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Уволенный министр обороны Украины Резник вернулся к работе адвокатом

«Украинские новости»: экс-министр обороны Резников вернулся к работе адвокатом
19 января 2024, 15:22
Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Бывший министр обороны Украины Алексей Резников, уволенный после коррупционного скандала, вернулся к работе адвокатом. Об этом в своём Telegram-канале сообщило издание «Украинские новости».

Отмечается, что в марте 2020 года, после вступления на пост вице-премьера по вопросам реинтеграции, Резников приостановил действие своей адвокатской лицензии. А свидетельство адвоката им было получено в 1994 году.

Напомним, что в сентябре 2023 года Алексей Резников покинул пост главы Минобороны Украины на фоне коррупционного скандала. Он заключался в том, что ведомство обвинили в закупках продуктов для военных втрое дороже, чем их можно было приобрести.

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Bloomberg: ЕС планирует одобрить 13-й пакет антироссийских санкций к 24 февраля
19 января 2024, 15:53

Фото: istockphoto/AlexLMX

В Евросоюзе началось обсуждение нового пакета экономических санкций против России. Одобрить их западные политики намереваются к 24 февраля 2024 года.
Об этом пишет информационное агентство Bloomberg со ссылкой на осведомлённые источники. Новый антироссийские санкции могут подразумевать дополнительные торговые ограничения, включение в санкционные списки дополнительное количество компаний и физических лиц, а также меры против якобы обхода санкций Россией. Новый пакет обсуждался на встрече послов европейских стран, состоявшейся в среду, 17 января.

В публикации отмечается, что обсуждение нового санкционного пакета может быть очень непростым. Например, принятие предыдущего 12-го пакета потребовало долгих недель консультаций и согласований. 12-й пакет антироссийских санкций был одобрен Евросоюзом 18 декабря 2023 года. В него, в частности, вошёл запрет на прямой или косвенный импорт, покупку или передачу российских алмазов в страны ЕС.

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В ЕС не смогли согласовать бюджет на создание нового фонда для Украины
19 января 2024, 15:28

Фото: iStock/butenkow

Страны Европейского союза не смогли согласовать бюджет на создание нового фонда военной помощи для Украины, об этом сообщает Bloomberg.
В настоящий момент лидеры Евросоюза обсуждают создание нового фонда для военной поддержки Украины, однако согласовать ежегодный бюджет в 5 миллиардов евро они пока не смогли.

Тем временем, при отсутствии помощи от союзников из Соединённых Штатов и Европы, Вооружённые силы Украины перешли к тактике активной обороны. Бывший министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что подобная тактика может стать «ошибкой исторического масштаба». Как отметил Загороднюк, таким образом Киев буквально передаёт инициативу в руки Москве.

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#евросоюз
#украина
#сво
#всу
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«Ошибка исторического масштаба»: Бывший министр обороны Украины описал новую тактику ВСУ
Экс-министр обороны Украины назвал тактику ВСУ «ошибкой исторического масштаба»
19 января 2024, 14:47

Фото: iStock/Prostock-Studio

Переход Вооружённых сил Украины к активной обороне станет ошибкой исторического масштаба, с таким заявлением выступил бывший министр обороны Украины Андрей Загороднюк в интервью для The Financial Times.
Как отметили в FT, Вооружённые силы Украины перешли к тактике активной обороны из-за сокрушительных успехов российской армии на полях специальной военной операции. К тому же, пишет автор статьи, эту стратегию поддерживают самые сильные союзники Киева.

Загороднюк же заявил, что эта тактика станет «ошибкой исторического масштаба» для Украины.

«По сути, это является передачей ему (российскому лидеру Владимиру Путину) инициативы», - прокомментировал ситуацию бывший министр украинского оборонного ведомства.

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#украина
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#сво
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Во Франции жестко осудили решение ЕП лишить венгрию средств Евросоюза
Французский политик Филиппо: решение Европарламента по Венгрии является безумием
19 января 2024, 14:46

Фото: iStock/rarrarorro

Политик из Франции и лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо считает безумием решение Европарламента о лишении Венгрии средств от Евросоюза.
«Невероятное безумие! Вчера Европарламент показал, до какой степени ЕС является позорной диктатурой, которую необходимо уничтожить как можно быстрее!» — написал Филиппо на своей странице в X (бывший Twitter).

Он пояснил, что ЕС хочет лишить Венгрию получения европейских денег, из-за того, что в стране приняли закон о «национальном суверенитете», который против иностранного вмешательства и некоторых проникших в него НПО.

Таким образом, политик делает вывод, что членство в Евросоюзе представляет собой подчинение и унижение и призвал Францию выйти из него.

18 января, в Европарламенте (ЕП) также рассмотрели резолюцию Совета ЕС, согласно которой должен быть запущен процесс лишения Венгрии права голоса в Евросоюзе. Ранее финский депутат ЕП Петри Сарвамаа написал петицию, в которой заявляется, что Венгрия препятствует достижению консенсуса в ЕС.

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#права
#закон
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#ес
#венгрия
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«Он настроен серьёзно»: В НАТО испугались решения Трампа об альянсе
Потье: В НАТО боятся выхода США из альянса при президентстве Трампа
19 января 2024, 14:29

Фото: iStock/rarrarorro

Если Дональд Трамп победит в президентских выборах, то может серьёзно настроиться на выход США из альянса, с таким заявлением выступил бывший руководитель по политическому планированию НАТО Фабрис Потье в интервью для Newsweek.
«Вероятно, (среди руководства НАТО) есть обеспокоенность, что на этот раз Трамп будет серьезно настроен на выход (США из альянса)», — выразил опасения Североатлантического альянса Потье.

Он напомнил, что в последнем президентстве Трампа его предложение о выходе страны из альянса было пресечено другими членами американского правительства. Однако, на этот раз он может быть настроен гораздо более серьёзно и довести начатое до конца, отметил Потье.

Как подчеркнули Newsweek, выход США из НАТО станет концом для Североатлантического альянса.

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#сша
#нато
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В Германии оценили вероятность нападения России на страны Запада
Писториус: угроза нападения РФ на страны Запада представляется маловероятной
19 января 2024, 14:28

Фото: iStock/Grigorenko

Россия в настоящее время вряд ли создаёт угрозу нападения на страны Запада, но в будущем это представляется возможным. Об этом в интервью газете Der Tagesspiegel сообщил министр обороны Германии Борис Писториус.
По его словам, нападение России на страны Запада в ближайшее время маловероятно. Однако это всё же может произойти через 5-8 лет.

Ранее Писториус призвал страны Евросоюза ускорить перевооружение армии из-за надвигающейся военной угрозы со стороны России. Так, по его словам, за последнее время РФ значительно увеличила производство вооружения. Глава Минобороны ФРГ убеждён, что Россия является угрозой для Молдавии, Грузии, стран Балтии, а также может представлять опасность для стран Евросоюза в будущем.

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#германия
#россия
#нападение
#опасность
#минобороны
#вооружения
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Политолог Мезюхо: «Санду ведёт себя как банальный диктатор»
19 января 2024, 14:24

Фото: РИА Новости/Дмитрий Осматеско

Политолога Ивана Мезюхо заявил, что все программы США, направленные на «помощь» СМИ Молдавии, на самом деле подыгрывают правящему режиму страны.
А правящий режим Молдавии, в частности президент страны Майя Санду, как отмечает эксперт, уже демонстрирует поведение диктатора.

«Санду ведёт себя как банальный диктатор, а теперь ей будет оказана поддержка в виде финансирования СМИ, которые, на мой взгляд, должны будут разжигать русофобские и антироссийские настроения. Режим Санду идёт по пути режима Зеленского. Госдеп США многие годы спонсирует молдавские медиа так же, как и украинские», — высказал мнение в беседе с RT Мезюхо.

Специалист рекомендовал гражданам Молдавии обратить внимание на путь Украины в этом смысле для осознания того, что подобная политика ни к чему хорошему привести не может.

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#сша
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#сми
#мнение
#молдова
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Мособлизбирком назвал точное число подмосковных избирателей
19 января 2024, 14:00

Фото: пресс-служба Мособлизбиркома

Численность избирателей в Московской области составляет 6 069 742 человек. Такие данные по состоянию на 1 января 2024 года приводит Мособлизбирком.
«Интересно, что самое большое число избирателей проживает в городском округе Балашиха. Это сопоставимо с населением Исландии. А в городском округе Восход активным избирательным правом обладает столько человек, что ими можно было бы заселить три острова, составляющие территорию государства Токелау», – говорится в телеграм-канале Московской областной избирательной комиссии.
В Подмосковье готовятся к выборам президента России. Они впервые будут трёхдневными и состоятся с 15 по 17 марта
Адресное информирование жителей Подмосковья будет проходить с 17 февраля до 7 марта. Более 15 тыс информаторов-членов избирательной комиссии займутся адресным оповещением жителей Московской области о предстоящем голосовании.

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#мособлизбирком
#московская область
#подмосковье
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США хотят «повысить» качество молдавских СМИ
19 января 2024, 13:55

Фото: istockphoto.com/Oleksii Liskonih

Госдепартамент США намерен проспонсировать гранты в рамках проекта по «укреплению потенциала» молдавских СМИ, оказав содействие «независимым» журналистам в освещении экономики и политики.
На эти цели США планируют выделить $1,5 млн.

«Цель проекта — укрепление потенциала молдавских СМИ и развитие возможностей местного медиапроизводства в интересах многообразия мнений, поддержки редакционной независимости и повышения качества материалов молдавских СМИ», — приводит RT текст соответствующего документа.

Ранее сообщалось, что палата представителей Конгресса США в четверг приняла временную резолюцию по предотвращению остановки работы американского правительства. При этом отмечалось, что документ в ходе голосования набрал нужно количество голосов для его принятия.

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#сша
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#молдова
#гранты
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