дать Киеву передышку, заявляя о переговорах
#сергей лавров
#германия
#деньги
#россия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
У ЕК нет причин лишать Венгрию права голоса по седьмой статье, заявил Орбан
Орбан: у Еврокомиссии нет причин лишать Венгрию права голоса по седьмой статье
21 декабря 2023, 14:13

Фото: сайт Кремля

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что у Еврокомиссии нет причин начинать процесс о лишении Венгрии права голоса по 7 статье договора ЕС, так как она только что признала, что юридическая система страны в порядке. Об этом Орбан сообщил на пресс-конференции, посвященной итогам 2023 года.
По словам Орбана, Будапешт получил документы, которые в полной мере свидетельствуют о том, что «в Венгрии самая свежая и положительно оцененная правовая система из всех стран Европейском союзе».

Ранее сообщалось, что страны Евросоюза рассматривают возможность лишения Венгрии права голоса при заключении соглашения о финансировании Украины. Речь идёт о возобновлении процедуры наказания по седьмой статье за нарушение верховенства закона, что может повлечь за собой приостановку права голоса.

Читайте также:

Евросоюз может лишить Венгрию права голоса ради оказания помощи Украине

Путина не беспокоит отсутствие встреч с западными коллегами, заявил Орбан

ЕК перечислила Украине последний в 2023 году транш финансовой помощи
#права
#соглашения
#документы
#нарушение
#евросоюз
#венгрия
#виктор орбан
Следите за нашими новостями
в удобном формате
ЕК перечислила Украине последний в 2023 году транш финансовой помощи
ЕК перевела Украине последний декабрьский транш помощи в размере €1,5 млрд
21 декабря 2023, 13:50

Фото: iStock/Berezko

Еврокомиссия перевела Украине последний декабрьский транш в размере 1,5 миллиарда евро в рамках программы макрофинансовой помощи 2023 года. Об этом сообщила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен в социальной сети X.
Отмечается, что платеж произвели из-за отсутствия договоренности в Европейском союзе по поводу будущего финансирования Киева.

Ранее сообщалось, что украинские власти получили от Евросоюза грант на 150 миллионов евро. Деньги от Европейского союза будут направлены на восстановление инфраструктуры, которая была повреждена в ходе боевых действий. Как стало известно, следующий транш ожидается в первом квартале следующего года.

Также Германия выделила Киеву 23 миллиона евро на киберпроекты в 2023 году для укрепления защиты от кибератак.

Читайте также:

Украина получила от Евросоюза €150 млн на восстановление инфраструктуры

Германия выделила Киеву 23 миллиона евро на киберпроекты в 2023 году

FT: США предлагают передать Украине замороженные активы РФ через ВБ и ЕБРР
#сша
#деньги
#евро
#украина
#платёж
#активы
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Глава Генштаба РФ Герасимов: действия НАТО в Европе усиливают риск конфронтации
21 декабря 2023, 12:54

Фото: istockphoto/Bjoern Wylezich

Действия НАТО негативно влияют на политическую ситуацию в Европе. Об этом заявил начальник Генерального штаба РФ, первый заместитель министра обороны генерал армии Валерий Герасимов.
Выступая на брифинге перед журналистами, он подчеркнул, что агрессивная политика Североатлантического альянса провоцирует возникновение излишней напряжённости и многократно увеличивает риск возникновения конфронтации. Бесконечное накачивание Украины оружием также противоречит лицемерным утверждениям западных политиков об их стремлении к миру, добавил генерал.

Глава российского Генштаба также отметил, что в целом военно-политическая обстановка в мире претерпевает значительные изменения. Уже для всех очевидно, что формируется новый многополярный мир, а гегемония США и их союзников безвозвратно уходит в прошлое.

Читайте также:

Поступок НАТО спровоцировал скандал в Финляндии

Россия производит больше оружия, чем НАТО, сообщил Шойгу

Путин: НАТО перебросила к границам РФ значительные силы США
#сша
#изменения
#политика
#мир
#нато
#украина
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Посольство РФ прокомментировало приостановку вещания радио Sputnik Армения
Посольство выразило сожаление из-за приостановки вещания радио Sputnik Армения
21 декабря 2023, 12:52

Фото: iStock/alexis84

Посольство РФ в Ереване в своем заявлении выразило сожаление из-за приостановки вещания Радио Sputnik Армения.
Отмечается, что решение о приостановке вещания филиала российского средства массовой информации в Армении принято всего через семь дней после прошедших 14 декабря консультаций между министерствами двух стран. В посольстве добавили, что данный шаг «не может не выглядеть уступкой тем, кто все громче выступает за разрыв традиционных, взаимовыгодных и взаимоуважительных союзнических отношений РФ и Армении».

Напомним, комиссия по телевидению и радио Армении решила приостановить лицензию вещателя радиостанции Sputnik на месяц. Причина заключается в трансляции в эфире радиостанции программы «Пятница с Тиграном Кеосаяном».

Читайте также:

Симоньян иронично ответила на приостановку лицензии радио Sputnik Армения

В Армении приостановлена лицензия радио Sputnik

ВЦИОМ рассказал, сколько россиян считают Путина политиком года
#радио
#лицензии
#комиссия
#рф
#армения
#посольство
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Ракета «Союз-2.1б» стартовала с космодрома Плесецк со спутником Минобороны
21 декабря 2023, 12:34

Фото: istockphoto/Vladimir Zapletin

Специалисты Воздушно-космических сил (ВКС) России осуществили запуск с космодрома Плесецк ракеты-носителя «Союз-2.1б». Она выведет на околоземную орбиту спутник в интересах министерства обороны РФ.
По сообщению пресс-службы российского оборонного ведомства, запуск ракеты был произведен в четверг, 21 декабря, в 11:48 по Москве с Государственного испытательного космодрома Минобороны РФ в Архангельской области (космодром Плесецк). Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» осуществили боевые расчёты космических войск ВКС России.

Корабль среднего класса «Союз-2.1б» доставит на околоземную орбиту космический аппарат (спутник) в интересах министерства обороны РФ. Предыдущий запуск с космодрома в Архангельской области был осуществлён в ноябре.

Читайте также:

Трехмиллионному посетителю выставки «Россия» подарили поездку на космодром

Гидрометеорологический спутник «Арктика-М» №2 успешно вывели на орбиту

Ракета «Союз-2.1б» со вторым спутником «Арктика-М» стартовала с космодрома Байконур
#минобороны рф
#корабль
#спутник
#вкс
#аппарат
#ракеты
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Bloomberg: Шесть танкеров с нефтью из России не пустили в Индию
21 декабря 2023, 12:18

Фото: istockphoto/Alexey Bakharev

Шесть танкеров с российской нефтью застряли к югу от Шри-Ланки на пути в Индию. Суммарно они везут порядка пяти миллионов баррелей нефти марки Sokol.
По сообщению информационного агентства Bloomberg, судно NS Century, принадлежащее «Совкомфлоту», простаивает на холостом ходу на расстоянии от порта назначения с 16 ноября. За последнюю неделю к нему присоединились ещё два корабля этой же компании. Все они направлялись в порт Вадинар.

По данным агентства, также не достигли пункта назначения еще три корабля — «Крымск», «Неллис» и «Литейный проспект». Они направлялись в порт Парадип на восточном побережье Индии. Танкеры перевозят сырую нефть, добываемую у побережья острова Сахалин и на Дальнем Востоке.

О причинах задержки судов не сообщается, но не исключено, что частью ответа на этот вопрос могут быть санкции в отношении продавцов, перевозящих российскую нефть выше предельной цены в 60 долларов, установленной странами G7.

Читайте также:

Минфин США ввёл новые санкции против четырёх компаний и одного танкера

Страны ЕС не смогли согласовать запрет на продажу нефтяных танкеров России

Politico: Введенный Западом потолок цен на российскую нефть провалился
#санкции
#задержки
#судно
#нефть
#цены
#компании
#сахалин
#индия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф