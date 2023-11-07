Уволенный за русский язык киевский таксист назвал пассажирок «больными»

Фото: istockphoto/Yaraslau Mikheyeu
Таксист, который лишился работы после языкового скандала в Киеве, заявил, что его возмутило поведение пассажирок, требовавших от него говорить только на украинском языке. Он посчитал женщин не вполне адекватными.
В разговоре с изданием «Страна.ua» мужчина рассказал, что пассажирки передергивали и «лезли на рожон» из-за языка. Он отметил, что всегда считал своей основной обязанностью безопасную доставку клиентов до места назначения, а вовсе не разговоры «по душам» на любом языке.
Он добавил, что мотор включил, но с места так и не тронулся. В конце концов мужчина объявил беспокойным дамам, что они больные и просто высадил их.
Женщины снимали происходившее на видео и пожаловались на таксиста. После инцидента компания, предоставлявшая услуги перевозок, заблокировала лицензию водителя и отстранила его от работы.
Читайте также:
Киевский таксист, уволенный за разговор на русском, обратился к украинцам
В Санкт-Петербурге таксист вместо сдачи с пяти тысяч рублей сломал ногу клиенту
Киевлянки устроили скандал из-за отказа таксиста говорить на украинском языке
«Я знаю украинский язык, но я с юго-востока, там все так разговаривают, на русском. Нас так учили», — сказал таксист.
Женщины снимали происходившее на видео и пожаловались на таксиста. После инцидента компания, предоставлявшая услуги перевозок, заблокировала лицензию водителя и отстранила его от работы.
Читайте также:
Киевский таксист, уволенный за разговор на русском, обратился к украинцам
В Санкт-Петербурге таксист вместо сдачи с пяти тысяч рублей сломал ногу клиенту
Киевлянки устроили скандал из-за отказа таксиста говорить на украинском языке
Александр Бойцов