Уволенный министр обороны Украины Резник вернулся к работе адвокатом

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
Бывший министр обороны Украины Алексей Резников, уволенный после коррупционного скандала, вернулся к работе адвокатом. Об этом в своём Telegram-канале сообщило издание «Украинские новости».
Напомним, что в сентябре 2023 года Алексей Резников покинул пост главы Минобороны Украины на фоне коррупционного скандала. Он заключался в том, что ведомство обвинили в закупках продуктов для военных втрое дороже, чем их можно было приобрести.
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Анастасия Чинкова