В Астрахани люди массово отравились метадоном

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В Астрахани не менее 20 человек попали в больницу из-за отравления метадоном, почти все находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Анализы показали, что у всех пострадавших в крови был обнаружен метадон. Сотрудники полиции занимаются поиском поставщика данной продукции, тем временем число пострадавших продолжает расти.
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