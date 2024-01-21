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В Белоруссии рассказали, как будут расценивать нападение на своих союзников

Генштаб РБ: Минск расценит нападение на союзников как агрессию против себя
21 января 2024, 20:47
Фото: iStock/Aliaksandr Bukatsich

Фото: iStock/Aliaksandr Bukatsich

Начальник информационно-аналитического управления Генерального штаба Вооруженных сил Белоруссии Артем Буторин заявил, что Белоруссия в соответствии с новой Военной доктриной будет рассматривать нападение на своих союзников как нападение на свою территорию. Об этом Буторин сообщил в интервью телеканалу СТВ.
16 января прошло заседание Совета безопасности Белоруссии, в ходе которого рассматривался проект новой Военной доктрины страны. В апреле текущего года соответствующий документ со всеми правками будет внесен на утверждение Всебелорусского народного собрания.

Буторин добавил, что в новой Военной доктрине появится отдельная глава, в которой будут собраны все необходимые положения, которые на сегодняшний день закреплены в международных договорах.


Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко указал на то, что Россия и Беларусь единое Отечество, поэтому нужно объединять усилия и работать.

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#белоруссия
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Чехия подпишет соглашение о покупке у США 24 истребителей F-35 до конца марта
21 января 2024, 20:10

Фото: iStock/Milous

Глава минобороны республики Яна Чернохова заявила, что соглашение о покупке Чехией в США 24 истребителей пятого поколения F-35А Lightning II будет подписано до конца марта текущего года. Об этом сообщает CNN Prima NEWS.
Отмечается, что на данный момент стороны ищут подходящую форму и дату, которые также связаны с болезнью американского министра обороны Ллойда Остина. Чернохова подчеркнула, что ее визит в Вашингтон в ближайшее время не состоится.

Глава минобороны республики также выразила надежду на то, что подписание соглашения между странами произойдет раньше намеченного срока.

Напомним, о продаже истребителей F-35 стало известно в июне прошлого года. США отправят Чехии истребители-бомбардировщики F-35 и боеприпасы к ним на сумму, которая достигнет 5,62 миллиарда долларов.

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#пентагон
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Власти Израиля утвердили план замораживания финансовых средств сектора Газа
21 января 2024, 18:54

Фото: iStock/Ekaterina_Lin

Власти Израиля утвердили план заморозки палестинских финансовых средств, которые предназначены для сектора Газа. Об этом говорится в в сообщении, опубликованном канцелярией израильского премьера Биньямина Нетаньяху.
Сообщается, что денежные средства останутся у третьей страны. Кабмин подчеркнул, что США и Норвегия приняли решение израильского правительства.

Отмечается, что в разработке данного плана принимали участие премьер-министр Биньямин Нетаньяху, министр финансов Бецалель Смотрич и глава Министерства по стратегическим вопросам Рон Дермер.

Ранее Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что радикальное палестинское движение ХАМАС получало финансирование от правительства Израиля. Это делалось для того, чтобы ослабить Палестинскую национальную администрацию.

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В Минздраве Газы сообщили, что число погибших с начала эскалации превысило 24,6 тыс.

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#норвегия
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Экономист Хазин высмеял экспертов, рассуждающих про «движения в элитах»
21 января 2024, 18:32

Фото: iStock/Serhej Calka

Русский экономист Михаил Хазин прокомментировал вбросы от отечественных и зарубежных экспертов о неких «движениях в элитах». Об этом сообщает Царьград.
По словам Хазина, эти люди имеют нечеткое представление о том, о чём они говорят. Специалист отметил, что основная вещь, которую многие не осознают, заключается в том, что власть является процессом конкурентного взаимодействия властных группировок.

«Их, вообще говоря, не очень волнует, что происходит вокруг. Предъявлять претензии к членам там элиты, что они не думают о людях — смешно и наивно», приводит слова экономиста Царьград.
Хазин также добавил, что властная группировка не будет устойчивой в том случае, если в ней отсутствует чувство ответственности.

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Малинкович потребует лишить Слуцкого мандата в ГД из-за идеи захоронить Ленина

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Орбан: Быстрое развитие Азии вводит Европу в состояние фрустрации
21 января 2024, 17:31

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Европа в фрустрации из-за того, что Азия развивается более быстро.
Также в последнее время растет число европейских стран, выступающих за сотрудничество с Азией, а не за разъединение, сказал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

«В мировой экономике сейчас происходит крупная перестройка: ваш мир – Азия – неумолимо растет, Европа не может идти в ногу с этим темпом, и в Европе это вызывает определенную фрустрацию», - заявил Орбан во время выступления на венгерско-вьетнамском бизнес-форуме.
Текст его речи приводит пресс-служба венгерского правительства. По словам Орбана, в Европе существует две модели взаимодействия с Востоком. Первая предполагает, что необходимо «разъединение». Другая говорит о том, что необходимо сотрудничать.

«Я думаю, что теперь становится все больше нас, кто понимает, что разъединение ещё больше нас разрушит и сделает нас менее конкурентоспособными»,-говорит Орбан.
Ранее сообщалось, что в Китае уже наметились признаки эпохи застоя. Такой прогноз сделал американский экономист, лауреат Нобелевской премии по экономике Пол Кругман, пишет The New York Times. По данным эксперта, вопреки ожидаемому экономическому буму после снятия коронавирусных ограничений Пекин начал отставать почти по всем показателям, за исключением ВВП, который вырос на 5,2%.

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#экономика
#новости
#политика
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Малинкович потребует лишить Слуцкого мандата в ГД из-за идеи захоронить Ленина
21 января 2024, 17:30

Фото: iStock/Konstantin Aksenov

Председатель ЦК партии «Коммунисты России» Сергей Малинкович заявил, что направит в Госдуму РФ требование лишить лидера ЛДПР Леонида Слуцкого депутатского мандата в ответ на предложение захоронить Владимира Ленина вместе с матерью. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам парламентария, данные высказывания со стороны Слуцкого противоречат курсу на консолидацию общества в период специальной военной операции. Малинкович также назвал Слуцкого безответственным политиком. Депутат добавил, что вопрос о месте захоронения Ленина уже давно решен.

Ранее лидер партии ЛДПР и кандидат в президенты РФ Леонид Слуцкий заявил, что необходимо исполнить волю первого руководителя советского государства Владимира Ульянова (Ленина) и похоронить его рядом с матерью.

Напомним, 21 января исполнилось 100 лет со дня смерти Владимира Ленина. В данный момент забальзамированное тело Ленина находится в мавзолее на Красной площади в Москве.

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NYP: отказ Зеленского вести переговоры с Россией сорвал шансы на финансирование
21 января 2024, 15:11

Фото: iStock/Diy1

Отказ украинского лидера Владимира Зеленского вести переговоры с РФ сорвал шансы Украины на финансирование Запада. Об этом сообщает The New York Post.
Автор материала сообщает, что западные инвесторы осознают, что «разбомбленные технологические стартапы не принесут доход от капитала». Отмечается, что финансисты с Уолл-стрит проявили интерес к вложению собственных денежных средств в Киев, однако сделать это они готовы исключительно в случае прекращения боевых действий.

Уточняется, что во время встречи в Давосе Зеленский ухудшил ситуацию для Украины своими заявлениями о том, что вновь отказывается проводить переговоры с РФ.

Ранее сообщалось, что Украина в этом году получит от Германии военную помощь на 40% меньше прошлогодней.

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Захарова обвинила Германию в национальной дискриминации
Захарова напомнила Германии о ее истории из-за позиции по Газе
21 января 2024, 13:53

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Германия вновь проводит политику, основанную на национальной дискриминации. Так Захарова прокомментировала решение властей ФРГ противодействовать ЮАР, подавшей иск в Международный суд ООН с обвинениями Израиля в геноциде в Газе.
Официальный представитель МИД РФ подчеркнула, что Германия отказывается осуществлять выплаты блокадникам Ленинграда нееврейской национальности. Захарова отметила, что данная немецкая политика уже долгое время занимает важное место среди негласных догм. Она также подчеркнула, что ​Берлин оказал Израилю «медвежью услугу».

Ранее официальный представитель МИД ФРГ Себастиан Фишер заявил, что Германия не считает, что Израиль осуществляет геноцид палестинцев в ходе военной операции в секторе Газа. Фишер отметил, что действия Израиля «не попадают под действие конвенции».

Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

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#захарова
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МИД поблагодарил Афганистан за помощь в поисковых работах после крушения Falcon
21 января 2024, 12:25

Фото: iStock/iDymax

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя ситуацию с разбившемся в Афганистане самолетом, заявила в беседе с РИА Новости, что российское посольство находится во взаимодействии с местной стороной.
По словам Захаровой, контакт между ​странами был установлен сразу же после запроса от Росавиации. Официальный представитель МИД РФ выразила благодарность Афганистану.

Напомним, пассажирский самолет индийской авиакомпании, который летел в Москву, разбился в горах афганской провинции Бадахшан. На борту самолета находились шесть человек, среди которых были четыре члена экипажа и два пассажира. Двое граждан России находились на борту пропавшего с радаров над Афганистаном частного самолета.

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Политик Филиппо назвал безумием призыв фон дер Ляйен продолжать помогать Украине
21 января 2024, 11:27

Фото: iStock/ValtimorN

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо написал в соцсети X, что заявления главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен по итогам встречи со шведским и финским лидерами о возможном выделении очередных пятидесяти миллиардов евро для Украины абсолютно неприемлемы.
По словам Филиппо, такая сумма для помощи киевскому режиму равна пятидесяти новым больницам во Франции. Политик отметил, что никто не наделял главу Еврокомиссии полномочиями тратить деньги французских граждан.

Филиппо также не понимает, почему никто из французских парламентариев Европарламента не проголосовал против очередного пакета помощи Киеву.

Ранее Филиппо сообщал, что власти Франции говорят о нехватке средств для пенсионеров и больных, но при этом собираются оказывать дорогостоящую помощь Киеву.

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