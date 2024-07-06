В Армении пройдут учения с участием американских военных

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Учения Eagle Partner с участием армянских и американских военных состоятся в Армении с 15 по 24 июля. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны республики.
Уточняется, что в учениях примут участие военные миротворческой бригады ВС Армении, сухопутных войск США в Европе и Африке, Национальной гвардии Канзаса. Цель учений заключается в повышении уровня слаженности войск, боеготовности армянских солдат и обмен передовым опытом.
Примечательно, что подобные маневры являются стандартными в рамках подготовки к миротворческим миссиям.
Ранее сообщалось, что порядка 250 тысяч долларов американское правительство планирует выделить на укрепление взаимодействия с студентами по обмену из Армении.
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Примечательно, что подобные маневры являются стандартными в рамках подготовки к миротворческим миссиям.
Ранее сообщалось, что порядка 250 тысяч долларов американское правительство планирует выделить на укрепление взаимодействия с студентами по обмену из Армении.
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Екатерина Коршунова