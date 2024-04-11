В Amnesty International раскритиковали США за преследование Ассанжа

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Преследование основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа подрывает обязательства США перед международным правом, считает генеральный секретарь организации Amnesty International Аньес Калламар. Ее слова опубликованы на официальном сайте организации.
«Власти США не провели полноценного и прозрачного расследования своих предполагаемых военных преступлений. Вместо этого они решили преследовать Ассанжа за публикацию полученной им информации... Нынешнее преследование Ассанжа подрывает обязательства США по международному праву и их заявленную преданность свободе слова», — отмечено в заявлении Калламар на сайте организации.Генеральный секретарь организации также назвала «неприемлемым» то, что Ассанжа на протяжении долгих лет лишен свободы. Ранее Президент США Джо Байден согласился рассмотреть просьбу Австралии о закрытии дела против Ассанжа.
Джулиан Ассанж — австралийский интернет-журналист и телеведущий, хакер, программист, основатель WikiLeaks — международной некоммерческой организации, которая публикует секретную информацию, взятую из анонимных источников или при утечке данной информации. В апреле 2019 года правительство США обнародовало обвинительное заключение, обвиняющее Ассанжа в заговоре с целью совершения компьютерного вторжения, связанного с утечками информации, предоставленными Челси Мэннинг.
С 2019 года основатель WikiLeaks находится под арестом в Великобритании. Местный суд разрешил его экстрадицию в США, однако сторона Ассанжа подала апелляцию. В конце марта 2024 года Высокий суд Англии и Уэльса вынес решение в пользу Ассанжа.
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Артем Кузьмин