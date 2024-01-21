В Белоруссии рассказали, как будут расценивать нападение на своих союзников

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Начальник информационно-аналитического управления Генерального штаба Вооруженных сил Белоруссии Артем Буторин заявил, что Белоруссия в соответствии с новой Военной доктриной будет рассматривать нападение на своих союзников как нападение на свою территорию. Об этом Буторин сообщил в интервью телеканалу СТВ.
16 января прошло заседание Совета безопасности Белоруссии, в ходе которого рассматривался проект новой Военной доктрины страны. В апреле текущего года соответствующий документ со всеми правками будет внесен на утверждение Всебелорусского народного собрания.
Буторин добавил, что в новой Военной доктрине появится отдельная глава, в которой будут собраны все необходимые положения, которые на сегодняшний день закреплены в международных договорах.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко указал на то, что Россия и Беларусь единое Отечество, поэтому нужно объединять усилия и работать.
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Буторин добавил, что в новой Военной доктрине появится отдельная глава, в которой будут собраны все необходимые положения, которые на сегодняшний день закреплены в международных договорах.
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Екатерина Коршунова