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В Азербайджане заявили, что Армения упустила возможность предотвратить войну

Алиев: Ереван упустил возможность предотвратить войну в Карабахе
08 ноября 2023, 18:07
Фото: iStock/ffikretow

Фото: iStock/ffikretow

Руководство Армении могло бы предотвратить войну 2020 года, если бы вовремя прислушалось к доводам Азербайджана. Об этом в ходе военного парада в Нагорном Карабахе заявил азербайджанский президент Ильхам Алиев.

В среду, 8 ноября, в Азербайджане празднуется третья годовщина победы во Второй Карабахской войне, которая завершилась поражением Армении. В центральном городе Карабаха прошёл военный парад.

По словам Алиева, Второй Карабахской войны можно было избежать, если бы Армения сразу покинула территорию Нагорного Карабаха. Он отметил, что Азербайджан не допустит создания на своей территории второго армянского государства.

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#война
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«Непыльная работенка»: в США назвали следующую должность Зеленского
TAC: Зеленский не заполучил помощь США из-за коррупции на Украине
06 декабря 2023, 16:19

Фото: РИА Новости/Валерий Шарифулин

Причина, по которой американские политики не хотят оказывать поддержку Украине кроется в коррупции. Об этом заявил обозреватель Брэдли Дэлвин в статье для The American Conservative.
Журналист сослался на слова члена Палаты представителей США Скотта Перри, который уверен, что проблема с коррупционными проблемами в стране до сих пор не решена, что создает повод для нежелания оказывать финансовую помощь Киеву. 
 
Дэлвин подчеркнул, что Зеленский, как и любой лоббист, рано или поздно понесет убытки. Он также назвал Украину страной-чемпионом по коррупции и предположил, что после окончания вооруженного конфликта, бывшему лидеру страны предложат «непыльную работенку» в Вашингтоне. Возможно, главе киевского режима даже разрешат носить форму, заключил автор статьи. 

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#украина
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На Украине объяснили отмену выступления Зеленского в Конгрессе США
Умеров: Зеленский не выступил в США, потому что «ситуация изменилась»
06 декабря 2023, 16:17

Фото: РИА Новости/Стрингер

Президент Украины Владимир Зеленский отменил своё выступление на завершившемся скандалом брифинге в Конгрессе США из-за того, что «ситуация изменилась». Так объяснил решение украинского президента министр обороны страны Рустем Умеров в эфире американского телеканала Fox News.
По его словам, в настоящее время ситуация на Украине крайне изменчивая, поэтому Зеленскому пришлось пересмотреть свои планы. Но украинский президент благодарен тому, что была возможность посетить брифинг, поэтому воспользуется ей в другой раз, если это будет возможно. 

Вместе с тем Умеров не смог дать чёткий ответ на вопрос о продолжении финансирования Украины со стороны США. Он лишь сказал, что «на 100% уверен», что страны вместе защищают собственные интересы, а в такой поддержке Киев нуждается. 

Напомним, что Зеленский отменил своё выступление непосредственно перед началом брифинга. Заседание, посвящённое выделению дополнительной помощи Украины завершилось скандалом. Выступающие начали кричать с мест, а некоторые республиканцы даже покинули зал из-за отказа демократов обсуждать их требования по выделению дополнительных средств на укрепление южной границы США. 

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В Израиле назвали общее число ракет, выпущенных ХАМАС за время конфликта
Правительство Израиля сообщило, что с 7 октября ХАМАС выпустило 11,5 тысяч ракет
06 декабря 2023, 16:02

Палестинское движение ХАМАС выпустило 11,5 тысяч ракет с начала эскалации конфликта, 7 октября 2023 года. Об этом сообщил официальный представитель правительства Израиля Эйлон Леви.
Порядка двух тысяч запусков завершились сбоями, а сами ракеты упали на территории сектора Газа. 

Ранее в Белом доме оценили тактику Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) о ликвидации руководителей движения ХАМАС. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что избранная израильской стороной конфликта тактика является полезной, поскольку после ликвидации руководства движение не сможет в полной мере проводить военные операции. 

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#израиль
#палестина
#хамас
#обстрел
#ракета
#конфликт
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В Ростовской области таинственно исчезли два рыбака
В Ростовской области расследуют таинственное исчезновение двух рыбаков
06 декабря 2023, 15:59

Фото: iStock/Alexander Shapovalov

В Ростовской области расследуют таинственное исчезновение двух рыбаков, который уехали на рыбалку на реку Дон 1 декабря. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
Из сообщения следует, что мужчины отправили на рыбалку на реку Дон 1 декабря. Один из них позвонил жене вечером и сообщил, что они возвращаются домой. С тех пор на связь рыбаки не выходили. Больше их никто не видел.

Сначала родственники самостоятельно отправились на поиски пропавших. Они обнаружили перевернутую лодку, а весло было у берега. Вверх по течение нашли и сапоги мужчин. Тогда были отсмотрены камеры видеонаблюдения. На них увидели, что рядом с лодкой засветился какой-то объект через 14 минут после звонка домой. Однако уже в тот момент рыбаков на лодке не было.

После этого экстренные службы обследовали дно реки, но тел мужчин не нашли.

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#камеры
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#рыбаки
#мужчины
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Самолёт Путина во время полёта до Абу-Даби сопровождали четыре истребителя
Путин: самолёт Путина до Абу-Даби сопровождали четыре истребителя Су-35С
06 декабря 2023, 15:28

Фото: РИА Новости/РИА Новости

В ходе всего полёта до посадки в Абу-Даби самолёт, на борту которого находился Владимир Путин, сопровождали истребители Су-35С. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он отметил, что сопровождали президентский самолёт четыре истребителя ВКС России. Они осуществили взлёт с оперативного аэродрома в сложных метеорологических условиях. Пилотами выступили лётчики первого класса. 

Песков также выразил благодарность государствам, над которыми осуществлялся полёт, поскольку они предоставили специальные разрешения, допускающие пересечение границ стран в воздушном пространстве. 

В ходе рабочего визита в ОАЭ Путин встретился с президентом страны Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном.

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#владимир путин
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Байден может забыть про переизбрание в случае краха Украины
The Hill: падение Украины подорвет шансы Байдена на переизбрание
06 декабря 2023, 15:18

Фото: iStock/ValleraTo

Падение Украины, которое может произойти без поддержи США значительно уменьшит шансы действующего американского президента Джо Байдена на переизбрание. Так пишет The Hill.
«Теперь Байден, как и Украина, оказались во власти буксующего конгресса и его внутренних распрей. Кошмарный крах еще одного американского союзника, даже если непосредственной тому причиной станут республиканцы, катастрофически подорвет шансы Байдена на переизбрание», — говорится в статье.

В материале также упоминается неудачный вывод американских войск, когда рухнул поддерживаемый США режим в Афганистане. Те события стали болезненным ударом по рейтингу действующего лидера США.

Таким образом, авторы статьи считают, что без поддержки США Украина не сможет выдержать в конфликте против России и потерпит крах. А обвинят в этом американское правительство во главе с Байденом, который активно выступает за помощь Киеву, однако обеспечить ее не может. В таком случае Байдену можно и не мечтать о переизбрании, считают журналисты.

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#правительство
#украина
#режим
#байден
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В Кремле рассказали о предстоящей встрече Путина с президентом Ирана
Путин и Раиси в ходе встречи 7 декабря обсудят сотрудничество и энергетику
06 декабря 2023, 15:08

Фото: РИА Новости/Александр Демьянчук

Президент России Владимир Путин проведёт встречу с главой Ирана Эбрахимом Раиси. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
Иранский лидер прибудет с рабочим визитом в Москву 7 декабря. 

В ходе встречи главы государств затронут тему двустороннего сотрудничества в различных сферах, включая транспорт, энергетику, торгово-экономическую сферу. Также пройдёт обсуждение реализации совместных проектов. 

Кроме того, Путин и Раиси обсудят актуальную мировую повестку. 

Напомним, что в настоящее время Владимир Путин находится с рабочим визитом в Абу-Даби. Российский президент встретился с президентом ОАЭ Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном. После завершения переговоров глава России отправится в Саудовскую Аравию. 

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#переговоры
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Великобритания ввела санкции против конструктора «Ланцетов» и комплекса «Союз»
06 декабря 2023, 15:06

Фото: iStock/AlexLMX

Всего список увеличился на 45 позиций.
ТАСС пишет, что Великобритания расширила санкционный список против России на 45 позиций. В него включили российские оборонные предприятия и иностранных поставщиков, которые занимаются экспортом комплектующих в Россию. Об этом сказано в заявлении МИД Соединенного Королевства. 

Санкции, которые запрещают въезд в страну и влекут заморозку активов в случае их обнаружения, ввели в отношении одного из
конструкторов беспилотника «Ланцет» Александра Захарова и его родственников. 

Также в список попали: главный конструктор «Союз» Мкртич Окроян, гендиректор «Союза» Василий Критский, организация «Русич» и Ян Петровский, который её возглавляет, а также четыре фирмы из ОАЭ, три гонконгские фирмы из Гонконга, турецкая и узбекская фирмы. 

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#политика
#новости
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Экс-посол Бакланов: Роль в новом миропорядке играют РФ, КНР и Саудовская Аравия
06 декабря 2023, 14:53

Фото: istockphoto.com/Ayman Hussain

Зампред совета Ассоциации российских дипломатов и экс-посол России в Саудовской Аравии Андрей Бакланов высказал мнение о том, что в создании нового мирового порядка сейчас играют основную роль Россия, Китай и Саудовская Аравия.
«Сейчас от того, как будет происходить отладка новых направлений нашего взаимодействия, и будет предопределено дальнейшее развитие того, что мы называем новый международно-политический и финансово-экономический порядок. Его надо создавать. Он сам по себе не сформируется», — заявил в беседе с «Царьградом» Бакланов.

Он напомнил, что 1970-80-е годы установить новые «правила игры» в мире уже пытались, однако тогда Западу удалось перехватить инициативу.

Ранее президент России Владимир Путин рассказал, что обсудит с главой ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном ситуацию в Палестине и на Украине.

«Путин заявил, что обсудит с президентом ОАЭ ситуацию в горячих точках, в том числе в Палестине и на Украине», — приводит argumenti.ru соответствующее сообщение ТАСС.

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#владимир путин
#страны
#политика
#россия
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